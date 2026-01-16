Recenzje Dla dobra Adama Zdarzyło się

Recenzja filmu
Dla dobra Adama (2025)

Dla dobra Adama (2025)
Laura Wandel
Léa Drucker
Anamaria Vartolomei

Zdarzyło się

"Dla dobra Adama" nie jest wszakże dramatem sądowym ani medycznym, w którym napięcie wynikałoby z dochodzenia do prawdy lub ideowego zaangażowania w walkę dobrych protagonistów ze złym światem.
prymcio11
Filmweb A. Gortych Spółka komandytowa
Zdarzyło się
źródło: Materiały prasowe
Nic nie wywołuje takiego społecznego oburzenia, niezrozumienia i pragnienia zemsty jak cierpienie dzieci. Najbardziej fundamentalne ludzkie instynkty nakazują opiekować się kolejnym pokoleniem i bronić je przed zagrożeniami. Między tą utopijną sytuacją idealnej opieki a celową przemocą znajduje się olbrzymia szara strefa życia, przypadków, okoliczności i niewydolności jednostek – niezależnie od ich nawet najczystszych pobudek. To właśnie ta przestrzeń znajduje się w centrum zainteresowania Laury Wandel, twórczyni głośnego "Placu zabaw" (2021). Po wiwisekcji dziecięcej perspektywy na rówieśniczą przemoc w szkole podstawowej w "Dla dobra Adama" reżyserka kieruje oko kamery na rodziców i mające (przynajmniej w teorii) wspierać ich instytucje.

Belgijka kontynuuje swój kinowy marsz przez miejsca zaufania publicznego. Po podstawówce przychodzi czas na szpital, a dokładnie oddział pediatryczny, na którym pracuje pielęgniarka Lucy (Léa Drucker). Nie wiemy, od jakiego czasu kobieta opiekuje się czteroletnim Adamem i kontaktuje z jego matką, Rebeccą (Anamaria Vartolomei). Gdy znikają początkowe plansze producentów, widz z miejsca zostaje wrzucony w toczącą się od tygodni, miesięcy czy lat sytuację – kosmos uczuć, intencji i wspomnień, do którego wnętrza nie sposób dotrzeć. Można jedynie z boku spróbować sklejać poszczególne strzępki informacji. "Jak wyjaśniałyśmy, martwimy się o Adama" – mówi lekarka coraz bardziej zlęknionej Rebecce. Tłumaczy, że chłopiec odmawia jedzenia bez obecności matki, w związku z czym sąd uchylił częściowo zakaz przebywania kobiety na oddziale i zezwolił na dwie godzinne wizyty dziennie – w porach obiadowych. Lucy, która właśnie weszła do sali, może się tylko milcząco zastanawiać, czy to możliwe, żeby ta drobna, trzęsąca się i kurczowo przytulona do pierworodnego dziewczyna o kruczoczarnych włosach celowo głodziła syna, o którego – jak się zdaje – teraz tak bardzo się martwi. Postanawia jej pomóc.



"Dla dobra Adama" nie jest wszakże dramatem sądowym ani medycznym, w którym napięcie wynikałoby z dochodzenia do prawdy lub ideowego zaangażowania w walkę dobrych protagonistów ze złym światem. To opowieść o bezsilności wobec bezdusznych standardów biurokratycznej rzeczywistości, która nie pozwala lecz zapomnieć o systemowej konieczności owej częściowej obojętności. Lucy, działając dla dobra dziecka, nagina coraz więcej zasad – od szpitalnych regulaminów po przepisy prawa. Tym samym nie tylko poświęca czas kosztem innych pacjentów (pracowników medycznych jest wszak zawsze za mało), ale także naraża siebie, placówkę i samego podopiecznego, jeśli okaże się, że pomyliła się w swojej ocenie sytuacji.

Te filozoficzno-moralne rozważania zyskują na sile dzięki formie filmu – zdyscyplinowanej konstrukcyjnie, a zarazem rozdygotanej w ramach poszczególnych scen. W ledwie siedemdziesięciopięciominutowym metrażu, podobnie jak na dyżurze, nie ma miejsca zarówno na nudę i mitrężenie czasu, jak i na przesadną egzaltację czy widowiskowość. Każdy dialog i spotkanie dokłada kolejną cegiełkę do węzła zaciskającego się tak wokół Adama, jak i całego systemu ochrony nieletnich. To wszystko znajduje wyraz w znakomitych zdjęciach Frédérica Noirhomme. Sięgnął on po rozwiązania i stylistykę dokumentu, a wręcz telewizyjnej relacji, jeszcze głębiej niż Judith Kaufmann w nagrodzonej Złotą Żabą "Bohaterce". Zamiast wymyślnej gry cieni ekran zalewają zimne szpitalne błękity i biele, zaś w miejsce długich, szczegółowo rozrysowanych ujęć i szwenków pojawia się trzęsąca się kamera, która kurczowo trzyma się twarzy bohaterów, chwilami wręcz tracąc ostrość. W ten sposób powstaje iluzja nagłości wydarzeń, tak jakby obiektyw – przedłużenie oka widza – sam nie wiedział, co się za chwilę wydarzy, i bał się przegapić jakąś reakcję czy gest. Wszystko poza pierwszoplanowymi postaciami jest rozmazane, poza punktem skupienia – oddział to wszak chaos i nieskończoność równoległych historii takich jak ta Adama; aby pojąć cokolwiek, nie wolno dać się rozkojarzyć.



Przyjęty język wizualny pozwala dojść do głosu świetnemu aktorstwu – od kruchego i zagubionego Julesa Delsarta, który stanowi kolejny przykład talentu reżyserki do prowadzenia ekranowych dzieci, przez zniecierpliwionego Laurenta Capelluto w roli szefa oddziału, po Claire Bodson jako impregnowaną na cierpienie podopiecznych pracownicę społeczną. Prawdziwy koncert dają niemniej dwie główne bohaterki. Doświadczona Léa Drucker jako Lucy jest tyleż silna i zdeterminowana, co poruszona i zdesperowana w swojej misji, a przy tym ani na moment nie traci opanowania. Po drugiej stronie mamy Anamarię Vartolomei, która przypomina, że jej zapadająca w pamięć kreacja w "Zdarzyło się" nie była wypadkiem przy pracy.

Podczas ubiegłorocznego festiwalu w Cannes "Dla dobra Adama" otwierało Tydzień Krytyki, zaś nagrodę za scenariusz w konkursie głównym otrzymali producenci filmu i mentorzy Laury Wandel – bracia Dardenne. Nestorzy belgijskiego kina społecznego w swoim najnowszym dziele malują idylliczny wręcz portret wzorcowo działającej instytucji, co znajduje odbicie w meandrycznej, polifonicznej i dygresyjnej formie. Stawiając te dwa tworzone równolegle dzieła obok siebie, trudno nie zauważyć, że stanowią one antypody kina zaangażowanego. Łączy je jednak humanizm, świadomość bliskości ludzkich dramatów i – przede wszystkim – nadzieja. Warto ją mieć, zwłaszcza udając się do szpitala.
1 10
Moja ocena:
7
prymcio11
Marcin Prymas
Czy uznajesz tę recenzję za pomocną?

Dla dobra Adama  (2025)

 Dla dobra Adama

Najnowsze recenzje

Powiedz mi, co czujesz (2026)
Powiedz mi, co czujesz 2026

Do siedmiu razy sztuka

filmoradar
Łukasz Mańkowski
Dla dobra Adama (2025)
Dla dobra Adama 2025

Zdarzyło się

prymcio11
Marcin Prymas
Pomocy (2026)
Pomocy 2026

Niespodziewana zamiana miejsc

AnonimowyGrzybiarz
Jan Sławiński
Chcę Więcej (2025)
Chcę Więcej 2025

Wał(konie)

blizej_ekranu
Michał Piepiórka
Melania (2026)
Melania 2026

Dokument zepsucia

jakub_majmurek
Jakub Majmurek