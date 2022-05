Zgubiłem się, mała

Otar Saralidze Netflix

Nadszedł ten dzień. Dzień, w którym serwery Netfliksa płoną na zmianę ze wstydu i z przepracowania, a subskrybenci z całego świata przypominają wielką masochistycznie kochającą się rodzinę. Drżą ze strachu (czy jednak z podniecenia?) lecz ciekawość wygrywa: "Play" kliknięte, pierwszy stopień do piekła pokonany.To ciekawość częściowo zrozumiała. Za bramą piekła czają się przecież takie cuda niewidy jak apodyktyczny samiec alfa ( Michele Morrone ), czuły samiec sigma ( Simone Susinna ), ich jachty, motorówki, niskopodłogowe maszyny, ogorzałe torsy, drapieżnie wytatuowane ramiona i sześciopaki rodem z instagramowej planety, w zestawie z którymi nawet podarte jeansy i sekator u pasa nabierają nowego blasku. W tym piekle o blask zresztą nietrudno, skoro zachód słońca w nadmorskich plenerach trwa tu niemal dobę, a lato nigdy się nie kończy. Lato się nie kończy lecz temperatura wydarzeń jest złośliwie niska. Może dlatego, że traci poczucie czasu i sama już nie wie, kiedy powinna podskoczyć. W tym piekle wszystko dzieje się bowiem kilkakrotnie wolniej niż w naszym wymiarze i trwa kilkanaście razy dłużej, niż sugerowałyby zegarki (i wymogi solidnego scenopisarstwa). W niemal dwugodzinnym piekle reżyserowanym przez Barbarę Białowąs Tomasza Mandesa , a w swoich fantazyjnych fundamentach opisanym przez Blankę Lipińską , swoisty bezczas sprawia na przykład, że Lamborghini i Ferrari jeżdżą wolniej niż polski "Maluch", prowadzenie poważnych a pilnych biznesów sprowadza się do stania, marszczenia brwi i spoglądania w dal, zaś w drodze na obiad można by umrzeć z głodu - skoro najpierw trzeba wystąpić w teledysku przedstawiającym (jakże by inaczej: realizowaną w slow motion) drogę na obiad. Piekielne czeluście w ogóle nie znają litości, bo gdy już dotrze się do wystawnej restauracji, po jednym kęsie wspomniany wyżej samiec alfa powie, że trzeba już iść i ten homar czy inne sushi muszą się zmarnować. Mogą się zmarnować, bo jesteśmy bogaci. Jesteśmy bogaci, ale dlaczego chodzimy głodni? 365 dni. Ten dzień " to samograj w tym sensie, że w opowiadaniu o nim nie trzeba silić się na przesadę, gdyż parodystyczny potencjał realizuje się w samym dziele - a nieco mniej w tym cierpienia, obrazy intelektu i marnotrawienia czasu. "Nie powinno cię tu być", mówi przed ślubem panna młoda do młodego pana. "Nie mam bielizny", oznajmia po chwili, więc pan zostaje na dłużej, a przyczyna i skutek zapadają się pod ziemię. Gdy pan zostaje na dłużej, ocenzurowany Pornhub chwyta za rękę lubiącego pop Spotify’a i dochodzi do seksu. Seksu specyficznego, pozbawionego odrobiny uśmiechu i słów, które przecież w takiej sytuacji byłyby niepoważne (można tu za to usłyszeć bardzo poważny ryk lwa). To, owszem, seks wymagający kondycji, pełen grymasów na twarzy i kropli potu na czole, eksponujący mięśnie i krągłości lecz nadal wypreparowany z genitaliów. Wokół " 365 dni " tyle hałasu, ale wibrator to maksimum dekadencji, na jaką stać pięknych kochanków. Eksces - obyczajowy, erotyczny - nie istnieje. W piekle Blanki Lipińskiej zatem bez zmian: fantazje okazują się rozczulająco konserwatywne.Polska " Piękna i bestia ", czy też, jak kto woli, polskie " Pięćdziesiąt twarzy Greya " w części drugiej przestaje za to fetyszyzować gwałt i przemoc w związku. Nie wykluczone co prawda, że motywacjom pierwszoplanowej Laury ( Anna-Maria Sieklucka ) nadal przyświeca syndrom sztokholmski lecz dziewczyna zbiera w sobie siłę, by poszukać tego, co dla niej naprawdę dobre. Nie chce być tylko pożądana, pragnie zaufania. Pytacie, co z tego wynika? Choć wyemancypowana, w piekle zbudowanym z niezbyt zdrowych fantazji stoi na przegranej pozycji: do końca musi pozostać ofiarą rywalizujących (o nią) mężczyzn.Zaskoczeni? W świecie, w którym nie można skończyć obiadu, niełatwo o siłę do emancypacji. W świecie, w którym kręcona w teledyskowej konwencji droga z punktu A do punktu B jest ważniejsza niż osiągnięcie celu, a realizacja pragnień bohaterów okazuje się przede wszystkim pretekstem do zareklamowania drogich produktów, trudno o zrozumiałą motywację, charakterologiczny ład i skład, nie mówiąc już o postępie i uczeniu się na własnych błędach przez bohaterów. W świecie, w którym komunikacja polega na szeptaniu lub warczeniu, a słów się nie używa, trudno o szczerą rozmowę i porozumienie. Trudno z kolei używać słów, gdy scenariusz składa się z pozbawionych wydarzeń i punktów kulminacyjnych widokówek. Trudno także o historię, skoro mamy do czynienia z fantazją, która bardziej niż fabułę przypomina kilkanaście erotycznych klipów z YouTube’a, które w ramach antyfabularnego eksperymentu zmontował naśladowca Antonioniego . Przepraszam cię, Antonioni