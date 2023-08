Nieświeża krew

Gdyby o artystycznym sukcesie decydowała suma inspiracji, " Demeter: Przebudzenie zła " wygrałby w przedbiegach. Jako równoczesna adaptacja rozdziału najsłynniejszej powieści Brama Stokera , XIX-wieczny pastisz " Obcego – 8. pasażera «Nostromo» " oraz tematyczny krewniak " Terroru " i " Na wodach północy " stanowi obietnicę rozrywki trzymającej za gardło, reinterpretującej literacką klasykę, dialogującej z początkami filmowego horroru, a przy okazji opowiadającej o walce ponadczasowych idei. Jeśli dodam do tego błogosławieństwo Guillermo del Toro dla trzymającego reżyserskie stery André Øvredala (" Upiorne opowieści po zmroku "), waszą ciekawość mam w kieszeni. Tylko się nie rozpędźcie! Zapowiedzi potrafią zmieścić każdą etykietkę; z efektami bywa już różnie.Jest rok 1897. Ze wschodnich rubieży Europy startuje szkuner Demeter. Zlecenie jest pilne, załoga niewielka, wynagrodzenie sensowne. Kierunek? Wybrzeże Anglii. Ładunek: pancerne skrzynie zdobione znakiem smoka. "Ki diabeł?", zapyta półślepy marynarz i wcale nie będzie daleki od prawdy. Mniej przesądny okaże się doktor Clemens ( Corey Hawkins ), preferujący szkiełko i oko poszukiwacz mądrości. Choć jednemu z pierwszych czarnych absolwentów Cambridge może się wydawać, że żyje w epoce racjonalności i empirii, spotykający go rasizm oraz zagadki natury pałętające się po statku zakwestionują jego światopogląd. Z ducha romantyczny pojedynek oświeconej szlachetności z pierwotnym złem zamieni się – zgodnie z konwencją gotyckiego horroru – w krwawą jatkę. Zanim cierpiący na niedobory witaminy D, awersję do manikiuru i gabinetów dentystycznych Drakula wypełznie ze swojej trumny, poznamy załogę wielu narodowości i usposobień. Opiekujący się wnukiem-sierotą ( Woody Norman ) irlandzki kapitan Eliot ( Liam Cunningham ) wybierze się na ostatni rejs przed zasłużoną emeryturą, jego pragmatyczny zastępca Wojchek ( David Dastmalchian ) wygłosi pochwałę etosu pracy, bogobojny kucharz Joseph ( Jon Jon Briones ) odda statek opiece wszystkich świętych, a gorzała połączy kilku pozostałych wyjących do księżyca wilków morskich. Trafi się jeszcze pasażerka na gapę – by ukłonom w stronę literackiego oryginału stało się zadość.Odkładany przez ponad dwie dekady scenariusz ( Bragi F. Schut Zak Olkewicz ) luźno bazuje na kapitańskim dzienniku z siódmego rozdziału "Drakuli". Choć epistolarna powieść Stokera łączy różne konwencje i punkty widzenia, wypełniona dziennikami, listami czy wycinkami z gazet, obrona podobnej strategii opowiadania w niniejszej adaptacji wydaje się skazana na klęskę. Scenarzyści lekce sobie ważą osobę narratora – traktują go niczym tablicę z rozkładem jazdy, przydatną tylko póki jesteśmy w ruchu. Rolę narratora z offu przejmie w końcu pierwszoplanowy Clemens, lekarz, filozof i detektyw w jednym. Lekarzem okaże się żadnym – gdy grasz w horrorze, a tuż za rogiem rozbestwia się najsłynniejszy krwiopijca w dziejach kultury, przysięga Hipokratesa na wiele się nie przyda. Filozofem Clemens też jest niemrawym, zbyt często powtarzając slogany o dobru i złu siedzących w człowieku. Również praca detektywa wołać będzie o pomstę do nieba – a przynajmniej do pozbawionych świeżej krwi scenarzystów. Gdy robi się sekret z popkulturowej wiedzy powszechnej, a publiczność wyprzedza bohaterów o kilka kroków, film prosi się o narracyjne kopnięcie, ambitniejszą dramatyzację lub chociaż porządniejszą charakterologiczną stawkę. Jeśli chodzi o tę ostatnią, mamy do czynienia z pozbawionym głębi scenopisarstwem hashtagu "cechy poszczególnych postaci się tu oznajmia, zamiast pozwolić widzowi je odkryć"; w dodatku bazują na kliszach tak popularnych, że niemal groteskowych (vide heroina z bronią). Podobnie radochy nie dają metody pokonania Złego: zamiast wynikać z fabuły, nierzadko wstępują w dialogi niczym "bóg z maszyny". Dziwi to tym bardziej w kontekście dwugodzinnego formatu całości.Transformujący się Drakula w kreacji etatowo bawiącego się swoją fizjonomią Javiera Boteta najpierw mobilizuje wyobraźnię, wreszcie raduje oko, miażdżąc głowy i przecinając tętnice. Nie daje jednak pożywki dla myśli; ni to pies, ni wydra, a na pewno nie arystokrata wznoszący się ponad epokę i miejsce. Jumpscare’y zajmują średnią gatunkową. Z kolei nadmiar ciemności na statku każe zbyt często mrużyć oczy, a szkoda, bo scenografowie zwyciężają w grze pt. klaustrofobiczna ikonografia gotyku. Z recenzenckiego obowiązku wspomnieć należy, że panoramy wśród morza wybijają się na operatorską niepodległość. Ostatecznie nie wynika z tego wiele. Tempa brak, fabułka zbyt długa i niezbyt oryginalna, obsada nie ma możliwości wznieść się ponad lichy scenariusz. Koniec końców nad morską taflą słychać echo – echo inspiracji, do których film nie dorósł.