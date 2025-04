Zemsta nerda

Rami Malek 20th Century Studios

John Wilson

Film szpiegowski – podobnie jak szanujący się szpieg – niejedną ma twarz. Raz elegancja i przepych Jamesa Bonda , raz cyrkowe popisy Ethana Hunta , raz roztrzęsiona kamera Jasona Bourne'a. Raz bezpretensjonalne zabili-go-i-uciekł " Uprowadzonej ", raz misterna rozgrywka szachowa " Tinker Tailor Soldier Spy ", raz polityczny moralniak " Wroga numer jeden ". A czasem wszystko na raz. " Amator " w reżyserii Jamesa Hawesa jest właśnie takim filmem szpiegowskiego środka: krzyżuje się tu bowiem wiele ścieżek gatunku. Twórcy próbują połączyć ambicje artystyczne z ambicją, żeby dobrze się to oglądało przy popcornie. I jak to z kompromisami bywa, udaje się połowicznie, bo tryby sprzecznych konwencji wciąż krzyżują sobie szyki. Ale jeśli " Amator " nie dorasta do aspiracji zostania poważnym agentem, to popcornową misję wypełnia jak należy. Tytuł wprowadza zatem w błąd: to nie kino amatorskie, tylko rzemieślnicze.Za fundament fabuły posłużyła powieść Roberta Littella , którą zekranizowano już raz: w " Amatorze " z 1981 roku główną rolę zagrał John Savage . W 2025 pałeczkę przejmuje Rami Malek . Wciela się on w analityka CIA Charliego Hellera, którego żona ( Rachel Brosnahan ) zostaje zabita w zamachu terrorystycznym. Chociaż brakuje mu przeszkolenia w tak zwanym "polu", Heller postanawia osobiście dokonać zemsty na sprawcach. Szantażuje więc swoich przełożonych, by dali mu pozwolenie, i wyrusza na osobistą krucjatę. A to, co wydaje się dyskwalifikować go już w przedbiegach, okazuje się jego największym atutem. Charlie nie potrzebuje bondowskich gadżetów, huntowskich akrobacji ani bourne'owskich kopniaków, bo umie hakować. Ten nerd ma komputer i nie zawaha się go użyć.Oczywiście Malek grał już wcześniej buntownika z laptopem (w serialu " Mr. Robot "). Podobnie jak Laurence Fishburne – odtwórca agenta Hendersona, który ma wyszkolić Charliego do zabijania – trenował już kiedyś innego hakera (mówi coś komuś ksywa Morfeusz?). Nawet przy tak oczywistych wyborach castingowych aktorstwo pozostaje mocną stroną " Amatora ". Malek ma tendencję do przesadnej ekspresji, jego wielkie oczy są tu jednak jak znalazł. Niby widać w nich przerażenie Charliego tym, co planuje zrobić. Ale już za chwilę patrzy z nich szalona determinacja gościa, który jest groźny, bo nie ma nic do stracenia.Tym ciekawsze są sceny, w których Charlie może odbić się od innych postaci. Z Hendersonem ( Fishburne ) Heller odbywa taniec ucznia z mentorem, który najpierw ojcowsko poklepuje podopiecznego po plecach, a zaraz patriarchalnie go karci. Hakerka Inquiline ( Caitríona Balfe ) pokazuje Charliemu, że żałoba po bliskiej osobie może przybrać inną formę niż impulsywna zemsta i zmienić się w wyciszoną rezygnację, powolne znikanie ze świata. A ścigany przez tytułowego "amatora" Schiller ( Michael Stuhlbarg ) wystawia na próbę jego (i nasze) oczekiwania co do tego, jak wygląda i co ma do powiedzenia czyhający na końcu misji "finałowy boss".Te interakcje pozwalają naoliwić tryby spektaklu i dają napęd dla kolejnych scen podchodów, pościgów i zamachów. Ale wprowadzają też wysoki dramatyczny ton, z którym nie zawsze rymują się typowo gatunkowe skróty myślowe. Eddie Izzard ma skecz o tym, jak beztrosko klikając w klawiaturę, włamuje się do komputera Pentagonu, po czym wybiera "yes" i zgaduje hasło pomimo dwudziestu miliardów możliwych opcji (brzmi ono "Jeff"). Chociaż Hawes ubiera film w stylowy garnitur stalowoszarego "realizmu", " Amator " nie jest wolny od podobnych uproszczeń. Uproszczenia same w sobie nie stanowią jednak problemu. Emocje bohaterów są wystarczająco prawdziwe, żebyśmy zawiesili niewiarę i dali się ponieść historii. Tym bardziej że nieobycie Charliego w szpiegowskim fachu stwarza szereg ciekawych konfliktów i fabularnych możliwości. To rodzaj wdzięcznego ćwiczenia myślowego: wiemy, jak rozwiązałby dany problem Bond, Bourne czy Hunt, pytanie: jak poradzi sobie "zwyczajny" analityk.Problem "realizmu" wybija gdzie indziej. " Amator " chce kontynuować tradycję ambitnych thrillerów w typie " Trzech dni Kondora " (1973) czy " Syndykatu zbrodni " (1974), które językiem kina gatunków opowiadały o kryzysach lat 70., dramatyzując zimnowojenną paranoję i rosnącą nieufność wobec władzy. Hawes i jego scenarzyści chwytają tę formę, ale spłycają treść. Po części dlatego, że trochę się spóźnili. Opowieść o analityku, który na marginesie swojej zemsty demaskuje brudne interesy amerykańskich instytucji rządowych, to przecież " Citizenfour " (2014) zamieniony w film akcji: Charlie Heller jest, ot, Edwardem Snowdenem z detonatorem. Szkopuł w tym, że dekadę po fakcie (nie żeby temat permanentnej inwigilacji się jakoś zdezaktualizował). Ale to wszystko w sumie sprawa drugorzędna: hollywoodzki thriller nie musi zaraz dorastać do wyzwań współczesnej geopolityki. Gorzej, że zatrzymuje się w pół drogi, kiedy zaczyna się robić ciekawy psychologicznie. Hawes i spółka pokazują przecież Charliego w trybie heroicznym. To po prostu facet, który naprawdę mocno wziął sobie do serca przedśmiertną radę żony, że "musi bardziej ryzykować". I jasne, " Amator " działa jako historia człowieka, który uczy się pokonywać swoje ograniczenia. Jako opowieść o trybiku, który postanawia naprawić wadliwą machinę. Tylko że robiąc z Charliego szlachetnego sygnalistę, twórcy zaprasowują wszystkie fascynujące zmarszczki jego charakteru. Trochę zbyt łatwo i zbyt szybko go rozgrzeszają, uchylając się przed niepokojąco ambiwalentnym wnioskiem, że ten "amator" jest nie tylko produktem złego systemu, ale też produktem może-nawet-groźniejszym-niż-ten-system. Malek gra przecież postać bardziej skomplikowaną, niż pozwala mu na to scenariusz: mężczyznę, który, straciwszy grunt pod nogami, nie spada, tylko zaczyna latać. Amator brudnej roboty niespodziewanie staje się hobbystą? Nie powiem, taka gorzka piguła smakowałaby dużo ciekawiej. Niestety, mogłaby nie komponować się z popcornem.