Podróż w nieznane

Prawdziwa historia, na której opiera się film Davida Schurmanna , okazała się zagwozdką dla naukowców. Oto pewien pingwin co roku pływał od wybrzeży Argentyny w kierunku pewnej brazylijskiej plaży. Jako jedyny przedstawiciel gatunku zbaczał z kursu. Był niezwykle dokładny: docierał do celu, jakby wykuł adres na pamięć i rozpoznawał okolicę. Miał w tym swój cel. Możliwe, że to zasługa wdzięczności; jest szansa, że tam znalazł swoje miejsce na Ziemi. Przez miesiące mieszkał bowiem w chatce rybaka Joao. Ta międzygatunkowa przyjaźń narodziła się z przypadku – emeryt znalazł wyrzuconego przez morze ledwo żywego bezlotka. Nakarmił i umył wycieńczonego, nadał mu urocze imię Dindim i zaprosił do swojego świata. Pingwin za sprawą mediów zwiedził nie tylko wybrzeże Ameryki Południowej. Relacje telewizyjne i internetowe nadały sprawie rozgłosu na całą szerokość globu. " Mój przyjaciel pingwin " z Francuzem Jeanem Reno w roli głównej jeszcze raz przenosi na ekrany historię niecodziennej relacji, aby dotarła też do małego, większego i całkiem dużego widza.Twórcom wystarczy praca na podstawowych emocjach. Współczucie zostaje przepustką do podróży między światami zwierzaka i człowieka. Nim Joao ratuje zwierzę, przeżywa poważną rodzinną tragedię. Po latach nadal pozostaje w traumatycznym zawieszeniu. Nie utrzymuje kontaktu z dawnymi znajomymi, unika sąsiadów. Jedyną osobą, która zbliża się do odludka, jest żona Maria ( Adriana Barraza ). W ich idyllicznym zakątku nie pulsuje życie, bo rytm dnia utknął w przeszłości. Gdy jednak rybak rusza na ratunek pingwina w potrzebie, oprócz Dindima z wody wynosi też nową energię. Rezolutny ptaszek zmienia oblicze ponurego bohatera – od teraz szczęśliwego i pełnego werwy staruszka.Opieka nad zwierzakiem nie daje zapomnieć o nieuchronnej stracie. Mimo że Dindim żyje u boku rybaka, pewnego dnia po prostu wyrusza w drogę powrotną. Od tego momentu film skupia się na kolejnych, niebezpiecznych podróżach pingwina między Patagonią a Rio. Nawet gdy zdarzają się sekwencje gagów z udziałem niesfornego przybysza, są jedynie przerywnikami w historii. Film próbuje opowiedzieć o tym, czego doświadcza każda istota: obawie przed samotnością. Zwyczajną ludzką niepewność widać przede wszystkim w oczach rozedrganego Reno . Złożone, nieprzyjemne emocje, których dotyka w swojej udanej roli, nie odbierają jednak fabule familijnego charakteru. Przede wszystkim dodają głębi tej nieoczywistej historii starszego mężczyzny i małego kompana.Reżyser widzi w Dindimie drugiego bohatera, niemego aktora, który odgrywa rolę brata mniejszego. Na planie faktycznie korzystano z tresowanych zwierząt, a efekty komputerowe na szczęście ograniczano do niezbędnego minimum. Takim sposobem pingwin staje się przewodnikiem po świecie swoich pobratymców. W Patagonii poznajemy badaczy, którzy na co dzień zajmują się nadzorowaniem populacji. Z tłumu czarno-białych ptaków biorą pod lupę właśnie Dindima. Trafili bardzo inteligentną jednostkę, która nie kieruje się instynktami, ale podejmuje własne, rozważne decyzje.W stosunkowo krótkiej i dynamicznej opowieści – napisanej przez Kristen Lazarian Paulinę Lagudi Ulrich – scenarzystki łączą melodramatyczne wątki z dynamiką i lekkością opowieści przygodowej. Sympatyczny nielot musi pokonać ocean, wejść między obcych ludzi, aby w końcu trafić do celu. Choć " Mój przyjaciel pingwin " nie obiera kursu na fabularyzowany dokument, używa podobnej poetyki. Wykorzystuje piękne zdjęcia natury, lecz nie zatrzymuje się tylko na zachwycie krajobrazem. Przeplatane przez humor, napędzają one akcję i służą do przekazania mądrych lekcji (np. o niszczycielskim wpływie człowieka na środowisko). Odczucia dyktuje bardzo sugestywna muzyka, ale reżyserskie wybory Schurmanna potwierdzają jego twórcze ambicje. W filmie familijnym próbuje opowiadać samym obrazem: raz ogranicza dialogi do minimum, niekiedy zupełnie je porzuca. Dzięki takim zabiegom historia o małym słodkim pingwinku przedstawia się jako sprawna całość. Film zdejmuje urok i zbliża do obcej rzeczywistości dzikich zwierząt. Właśnie ptaki (czasem dosłownie patrząc wzrokiem Dindima) odwzajemniają kierowane przez ludzi spojrzenia. Gdy cywilizacja wchodzi w kontakt z naturą, a obie strony reagują zdziwieniem i ciekawością, pomostem muszą być uczucia. Gdy inne środki wyrazu nie są dostępne, rolę komunikacji przejmują akty życzliwości.Może w trakcie podróży gubi się przesłanie o łączącej sile przyjaźni, a w przewidywalnej opowieści nie starcza miejsca dla wyraźnych drugoplanowych bohaterów. Jednak film do końca pokazuje, że droga do wyjątkowej relacji to szuka pokonywania bolesnych przeszkód. Starsze dzieci wyniosą coś z licznych morałów, a młodsze znajdą powód do uśmiechu. Bo przecież kino uwielbia, gdy fantazja na końcu okazuje się rzeczywistością. W tym przypadku puenta oswaja i pozostawia z pytaniami – tak jak powinna działać każda udana, edukująca rozrywka.