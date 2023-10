Chłopak, pies, dziewczyna, normalna rodzina

Podobno zdjęcie z psem w aplikacji randkowej znaczenie podnosi atrakcyjność w oczach płci pięknej. W końcu facet z uroczym pupilem wydaje się bardziej czuły, opiekuńczy, odpowiedzialny, no i będzie o czym pogadać na pierwszej randce. Christian ( Gard Løkke ) to jednak inna liga – przystojny, dobrze ubrany, wysportowany. Nie potrzebuje dodatkowych punktów za czworonoga. Swojego psa trzyma więc poza Tinderem.Choć tak zupełnie szczerze mówiąc, futrzasty przyjaciel Christiana pozostaje poza kadrem z zupełnie innych powodów. Frank to mężczyzna w kostiumie psa, który zachowuje się jak zwierzę. Nawet w tolerancyjnej Norwegii niełatwo znaleźć dziewczynę, która nie uciekłaby na widok dorosłego faceta wsuwającego na czworakach suchą karmę. Sympatyczna Sigrid ( Katrine Lovise Øpstad Fredriksen ) daje jednak Christianowi drugą szansę. Może i układ, w którym żyje, wydaje się co najmniej niepokojący, ale niecodziennie trafia się na dziedzica rodowej fortuny. No i kim jesteśmy, żeby oceniać cudze upodobania, prawda?Chłopak, pies i dziewczyna jadą więc na sielski weekend do domku pod miastem. Scenariusz prawie jak z " Marley i ja ". Prawie, bo od pierwszych scen trudno pozbyć się rosnącego uczucia dyskomfortu. W każdym ruchu Franka – odgrywanym łaszeniu się, sapaniu i szczekaniu – jest coś tak głęboko dehumanizującego, że wszyscy uczestnicy tej tragifarsy powoli przekraczają granicę, zza której nie będzie powrotu. Dobry piesek! " to szatański efekt mariażu " Pięćdziesięciu twarzy Greya " i twórczości Larsa von Triera . Momentami śmieszy, bezlitośnie punktując rzeczywistość współczesnych relacji, głównie jednak uwiera i niepokoi. Viljar Bøe bezbłędnie konstruuje suspens, sprawiając, że w najmniejszym geście i spojrzeniu będziemy doszukiwać się dowodów na szaleństwo. Skwierczący boczek, nóż w kuchni, kolacja we dwoje i romantyczny wieczór na wsi – w oczekiwaniu na finałowy wybuch wszystko staje się elementem narastającej paranoi. Nie można już ufać nikomu.Uczestnikiem koszmaru staje się nawet podmiejska posiadłość Christiana, gdzie zmierzch i świt następują po sobie na przemian, co trzyma bohaterów w niekończącym się półmroku. Bøe okazuje się wiernym uczniem mistrza von Triera , kręcąc w sposób niemal dokumentalny przy wykorzystaniu naturalnego światła. Uwikłanym w przedziwny trójkąt postaciom coraz trudniej odróżnić dzień od nocy, staczają się więc razem w odmęty kompletnego obłędu.Szkoda, że gdy Bøe odpala główny ładunek, akcja staje się coraz bardziej przewidywalna. Hipnotyzujący thriller zmienia się w konwencjonalny horror, a subtelne mrugnięcia, skrzypienia i szepty ustępują gatunkowym kliszom. Ostatecznie jednak końcowa scena uderza tak niespodziewanie, że człowiek zadaje sobie pytanie o to, kim w zasadzie jest autor dzieła. Totalnym wariatem czy obiecującym nazwiskiem europejskiego kina grozy?Uczy się nas, żeby nie oceniać książki po okładce, ale jeśli koncept dorosłego żyjącego w roli psa wydaje Wam się dziwny, to taki właśnie jest " Dobry piesek! ". Film śmiało korzysta z przywilejów niskobudżetowych produkcji, wchodząc w rejony, które "poważnym" studiom wydawałyby się prawdopodobnie zbyt osobliwe i ryzykowne. Najzabawniejsze jednak, jak w ostatecznym rozrachunku ten naprawdę szalony horror skręca w stronę całkiem konserwatywnego morału.