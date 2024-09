Piękne bestie

Laverne Cox Netflix

Remedium na wojny? Figura Margot Robbie . Na społeczną dyskryminację? Klata Davida Beckhama . Na wyzysk? Uśmiech Rihanny . Na ekologiczną katastrofę? Grzywka Justina Biebera . Na nuklearną zagładę? Stopy Umy Thurman . Na wieczne szczęście? Oczy Penélope Cruz . Jeśli wszyscy będą piękni i perfekcyjni, to nikt nie będzie miał do nikogo pretensji i o nic nie będzie zazdrosny, znikną nierówności i wstyd, zapanuje zgoda między ludźmi i narodami. Takiego świata zapragnęła dr Cable ( Laverne Cox ), a jej wizja szybko zaczęła nabierać rzeczywistych kształtów. Gdzieś na postapokaliptycznych pustkowiach powstało cudowne Miasto ze szkła i złota. Wstęp do niego mają tylko ci, którzy ukończyli szesnaście lat i przeszli przez obowiązkową metamorfozę w specjalnej komorze. To zabieg niwelujący wszystkie niedoskonałości ciała. Brzydkich czyniący Pięknymi. A gdyby to nie było takie proste? Jeśli to niefortunna i szkodliwa droga na skróty? Jeśli za lśniącą fasadą kryje się groźna dyktatura?Na niedługo przed tym granicznym momentem poznamy zamkniętych w internacie-więzieniu Tally ( Joey King ) i Perisa ( Chase Stokes ), dwoje przyjaciół niecierpliwie wyczekujących upiększającej transformacji, i zbuntowaną, kwestionującą porządek rzeczy Shay ( Brianne Tju ). Bo zdawać się przecież może (takie krążą wymawiane szeptem plotki), że człowiek powinien pragnąć czegoś więcej niż pozbawione cellulitu ciało i brak wstydliwej siwizny. Zagadka to oczywiście żadna, ale i tak odpowiedź na nią dostaniemy już w pierwszym zdaniu otwierającego film rozliczeniowego monologu Tally. "Całe życie chciałam być Śliczna" gorzko zaczyna dziewczyna. Od razu więc można zadać sobie istotne pytanie. Czy " Brzydcy ", z reżyserem podpisującym się najbardziej cool ksywką w Hollywood ( McG ) i do tego mogącym się pochwalić wątpliwiej jakości dorobkiem, mogą nam zaproponować cokolwiek wartego naszego czasu i uwagi? Nie.Raczej nikt od " Brzydkich " wiele nie oczekiwał. Nawet w ramach nieszczęsnego podgatunku, jakim jest. Dziwacznej konwencji zdającej się z góry uprzedzać, że będziemy mieć do czynienia z produkcją z taśmociągu. Stworzoną pod określony przez excelowe formułki, przepraszam, "target" i nawet nie starająca się udawać, że na jakimkolwiek odcinku filmowej roboty twórcom zależy na jakości. To u swoich założeń kino robione na zaciągniętym ręcznym. W przypadku " Brzydkich " dodatkowo z mało zdolnym kierowcą. Bo czego tu nie ma, co już wszędzie było. Utopijne miasto zbudowane na kłamstwie i pralnia umysłów eliminująca jakiekolwiek objawy indywidualizmu i samodzielności. Wybawczyni zdolna przeciwstawić się nieproporcjonalnie silniejszemu wrogowi. Ukryty ruch oporu z charyzmatycznym liderem i przewodnikiem dla przechodzącej kryzys głównej bohaterki. Wszystko po przetartym sznureczku, po wydeptanych ścieżkach i ze zwrotami akcji niespodziewanymi jak widok Żabki na ulicach polskich miast.Jeśli poszukujecie niezobowiązującej przygodówki, odkrywania nieznanego i atrakcyjnych potyczek, to " Brzydcy " przebojowością i wizualną oprawą równają do odpustowego klimatu " Power Rangers ", a naiwnością do komicznych konfrontacji Ewoków ze szturmowcami w " Powrocie Jedi ". Może ratunkiem byłaby ulokowana to tu to tam szczypta ironii, narracyjny dystans albo zwyczajny humor. Niestety. Wszyscy przed i za kamerą zachowują śmiertelną powagę. " Brzydcy " nie mają szans stać się formującym doświadczeniem dla pokolenia Z. Za dużo tu banałów, powtórek i twórczego asekuranctwa, a na przekonujące efekciarstwo i estetyczne ryzyko na pewno sporo zabrakło w produkcyjnym skarbcu.Może więc na poziomie samego tekstu " Brzydcy " mogą się obronić i być kinem wartości? Film McG na jakiejś płaszczyźnie ma być alegorią, wyolbrzymionym odbiciem współczesnego szału na piękno, idealizującej świat i ludzi instagramowej bańki. Dobrze, choć twórcy zostają tu na poziomie ledwo dostrzegalnego szkicu. Trywializującego zagadnienie, czarno-białego określenia jednych jako złych i podstępnych, a drugich jako dobrych i szlachetnych. " Brzydcy " mają też przypominać, że różnorodność i niedoskonałość jest tym, o co naprawdę trzeba dbać. Prawdziwe piękno, jak niejednokrotnie słyszymy, ma tkwić w naszych wnętrzach. To już jednak truizm nie byle jakiego kalibru. Skutecznie zabijający każdą epopeję.