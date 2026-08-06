Recenzja filmu Rukku bakku (2026) Rukku bakku (2026) Hirokazu Koreeda Natsuki Deguchi Aju Makita

Mangażki

"Look Back" nie jest tylko akademickim rozważaniem typu "natchnienie kontra rzemiosło". Na fundamencie tego konfliktu kiełkuje tu opowieść dużo bardziej uniwersalna: o tym, jak życie i sztuka