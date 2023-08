Born to be wild

CG Cinéma

"Urodziłam się z motocyklem między nogami" – przekonuje uzależniona od adrenaliny Julia, która z gorącym uczuciem spogląda na swój przyszły "zakup". Zanim sprzedawca zdąży zareagować, dziewczyna dodaje gazu i z dzikim uśmiechem na twarzy rusza gwałtownie przed siebie. Lola Quivoron zaczyna swój pełnometrażowy debiut fabularny od dynamicznej ekspozycji głównej bohaterki Julii, alias "Incognito". W emancypacyjnej opowieści o poszukiwaniu swojego miejsca w męskim światku motoryzacyjnym francuska reżyserka inspiruje się kinem akcji w stylu pierwszych " Szybkich i wściekłych " lub - wierzcie na słowo - " Ghost Ridera ". I choć " Rodeo " przypomina czasami jazdę po fabularnych wybojach, to pędząc na łeb na szyję i zostawiając swoich bohaterów w tyle, film jest przekonującą "odą do wolności" oraz studium kobiecego silnego charakteru.Julia na co dzień stroni od ludzi. Matki unika, a z bratem widuje się rzadko, zazwyczaj gdy ma do niego jakiś interes. Jej życie zmienia się, gdy trafia na jeden z nielegalnych zlotów motocyklowych, gdzie poznaje bandę zapaleńców, którzy całe dnie spędzają na amatorskich wyścigach. Gdy Julia niepewnie wkracza na tor, od jednego z zamaskowanych jeźdźców słyszy: "Usiądź z boku z innymi dziewczynami i czekaj na swoją kolej". Bohaterka nie ma jednak zamiaru się dostosować. W męskiej enklawie wcale nie czuje się obco. To w towarzystwie milczących dziewczyn podziwiających z ubocza lśniące maszyny i muskulaturę kierowców czuje się piątym kołem u wozu. Ubrana w znoszoną sportową koszulkę oraz luźne spodenki, bez makijażu i z furą nieujarzmionych włosów na głowie przypomina trochę Rue ( Zendaya ), protagonistkę " Euforii " samotnie przemierzającą miasto na rowerze. Obydwie najchętniej nigdy by się nie zatrzymywały.Pokazując swoje zamiłowanie do ryzyka, Julia szybko wchodzi w szeregi handlujących nielegalnymi częściami motocrossowców, którymi z więzienia zarządza tajemniczy Domino. W zamian za współpracę dziewczyna dostaje miejsce na garażowej kanapie. W warsztacie pośród serwisowanych i nierzadko skradzionych motocykli czuje się lepiej niż u siebie. A gdy z czułością muska skórzane siodełko i śni o śmierci obok wiernej maszyny, nietrudno odnieść wrażenie, że jednym z ulubionych filmów Loli Quivoron musi być " Titane "Rodeo" brakuje niestety transgresyjnego charakteru, rozbuchanej erotyki i scenariusza na miarę tego, który napisała Ducournau. Reżyserka nie do końca wie, dokąd zmierza jej bohaterka. Ledwie dotyka również tematu jej seksualności, stawiając na drodze bohaterki atrakcyjną żonę Domina, Ophélię ( Antonia Buresi ), której życie (paradoksalnie bardziej niż męża) przypomina więzienie. Dziewczyna zaprzyjaźnia się z żyjącą w lęku przed partnerem kobietą i jej jedenastoletnim synem. Pokazuje Ophelii świat, o jakim ta dawno już zapomniała. Szkoda więc, że reżyserka decyduje się na bardzo szybkie ucięcie wątku, zaprzepaszczając cały potencjał tej niezwykłej relacji.Quivoron nie rozwija również wystarczająco postaci Kaïsa ( Yannis Lafki ) – jedynego chłopaka z motocrossowego środowiska, który okazuje sympatię dziewczynie, podziwia ją za niezależność i bezkompromisowość. Na miano najbardziej papierowych bohaterów zasługują jednak wrogo nastawieni do Julii Manel ( Junior Correia ) i Ben ( Louis Sotton ) pragnący bez wyraźnej przyczyny wykluczyć dziewczynę z ultramęskiej społeczności. Na szczęście Julie Ledru za sprawą swojej ogromnej charyzmy i ekranowej naturalności z powodzeniem odciąga uwagę widzów od fabularnych nieścisłości i scenariuszowych niedociągnięć. Autor zdjęć, Raphaël Vandenbussche , nie odstępuje Ledru nawet na krok, ukazując w ziarnistych zbliżeniach twarzy Julii jej miłość do adrenaliny oraz rozgorączkowaną naturę wagabundy. Niejednoznaczność młodej kobiety i jej skłonności do autodestrukcji wcale nie wykluczają naszej empatii. Bez względu na okoliczności, grająca według własnych zasad Julia najzwyczajniej w świecie wzbudza podziw i zasługuje na miano współczesnej, filmowej girl boss.Ujęcia rozpędzonych, hałaśliwych maszyn i pędzących przed siebie jeźdźców kipią energią i przywołują na myśl kultowe sceny z " Easy Ridera ". "Wciśnij gaz, hamuj, przyspiesz. Jeśli ci się uda, będziesz latać" – mówi Julii jeden z motocyklistów, tłumacząc jej, jak postawić pojazd na tylnym kole i w pełni oddać się chwili. Jeśli młoda i ambitna Quivoron również wsłucha się w te słowa, z pewnością zaj(e)dzie daleko.