I sprawiedliwość dla wszystkich

Walczył już ze skorumpowanymi agentami, ścigał rosyjskich gangsterów. Tym razem powraca, aby jeszcze raz zmierzyć się z zastępem wrogów. Domknięcie trylogii reżysera Antoine'a Fuqua i gwiazdy projektu Denzela Washingtona znalazło przynajmniej jeden punkt wspólny z popularną serią " John Wick ". Bo znowu zły świat przyzwał ukrytego demona, a wychodzący z cienia protagonista musi odpowiedzieć na wezwanie. Ale na tym kończą się podobieństwa. Duet Stahelski Reeves definiuje współczesne kino akcji, mierzy się z kolejnymi naśladowcami formuły tanecznej choreografii i pomysłowej inscenizacji. Na drugim biegunie wygrzewa się nowe " Bez litości ". Oto ekranowa zemsta bliższa kina zagadki i sensacji, tym razem tym razem domykająca opowieść. Niechybnej emerytury ekranowego zabójcy nie mylcie jednak z filmową geriatrią.Pobyt we Włoszech nie jest okazją do odpoczynku. Po oczyszczeniu pewnej sycylijskiej winiarni z jej rezydentów, Robert McCall zostaje zmuszony do postoju w nadmorskim miasteczku Altamonte. Południowa gościnność lokalsów kruszy rygor poukładanego ascety, który zaczyna czerpać z życia o wiele więcej niż dotychczas. Nawet staranny rytuał parzenia herbaty zamienia na kawę, gdy właścicielka przekonuje, że właśnie ten trunek się u nich pija. Smaki i zapachy to jedna strona miejscowego kolorytu; doświadczenie czubka apenińskiego kozaka nie byłoby pełne bez udziału miejscowej mafii. Camorra popełnia pierwszy błąd: rozpoczyna nękanie nowych znajomych McCalla. Nie trzeba wspominać, że drugi będzie już ostatnim w karierze przestępców. Równolegle gang rozpracowuje dowodzona przez młodą agentkę Collins ( Dakota Fanning ) komórka CIA. Nowe środowisko wymaga innej wrażliwości na obcą kulturę; o ile interwencjonizm amerykański to operacja bez ściągania bejsbolówki, o tyle protagonista-światowiec będzie się czuł wśród Włochów jak wśród swoich. Zabójca, który zazwyczaj żyje według przykazań swojego gołębiego serca, znajduje idealną przykrywkę. Wtapia się w struktury społeczności, która powoli przestaje traktować go niczym zbłąkanego turystę.W poprzednich filmach postać Washingtona reagowała na nieuczciwość świata wymierzoną w ludzi, którzy nie zasługiwali na los społecznego marginesu. Gdy McCall ponownie wchodzi między zwykłych obywateli, staje się zbrojnym ramieniem nieobecnego porządku, jedynym, który jest w stanie obronić maluczkich. Fuqua i Washington tworzą kolejny wspólny remake "Siedmiu wspaniałych", westernową balladę o uosobionym wyrzucie sumienia, który będzie w stanie naprawić fragment rzeczywistości bez pomocy wadliwego systemu. Gdzie kapelusze i samotni jeźdźcy, tam wiara w lepszą przyszłość. Z wyraźnie zaznaczonej symboliki chrześcijańskiej, wszechobecnych kapliczek, rzeźb i witraży oraz antycznych reliktów można wyczytać coś więcej niż tło regionu.Po seansie dwóch poprzednich filmów wnętrze głównego bohatera nie ma większych tajemnic. Człowiek pokonany przez stratę żony, degradację życiowych ideałów i splamiony honor organizacji, której przysięgał służyć, ma zadatki na modelowego bohatera ze scenariuszy Paula Schradera . Ale Fuqua nie roztacza nad swoim bohaterem aury świętego ani przekonanego o swojej zbawczości szaleńca. Zamiast rozbudowanego portretu psychologicznego szuka przede wszystkim wizualnych odniesień do nowego porządku w życiu McCalla. Na obczyźnie męczennik za sprawę otrzymuje duchowy odpoczynek od moralnego zepsucia. Dawno temu poznał, co to cierpienie i ból, a niezmienny od wieków labirynt schodów i wąskich uliczek uczy go (s)pokoju. Między nim a absolutem stoi tylko kilku typów, o których za chwilę zapomni historia.Czas poświęcony wycieczce krajoznawczej odsuwa trzecie " Bez litości " od zwyczajowych strzelanin i bijatyk. To ekranowa prezencja 68-letniego Washingtona nadal wygrywa większość scen obyczajowych, od spotkań z mieszkańcami Altamonte po mniej humorystyczne odkrywanie ciemnej strony miasteczka. Nawet spotkania twarzą w twarz z mafijnymi braćmi Vincentem ( Andrea Scarduzio ) i Marco ( Andrea Dodero ), zakapiorami żyjącymi ze strachu innych, rozgrywają się jak krótkie preludium do ich egzekucji. Dakota Fanning – w kolejnym spotkaniu z laureatem dwóch Oscarów, niemal dwie dekady po thrillerze " Człowiek w ogniu " – kończy swój poboczny wątek na kilku krótkich scenach. Jednoosobowej armii nie zatrzyma już nikt, a bez wyraźnego kontrapunktu blednie pozorna stawka walki.Dlatego Washington odgrywa inną rolę niż w poprzednich częściach cyklu. Zamiast powoli odkrywać przed widzem nieznane zamiary i umiejętności z czasów służby swojemu krajowi, McCall sprawdza, czy są w nim jeszcze jakieś pokłady dobra. Nie znajdzie się sędzia, który wydałby jednoznaczny wyrok. Choreografia scen walki z pierwszego i drugiego filmu wyraźnie wskazywała: z cierpienia dogorywających gangsterów bohater czerpie niepokojącą przyjemność. Minęło pięć lat, a podejście do realizacji ekranowej przemocy się zmienia. Zapewne twórcy musieli ukrywać fizyczne niedostatki w końcu niemłodej gwiazdy projektu, więc brak efektownych sekwencji zastępuje wyjątkowo krwawy powidok po działaniach boogeymana. Na przemoc odpowiada bezkształtny duch; włoska mafia musi zawalczyć z cieniem, który po kolei eliminuje kolejnych adwersarzy. Reżyser od pierwszych scen filmu temperuje oczekiwania widzów, nie zajmie ekranu wysokoołowiową strzelaniną. Akcja w wersji slasherowego mordercy nie posiada tej samej dynamiki, ale wciąż potrafi przykuć uwagę próbą urozmaicenia lokalizacji. Wyraźnie wolniejszy film, skupiony na urokach malowniczego wybrzeża, traci w porównaniu z poprzednikami. Natomiast pozostaje wierny duchowi serii – rozbiciu między gatunkiem bez niespodzianek a tajemniczym bohaterem.Scenarzysta cyklu Richard Wenk przedłużył karierę McCalla o długość tytanowego kręgosłupa prawdziwie amerykańskiego herosa. Świeżo przebrane schematy i archetypy, powtarzany w serii długi rozbieg przed właściwym pojedynkiem kołują wokół tej samej fantazji, mitu na temat człowieka o niewzruszonych zasadach, który zabiera bogatym i oddaje biednym, bez względu na rasę czy wyznanie. Pewne wyobrażenia nie przechodzą do lamusa, niezależnie od inicjatyw z zewnątrz czy żądań ich personifikacji. Może dlatego " Ostatni rozdział " nie wydaje się krańcem opowieści, ale jedynie przerwą. Bo znowu ktoś wstąpi do szeregu bohaterów, powstanie inna kontynuacja – równie niezmienna, co sny śniących o sprawiedliwym jutrze.