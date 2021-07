Nie chwal dnia przed zachodem słońca

Universal Pictures



Miłośnicy krwawej pulpy, możecie spać spokojnie. U Wuja Sama bez zmian. Choć finał " Nocy oczyszczenia: Czasu wyboru " (2016) sugerował upadek tytułowego rytuału, cztery lata po tamtych wydarzeniach Nowi Ojcowie Założyciele wracają do łask; naród znów chce wziąć udział w igrzyskach śmierci. 12 godzin to dla Amerykanów jednak za mało, by, nie przebierając w odpustowych środkach, wystarczająco dać się we znaki nielubianym współobywatelom. Słońce wzejdzie nad horyzont, a krwawa rzeźnia po raz pierwszy wymknie się spod kontroli.Tym razem pech trafi rodzinę dzianego ranczera ( Will Patton ) i jego niepałającego miłością do obcokrajowców syna ( Josh Lucas ). Ku własnemu zaskoczeniu, teksańscy kowboje połączą siły z dwojgiem twardych imigrantów z Meksyku ( Ana de la Reguera Tenoch Huerta ). Z pomocą rdzennej amerykańskiej ludności ( Zahn McClarnon ) spróbują przedrzeć się przez hordy rasistów, ksenofobów, fanatyków broni palnej i zwykłych psychopatów. Cel ucieczki? Cokolwiek ironiczny: zapewniająca schron, wysoko obmurowana meksykańska granica. W " Nocy oczyszczenia: Żegnaj, Ameryko " z jednej strony dostajemy więc starą śpiewkę o radosnej przemocy zapisanej w DNA amerykańskiego narodu; z drugiej – równie znany hymn na cześć zdolnej zjednoczyć się Ameryki wielu etnosów. Wszystko wykrzyczane zostaje z iście twitterową subtelnością, za tekst mając publicystyczne wytrychy (z nielegalną imigracją na czele), za akompaniament – chlusty posoki, eksplozje i strzały. Nie udawajcie zaskoczonych.Stały scenarzysta serii James DeMonaco ma niepospolity talent do trywializacji stanowiącego punkt wyjścia, kuszącego socjopolitycznego eksperymentu. Świat przedstawiony zbudowany jest tu raczej z fantazji lewaka na temat fantazji prawaka. To pomysł nabazgrany na brudno, w dodatku, jak się okazuje, mocno żerujący na logicznych dziurach poprzednich części. Oto bowiem po czterech pełnometrażowych filmach i dwóch sezonach serialu nagle uświadomiono sobie, że z kraju legalnie mordującego przyjezdne mniejszości mniejszość ta może… uciec! Temat i fabułę premierowej części zapewniło również odkrycie, jak mało prawdopodobne jest, by unormowana prawem krwawa tradycja kończyła się za pstryknięciem wskazówek zegara. Apetyt na przemoc rośnie przecież w miarę jedzenia. Banalne? To najwyraźniej nie szkodzi, skoro można z tego zrobić kolejny film.Rzecz jasna kolejny nie znaczy dobry. Zaledwie kompetentny na reżyserskim stołku Everardo Gout nie jest Hanekem , by obietnicą ekranowej przemocy, na którą po raz kolejny dajemy się złapać, wydrążyć nam dziury w mózgu. Nie jest George'em Romero , by na dłużej popsuć nam humory, a z żołądków zrobić jesień średniowiecza. Meksykańsko-amerykańskiemu reżyserowi daleko też do miana wybitnego inscenizatora. Kilka skutecznych jumpscare'ów, pozamiejskie panoramy dla urozmaicenia cyklu oraz pustynny pościg (dalekie echo " Mad Maxa: Na drodze gniewu ") to za mało, by zapisać się w annałach gatunku. Czymkolwiek ów rozmyty gatunek by był: antyamerykańską satyrą, pulpowym kinem akcji, komentarzem na temat przemocy oglądanej z kubełkiem popcornu w dłoniach czy socjologicznym kaznodziejstwem od siedmiu boleści. Janusowe oblicze tego kina wywołuje zeza, a jego wtórność zobojętnia. Dodajmy do tego kolejne logiczne dziury (pół narodu konspiruje, a rząd jest zaskoczony?), nieikonicznych bohaterów (zapłaczecie tęskno za Frankiem Grillo ) i przeciwników z przypadku (prztyczek w stronę Mike'a Pence'a ), a zaraz okaże się, że kolejna odsłona serii każe szybko o sobie zapomnieć. Niech ta noc wreszcie się skończy.