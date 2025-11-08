Recenzja filmu Bone Lake (2024) Bone Lake (2024) Mercedes Bryce Morgan Alex Roe Maddie Hasson

Bul, bul, bul

Morgan źle wyważa proporcje, bo zanim zrobi się złowieszczo i film odkryje swoje karty, ta związkowa przepychanka zdąży się już zwyczajnie znudzić. Sadystyczna na poziomie emocjonalnym zabawa, w