Wysokie napięcie

Legenda głosi, że Park Chan-wook zapragnął zostać reżyserem po obejrzeniu " Zawrotu głowy Alfreda Hitchcocka . Nic więc dziwnego, że jego najnowsze dzieło, " Decision to Leave " jest swego rodzaju hołdem dla klasycznego kina noir oraz hitchcockowskiego thrillera. Korzystając ze znanych gatunkowych tropów, Park tworzy brawurową, ponad dwugodzinną symfonię filmowych atrakcji. Dba o najdrobniejsze detale, jest precyzyjny niczym chirurg. Jego film to układanka, w której wszystkie elementy są jednakowo ważne.Fabuła krąży wokół zgranych, gatunkowych motywów – tajemnicze morderstwo, śledztwo, niewytłumaczalne zbiegi okoliczności. Cierpiący na bezsenność detektyw Hae-joon ( Hae-il Park ) prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono niedaleko miejsca przeznaczonego do wspinaczki skalnej. Poszlaki prowadzą do żony denata (w tej roli magnetyczna Tang Wei ), jednakże mocne alibi oczyszcza ją z podejrzeń. Detektyw mimo wszystko wnikliwie ją obserwuje i wkrótce rodzi się między nimi nienazywalne uczucie - rodzaj dziwnej fascynacji, którą wbrew moralnym normom (Hae-joon jest bowiem żonaty) postanawiają pielęgnować. Wdowa jest tutaj archetypem femme fatale, jednak Park, wraz ze współscenarzystką Jeong Seo-kyeong, wzbogacają te figurę o ciekawy rys psychologiczny oraz kontekst kulturowy – bohaterka jest bowiem pochodzenia chińskiego. Napięcia pomiędzy postaciami można odczytać zatem jako metakomentarz do społecznych i historycznych różnic Korei oraz Chin.Mistrzostwo reżyserii Chan-wook Parka objawia się przede wszystkim w odpowiednim rozłożeniu fabularnych akcentów oraz ciekawej inscenizacji. Nic dziwnego, że tak świadoma i skrupulatna praca została nagrodzona przez canneńskie Jury. Twórca " Oldboya " niczym arcymistrz panuje nad całą szachownicą, by w zakończeniu efektownie zamatować, dając nam poczucie emocjonalnego spełnienia. Styl formalnej zabawy (na przykład SMS-y wmontowane w filmowy obraz) wpływa bezpośrednio na tempo dramaturgii, a temperatura cały czas rośnie. Park potrafi oczywiście zaplanować sobie tę sinusoidę wrażeń – raz przyspiesza i intensyfikuje akcję, by po chwili zwolnić i uderzyć w subtelniejsze nuty. W gruncie rzeczy jest to bowiem opowieść o uczuciu, które mimo wszelkich przeciwności losu staje się najważniejszym czynnikiem napędzającym wszechświat bohaterów - determinuje ich postawy i czyny. W swoim "Wzbudzeniu" Philip Roth pisał: „Przewyższaj swoje uczucia. Nie ja tego od ciebie wymagam, tylko życie. Inaczej porwie Cię fala emocji. Porwie morze i przepadniesz bez śladu. Uczucia potrafią stać się w życiu największym problemem. Igrają z nami w sposób perfidny.”. Uczucia jako symbol rozpadu, wyniszczenia, burzenia zastanej rzeczywistości – również dla bohaterów Parka są one jednocześnie lekiem i trucizną.W " Decision to Leave " zabrakło mi natomiast metafizycznej głębi obecnej w poprzednich dziełach Koreańczyka. Historia mknie jak szalona, lecz brak w niej miejsca na doznania duchowe i egzystencjalne. A to właśnie w tych doznaniach upatruję największą siłę jego kina. W " Jestem cyborgiem i to jest OK ", czy " Pani Zemście " sceny wizyjne wzbogacają seans o przeżycia pozazmysłowe. Czasem chodzi o zabawę formułą realizmu magicznego, kiedy indziej o refleksję nad heideggerowskim dasein, ale to właśnie wtedy film zyskuje drugie, albo i trzecie dno. Niestety, w " Decision to Leave " ambicje reżysera kończą się tak naprawdę na dość prostym w interpretacji kinie rozrywkowym. Historia jest sztampowa i gdyby nie formalna doskonałość, całość przypominałaby typowy koreański produkt spod znaku pewnej platformy streamingowej. Decision to Leave " nie jest może najlepszym filmem w karierze Chan-wook Parka . To jednak, najzwyczajniej w świecie, imponująco wyreżyserowane kino. Od początku do samego końca reżyserowi udaje się utrzymać napięcie i przemycić kilka ciekawych przemyśleń na temat ulotnych uczuć. Jest to również spełniony hołd dla Alfreda Hitchcocka i całego klasycznego kina noir. Park odczytuje je na nowo i ubiera we współczesne ciuszki. Dzieło, które dostarcza sporo wrażeń, jest świadectwem reżyserskiej maestrii i całkowicie pochłania na ponad dwie godziny? Myślę, że właśnie tak wygląda dobre kino rozrywkowe.