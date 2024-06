Zderzenie z granicą

Televisió de Catalunya (TV3)

Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Basque Films

Zabriskie Films



Televisió de Catalunya (TV3)

Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Basque Films

Zabriskie Films



Televisió de Catalunya (TV3)

Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Basque Films

Zabriskie Films



Diego i Elena nie planowali długiego pobytu na lotnisku w Nowym Jorku. Chcieli szybko spotkać się z mieszkającym w mieście bratem mężczyzny i przesiąść się na samolot do Miami. Para – Wenezuelczyk i Katalonka – zmierza na Florydę, by tam zacząć życie na nowo; kobieta wygrała loterię wizową umożliwiającą jej i jej partnerowi legalne osiedlenie się w Stanach.Strażnik graniczny sprawdzający dokumenty pary kieruje ich jednak do specjalnej poczekalni, gdzie nie potrafi im powiedzieć, co się właściwie dzieje i jak długo to potrwa. W końcu Diego i Elena trafiają do specjalnego pokoju przesłuchań, gdzie zajmuje się nimi para agentów granicznych. Ich pytania coraz bardziej agresywnie wchodzą w intymne relacje pary: czemu zawarli związek partnerski, a nie małżeństwo; czy ich rodziny akceptują związek; jak przebiega współżycie.Agenci starają się manipulować Eleną i zwrócić kobietę przeciw Diego i na odwrót. Choć mężczyzna i kobieta przekraczają granicę legalnie, traktowani są, jakby podejrzani byli o popełnienie przestępstwa – agentka migracyjna grozi nawet w pewnym momencie Diego więzieniem. Zamiast w amerykańskim śnie Diego i Elena znaleźli się w kafkowskim, biurokratycznym koszmarze.Reżyserski duet Alejandro Rojas Juan Sebastián Vasquez potrafią go przedstawić w przekonujący sposób przy pomocy bardzo skromnych środków wyrazu. Kameralny, rozgrywający się niemal w całości w jednym pomieszczeniu, rozpisany na czterech aktorów film trzyma w napięciu nie gorzej niż rasowy thriller albo pełne widowiskowych scen kino akcji. Narastające poczucie absurdu, niesprawiedliwości i osaczenia bohaterów udziela się widzowi. Do granic " zmusza nas też ciągle do przewartościowywania naszych opinii na temat bohaterów i całej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Na początku bezwarunkowo sympatyzujemy z dwójką młodych, sympatycznych ludzi zderzonych z paranoiczną, wszędzie doszukującą się zagrożenia i przestępstwa amerykańską biurokracją. Zauważamy, że Diego traktowany jest przez nią znacznie bardziej podejrzliwie niż Elena, co wynika z instytucjonalnych uprzedzeń amerykańskiej polityki granicznej. Elena jest traktowana lepiej, bo jest obywatelką Unii Europejskiej, względnie zamożnej Hiszpanii. Diego nie miał szczęścia urodzić się w podobnym miejscu, pochodzi z Wenezueli – upadłego państwa z Ameryki Południowej. Amerykańscy populiści straszą swoich wyborców zalewem nielegalnej migracji z podobnych miejsc.Strażnicy starają się złapać Diego na kłamstwie, znaleźć w jego historii coś, co pokazywałoby, że zdobył pozwolenie na legalne osiedlenie się w Stanach w wyniku oszustwa. I im bardziej grzebią w życiorysie pary, tym więcej wątpliwości zaczynamy mieć co do prawdziwych motywacji Diego i tego, czy mówi prawdę. Argentyńczykowi Alberto Ammannowi doskonale udało się sportretować na ekranie Diego jako mężczyznę przestraszonego i oburzonego niesprawiedliwym traktowaniem; jednocześnie niewinnie skrzywdzonego i głęboko nieszczerego.Wątpliwości co do Diego zaczyna też mieć jego partnerka. Z czasem biurokratyczny thriller przekształca się w "Do granic" w psychologiczny dramat pary, która nie wie, na ile może sobie dłużej ufać. Stawką przestaje być: wpuszczą ich czy nie, a zaczyna przyszłość relacji Diego i Eleny.To przejście wychodzi bardzo zgrabnie. "Do granic" jest bowiem przykładem solidnego filmowego rzemiosła na każdym możliwym poziomie: scenariusza, reżyserii, aktorstwa. To naprawdę dobre kino. Jednocześnie, biorąc uwagę, jak kluczowy jest dziś temat granic, także w Europie – i dylematu humanitaryzm czy bezpieczeństwo – film mógł powiedzieć coś bardziej ważkiego.