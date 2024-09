Rodzaj męski, liczba mnoga

Nadspodziewany sukces " Mascarpone ", które spodobało się nie tylko we Włoszech, ale i doczekało się małego międzynarodowego kultu, pchnął twórców do kontynuowania opowieści o trzydziestoletnim Antonio ( Giancarlo Commare ) poszukującym we współczesnym Rzymie nowej drogi: zawodowej i osobistej. W pierwszej części porzucony po latach monogamicznego związku milenials odkrywał uroki życia singla, korzystając z randkowych apek, przygodnego seksu, w końcu zaś poznając wartość przyjaźni w miejsce mrzonek o księciu na białym koniu (kto wymyślił to tandetne określenie?). Jedynka miała niekłamany urok i energię, choć zrealizowana konwencjonalnie, ostatecznie była dość przewrotna – czerpiąc bowiem garściami z komedii romantycznej, w zasadzie stawała w kontrze do zakodowanego w niej przesłania o miłości czekającej tuż za rogiem, dzięki której wszystko jakoś się ułoży. Bohater dostał inną lekcję: by dojrzeć jako człowiek i zacząć rozwijać się zawodowo, musiał w końcu postawić na siebie.W " Mascarpone 2: Tęczowym torcie " widzimy tego konsekwencje. Trzy lata później Antonio jest uznanym cukiernikiem, prowadzi wzięty lokal, bryluje na Instagramie. Odniósł sukces. Nie wydaje się jednak szczęśliwy – dopadło go raczej zgorzknienie. Sława bardziej mu ciąży, niż go cieszy, radości nie przynoszą też spotkania z okazjonalnym kochankiem Dario ( Giulio Corso ) czy wierną przyjaciółką i jednocześnie jego księgową, Cristiną (znana z pierwszej części, świetna w tej roli Michela Giraud ). Jest tu ona głosem rozsądku, kontrującym melodramatyczne uniesienia bohatera, narastające szczególnie, gdy na horyzoncie pojawia się przystojny Luca ( Gianmarco Saurino ). Pamiętacie? W " Mascarpone " Antonio terminował w jego piekarni, gdzie wraz z pulchniejącym ciastem rosło napięcie między tą dwójką. Nie była to relacja romantyczna, jednak to Luca otworzył go seksualnie, uczył poruszać się po erotycznym supermarkecie czy uczestniczyć w turbo-orgietkach, pojawiła się też zazdrość. Po śmierci Denisa, który zapoznał ich ze sobą, drogi chłopaków się rozeszły, ale mięta pozostała.Tyle że Luca zdążył się od tego czasu zaręczyć z Tancredim ( Andrea Fuorto ), z którym, po zamknięciu ukochanej piekarni, pracuje w schronisku dla młodzieży LGBTQ+ w kryzysie bezdomności. Antonio, licząc, że odzyska jego względy, proponuje mu otwarcie nowego lokalu, nazwanego "U Denisa" – na cześć zmarłego przyjaciela. Wspólnie zaczynają go remontować, co jest pretekstem do nieustającego zrzucania koszulek i wysyłania sobie powłóczystych spojrzeń. Obaj mają nadzieję, że nowy projekt, budowany na gruzach wspomnień sprzed trzech lat, sprawi, że znowu będą szczęśliwi. " Tęczowy tort " jest więc filmem o duchach przeszłości nawiedzających głównego bohatera, rozpamiętującego i idealizującego dawne czasy (zgrabnie wypada rozważanie różnicy znaczenia włoskich słów oznaczających zapominanie:), oraz chowającego trupy w szafie Luki, ale i samego reżysera, Alessandro Guidy , zmagającego się z sequelem " Mascarpone ". Poziom meta czuć chociażby w autotematycznych żartach z tego, że kontynuacje są zawsze gorsze od oryginału – siadają one nieźle na tle niekiedy zbyt deklaratywnych dialogów, tłumaczących wydarzenia sprzed lat czy rozjaśniających intencje postaci.Żarty żartami – sequelowi rzeczywiście brakuje lekkości i czaru pierwszej części, bo zamiast odkrywania nieznanych wcześniej rozkoszy, tym razem obserwujemy desperackie próby zbudowania sobie szczęścia, co często odbywa się czyimś kosztem. Starszy Antonio nie ma już w sobie świeżości debiutanta, a i perspektywa filmu dojrzewa. Coś za coś, w zamian otrzymujemy pogłębioną względem pierwszej części refleksję społeczną. Jednym z miejsc akcji jest tu przecież rzeczony interwencyjny hostel dla osób LGBTQ+ wyrzucanych przez rodziny z domów, tematem są więc i polityczne uwarunkowania prowadzenia takich instytucji, które znamy też z polskiego podwórka (w Warszawie podobną prowadzi Lambda, w Poznaniu – Grupa Stonewall, we Wrocławiu – Kultura Równości, ale tylko odkąd zyskały wsparcie włodarzy miast). Nie inaczej jest w przypadku małego biznesu, który otwierają bohaterowie – i tu warto mieć "plecy". Nepotyzm we Włoszech wciąż jest problemem. Podobnie jak przemoc oraz homofobia, której doświadcza szczególnie młodzież – potem, jak mówią Amerykanie,, przynajmniej w większych ośrodkach. Tęczowy tort " mówi też o innych problemach dotykających społeczność: samotności, narkotykach, obsesji na punkcie seksu – jeden z młodych wychowanków, w podziękowaniu za pomoc Antonia, od razu chce mu rozpiąć rozporek. Pojawiają się różne modele związków, także w świecie hetero: jedna z par "otwiera" swoją relację i idzie w swingerstwo, robiąc to – uwaga – podczas wycieczki do Polski.– mówią o niej bohaterowie. Czy to sposób, w który twórcy chcieli podziękować nam za sukces poprzedniej części nad Wisłą?Pierwszy film, dystrybuowany międzynarodowo jako " Mascarpone ", po włosku nazywał się "Maschile singolare", sequel zaś zatytułowano "Maschile plurale". To ważne, bo już w samym tytule, którego znaczenie gubi się w przekładzie, czuć pewne przesunięcie tematyczne. Tym razem bowiem nie chodzi już tylko o indywidualne potrzeby i marzenia wielkomiejskiego singla, z którym widz ma się utożsamiać, ale o większy zbiór homoseksualnych mężczyzn. O to, jak traktują siebie samych i siebie nawzajem: od neoliberalnej pogoni za sukcesem i spełnieniem, po bycie w społeczności w sposób niekrzywdzący innych, a najlepiej przynoszący innym wsparcie. Ten "pluralizm" nadaje filmowi pewnej szlachetności – " Tęczowy tort " jest więc mniej słodki niż " Mascarpone ", brakuje mu też jego pieprzu (gdzie są sceny erotyczne?), ale może dzięki temu zdrowszy. Niestety, kosztem smaku.