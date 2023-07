Dream doesn’t work

DreamWorks Animation

Mniejsza o świadectwo z paskiem. Mniejsza o sercowe rozterki, prywatne ambicje i zażyłe przyjaźnie. O zorganizowanym na statku (o zgrozo!) balu maturalnym najlepiej od razu zapomnieć. Agata, nadopiekuńcza matka Ruby, jasno ustawia granice i priorytety. Nie należy się wychylać, trzeba się przystosować, ukrywać, udawać kogoś innego i udawać, że wszystko jest OK. Ponad wszystko nie zbliżać się i nie wchodzić do morza, choć jest to trudne w portowym miasteczku o dumnej nazwie Oceanside. Wierzcie mi bądź nie, ale przestrzeganie zasad rodzicielki przegra z nieukrywaną przez Ruby ciekawością świata.Szkopuł tkwi w tym, że Gillmanowie to krakeny: zamieszkujące morskie głębiny stworzenia, strażnicy oceanów, opiekunowie tamtejszej fauny i flory. Przebywanie na lądzie, upodabnianie się do ludzi jest dla nich nienaturalne i zwyczajnie niewygodne. W oczach Agaty to jednak absolutna konieczność i aktualnie jedyne słuszne rozwiązanie. Umotywowane jest to po części wstydem, konfliktem z matką, Królową Siedmiu Mórz, a w istocie jest desperacką ucieczką przed nieuchronnymi konsekwencjami jednej złej decyzji z przeszłości. Piętnaście lat wcześniej Krakenom udało się odeprzeć atak autorytarnych syren i tymczasowo zapewnić pokój. Bestia jednak znowu zaczynać podnosić głowę.Jeśli chcielibyśmy tematycznie lokować " Miss Kraken. Ruby Gillman " na pejzażu współczesnego animowanego kina, to najnowsza animacja Dreamworks leżałaby gdzieś pomiędzy " Vaianą: Skarbem Oceanu " a " To nie wypanda ". To opowieść o tym, że daleka podróż jest czasem najkrótszą drogą do domu i również przenośnia dorastania, gdzie fantastyczne transformacje mają wyrażać szereg fizycznych i mentalnych zmian w życiu nastolatki. " Miss Kraken. Ruby Gillman " nie ma jednak ani audiowizualnego majestatu produkcji Disneya, ani frapującej wieloznaczności animacji Pixara.Nawet nieudolne naśladowanie ruchów zdolniejszych jest z zasady właściwym kierunkiem. Ważne jednak, by celem takiej twórczej strategii było też poszukiwanie czegoś innego, mniej bądź bardziej odważne przełamywanie ukształtowanej formuły. Niestety, reżyser Kirk De Micco tonie w narracyjnym pędzie, kompozycyjnym bałaganie i strukturalnym rozchwianiu. Mnogość poruszanych zagadnień przytłacza i wywołuje wrażenie pośpiechu oraz powierzchowności. Czego w tym filmie nie ma i czym nie stara się on być? Może ma byćalbo staroszkolną fantastyką o konflikcie dwóch ras. Niech " Miss Kraken " będzie opowieścią o dojrzewaniu, akceptacji i egzystencjalnym restarcie na osobistej i rodzinnej niwie, ale jest ona zbudowana na ogranych niezliczoną ilość razy fabularnych schematach i charakterologicznych stereotypach. Jeśli Miss Kraken ma być o podróży w nieznane, to nowe terytorium przez szaroburą kolorystykę i przewagę obłych plam nie za bardzo ma czym kusić. Jeśli gdzieś animacja Dreamworks się broni to tylko na osi międzypokoleniowego konfliktu między córką, matką i babcią. W ich wzajemnym docieraniu się, poszukiwaniu wspólnego języka, rozdrapywaniu niezagojonych ran jest jakaś emocjonalna prawda. Na pewno dostajemy najwięcej niuansów, najmniej szablonu. Miss Kraken. Ruby Gillman " nawet na polu technicznej realizacji jest propozycją mdłą i nie równającą do bieżących standardów wysokobudżetowego kina animowanego. Dreamworks przecież niejednokrotnie udowadniał, że potrafi bawić się formą. Dwie ostatnie części " Jak wytresować smoka " to bogate w detale i grę światłocieniem impresje nad popkulturowym wizerunkiem Wikingów. " Kung Fu Panda " to zręczna zabawa bryłą i zmiennością perspektyw, a " Kot w butach: Ostatnie życzenie " sprytnie wplata komiksową estetykę w uniwersum ogra i osła. " Miss Kraken ", szczególnie podwodnymi partiami, przypominać może telewizyjne " Truskawkowe Ciastko " na MiniMini+. Jeśli więc nie zżera was ciekawość jakie przeznaczenie czeka Ruby Gillman, to możecie zapanować nad swoim i z czystym sumieniem zostać tym razem w domu.