Nie wyglądali jak gwiazdy. W sumie – bardziej przypominali swoich własnych fanów. A jednak do Nowego Jorku przylecieli na koncerty dla amerykańskiej Polonii, a nie na wycieczkę. Chociaż kiedy ogląda się fragmenty wizyty zespołu Warszafski Deszcz w Stanach, to trochę jakby ktoś włączył zapomnianego przez świat, rodzinnego VHS-a z wakacji. Chłopy w puchówkach chodzą po Manhattanie i rozpalają się do czerwoności wszystkim, co widzą.
Bardzo sprytnie reżyser Krystian Kuczkowski wykorzystał akurat te ujęcia na początku dokumentu "Tede. Forever Rap". Bo i trudno lepiej wprowadzić niewtajemniczonego widza w specyficzny świat Tedego. Wtedy – członka Warszafskiego Deszczu, dwudziestoparolatka śniącego swój amerykański sen, choć za oknem majaczyło warszawskie blokowisko. Dzisiaj rapera o pomnikowym statusie.
Trochę jest tak, że historia Tedego to także historia polskiego rapu. W latach 90. – małolacik chłonący Zachód jak gąbka. Przełom mileniów – pierwsza eksplozja popularności. Przełom lat zerowych i dziesiątych – okres tzw. infamii, czyli słabszego zainteresowania jego muzyką. A później druga eksplozja popularności i znalezienie własnej niszy, w której Tede z powodzeniem mości się do dziś. Mniej więcej tak wygląda też timeline rapu w wersji polskiej, dlatego porywanie się na dokument o jego – być może – najważniejszym przedstawicielu w historii, i to jeszcze takim przedstawicielu, który wielokrotnie naginał napisane zasady rapu, jest obarczone poważnym ryzykiem. Sylwester Latkowski próbował w "Blokersach" sportretować gatunek przez pryzmat dwóch kluczowych dla niego osób, reklamując przy tym, że na pewno nie będzie jechania po stereotypach. Po czym dokładnie to zrobił.
Na szczęście Kuczkowski zrozumiał i Tedego, i polski rap. Trzeba od razu dodać, że "Tede. Forever rap" opisuje historię swojego bohatera od połowy lat 90., do, plus minus, połowy kolejnej dekady, żeby potem nie było zdziwienia, że wszystko urywa się dwadzieścia lat temu. Oczywiście materiału powstało znacznie więcej, trzeba tylko czekać, aż ujrzy światło dzienne.
Zrozumiał, bo głos dał nie tylko samemu raperowi, ale i ludziom z jego najbliższego otoczenia, także tym, którzy na pewnym etapie mocno się z nim poróżnili. Nie wyłącza kamery, gdy Numer Raz, z którym Tede przez lata współtworzył Warszafski Deszcz, wprost nazywa swojego dawnego kolegę złym człowiekiem. Albo gdy dokumentalista Cezary Ciszewski, ten sam, który kręcił wyjazd zespołu do Nowego Jorku, przeciąga twórczość Tedego przez zęby. Krystian Kuczkowski miał świadomość wzięcia sobie za bohatera postać, która na przestrzeni kariery wpadała w mniejszy lub większy konflikt z większością reprezentantów pierwszej fali polskiego rapu. Ale też postać, która – jak na złość – z lubością wychodziła przed szereg, nawet gdy za takie wychodzenie groziło obcięcie głowy.
Kiedy polski rap stał ulicznym kodeksem, Tede zakładał hawajską koszulę i odpalał Amerykę na warszawskim blokowisku. Jak mówienie o zarabianiu pieniędzy na hip-hopie było działaniem podwyższonego ryzyka, Tede nagrał dyptyk "Hajs, hajs, hajs", wymachując z okładki środkowym palcem. A potem jeszcze ten singiel z Natalią Kukulską, za który oberwało mu się od tych, którzy dziś domagają się go na koncertach. Kuczkowski nie wpadł w sidła nostalgii, jakie na jego poprzedników, sięgających po dokumenty o polskim rapie, zastawił ów polski rap. Mógł wejść w tryb "Kiedyś to było", wszedł w tryb: "Wytłumaczmy, dlaczego kiedyś to było". No i wytłumaczył, co napędzało wszystkich tych najtisowych łebków, które wracały ze szkoły i robiły rap. I nagle okazuje się, że na ekranie plan ogólny pojedynczej postaci staje się zapisem ducha czasów, sumy lęków i marzeń jej pokolenia. A potem znowu wracamy do Tedego i dowiadujemy się, że "Gram w zielone", bodaj największy marihuanowy hymn w historii polskiego rapu, powstał podczas przejażdżki kokainowym dyliżansem. Serio – research i faktografia są tu na wysokim poziomie. A takich smaczków jest w "Tede. Forever rap" więcej.
Napędzane boomerskim sentymentalizmem, kombatanckie dokumenty o czasach, kiedy niebo było bardziej niebieskie, a rap bardziej prawdziwy, słusznie obrzydzają postacie klasyków gatunków. Tego po prostu było już w kinie i telewizji za dużo. Ale tu mamy inny przypadek – gościa, który od trzech dekad jest punktem odniesienia dla coraz młodszych twórców i słuchaczy, nawet jeśli, jak na złość, sam młodszy już nie będzie. Potraktujcie "Tede. Forever rap" jako intro do historii, w której najciekawsze dopiero przed nami. A Tede akurat w introdukcje umie – otwierający jego debiutanckie solo numer "Łaaał" zaczyna się od kultowych linijek: "Mówisz Tedeef, to mówisz o mnie, ja nie daję o sobie zapomnieć!". To teraz jeszcze trzeba dopowiedzieć, dlaczego nigdy nie dał o sobie zapomnieć.