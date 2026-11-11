Ciało, największy problem chrześcijaństwa. Uczennice katolickiej szkoły ze spokojnego amerykańskiego miasteczka przyjmują komunię w otwierającej sekwencji – i, wnioskując z ich zachowania, raczej nie zaprzątają sobie głowy tajemnicami wiary, każącej im w metaforycznym rytuale konsumować ciało własnego Boga, z sadomasochistyczną szczegółowością sportretowanego w trakcie najgorszych tortur na otaczających je kościelnych obrazach. Religia jest jak ciało obce w laickiej i coraz bardziej technokratycznej rzeczywistości wczesnych dwutysięcznych, kiedy toczy się akcja "Ciała".
Surowe mury szkoły św. Marka, wiekowe zakonnice uczące abstrakcyjnej dla nastolatek klasyki literatury i nieutracona jeszcze niewinność dziewczyn takich jak Grace (Sofia Wylie) są jak alternatywny świat w zderzeniu z przemieszczającymi się po korytarzach nonszalancko jak bohaterki "Euforii" członkiniami Lwic. Znajdującym się na szczycie szkolnej hierarchii tancerkom przewodzi idealna Anya (Kristina Bogic) i jej prawa ręka, pewna siebie Elise (Sara Boustany). W ich raju pojawia się jednak wąż w postaci klasowej dziwaczki Lisbeth (Geena Meszaros), niczym Carrie trzymanej pod kloszem przez ortodoksyjną matkę i czekającej na swój wielki wybuch. Dołącza do drużyny podstępem jak diabeł, który wedle doktryny może tylko naśladować i wypaczać, bo sam nie potrafi tworzyć rzeczy nowych; i tak samo jak diabeł pozostaje kusicielką, wykorzystującą cudze lęki, marzenia i tajemnice, by stopniowo odwrócić dynamikę wewnątrz grupy dziewcząt na własną korzyść. Konsekwencje tego pierworodnego grzechu to zbiorowa histeria, seria nawiedzeń czy też opętań (zdania będą podzielone) i jedno nieprzytomne ciało.
Netflix
Ciało jest zmysłowe. Zwłaszcza, kiedy jak bohaterki serialu się dojrzewa. "Ciało" pięknie portretuje młodzieńczy erotyzm: podobnie jak Luca Guadagnino w "Tacy właśnie jesteśmy" pokazuje nastoletni seks, przede wszystkim między dziewczynami, bez tabu, ale i bez fetyszyzacji; naturalnie i bez oceny. Główny wątek miłosny przekonuje również dzięki chemii pomiędzy aktorkami. Serial oddziałuje na zmysły także za sprawą muzyki, łączącej oryginalne utwory z wczesnych dwutysięcznych z hipnotyczną ścieżką dźwiękową bazującą na tradycyjnych pieśniach kościelnych w elektronicznym wydaniu.
Jako teen drama z horrorowym motywem złożenia ofiary nieczystym siłom "Ciało" jest duchowym spadkobiercą "Jennifer's Body", ale showrunnerkę Quinn Shephard (rocznik '95) bardziej interesuje to, co młode kobiety robią sobie nawzajem, niż co robią im młodzi mężczyźni. Nastoletni chłopcy są w serialu pełnokrwistymi postaciami niepodporządkowanymi żadnej tezie, ale stanowią dodatek do wątków dziewczyn, do których należy pierwszy plan. To serial o wzajemnym dziewczęcym krzywdzeniu i pożądaniu, zdradzaniu i wspieraniu. "Ciało" doskonale portretuje paradoks wieku, w którym jednocześnie ma się nadmiar emocji i nie w pełni jeszcze rozwiniętą empatię. W interakcjach między wyrazistymi bohaterkami, w dobrze naszkicowanych motywacjach i zmianach nastroju udaje się uchwycić jakąś prawdę o dziewczyństwie.
Nie bez przyczyny w centrum wydarzeń "Ciała" znajduje się szkolna grupa taneczna. Próby, pozy, przebrania: dziewczęcość jest czymś, co się performuje. A co wydarza się, kiedy nie potrafi się skutecznie odgrywać roli, najlepiej widać po Lisbeth, która ze swoim nieporadnym kopiowaniem popularnych koleżanek jest dla nich równie przerażająca co szatan, impostor, zmiennokształtna istota tylko podszywająca się pod nastolatkę. Nie ma większego grzechu w szkolnym katechizmie, niż nie pasować. Bo przecież ciało, jako byt materialny, musi się dopasować do jakiegoś miejsca. Gdzieś osadzić, coś sobą wypełnić, zająć jakąś przestrzeń. Wejść w obcisły strój taneczny, o czym nigdy nie zapomina zmagająca się z bulimią Maddie (Shirley Chen). Wylać się z formy narzucanej przez matkę, co na różne sposoby próbują zrobić Anya i Lisbeth.
Netflix
Jednocześnie ciało jest egoistyczne w realizowaniu swoich potrzeb. Zarówno liderka Anya, jak i outsiderka Lisbeth posuną się do najgorszych rzeczy, byle przetrwać. Ciało chce przede wszystkim czuć, że jest żywe. Szuka adrenaliny, ekstazy, czasem bólu. Bohaterki ""Ciała"" pragną transgresji, którą osiągają różnymi środkami. Religijne uniesienia sąsiadują z erotycznymi, a narkotyki przyjmuje się prześmiewczo w formie sakramentu na "Climaxowej" imprezie. Wydaje się jednak, że najwyższą i najtrudniejszą do osiągnięcia żądzą ciała jest przekroczenie jego własnej cielesności. Dotknięcie czegoś więcej, czegoś spoza materialnego świata, czegoś prawdziwego i głębokiego. "Ciało" jest heretyckie, flirtujące z gnostyckim spojrzeniem na świat jako pole walki pomiędzy grzeszną materią a boskim duchem: cyklu, który można przerwać jedynie dosięgając oświecenia. Niektóre bohaterki szukają orgazmu, chociaż od swojego chłopaka bardziej pociągająca wydaje się najlepsza przyjaciółka. Inne uciekają w kultystyczne rytuały albo dosłowną śpiączkę.
Shephard jest bardzo zręczną portrecistką momentów przeostrzenia i zgrzytu. Miksuje "Diabły" Russella z "Wrednymi dziewczynami" Tiny Fey, "Benedettę" Verhoevena ze "Słodkimi zmartwieniami" Heckerling, "Piknik pod Wiszącą Skałą" Weira z teledyskowymi sekwencjami tańca. Pełną napięcia scenę egzorcyzmu rozbraja autentycznością nastoletnich wyznań i reakcji, które czasem poruszają, czasem śmieszą. Dominantą estetyczną "Ciała" jest logika karnawału – pomieszanie porządków i rozluźnienie zasad. Szaleństwo demaskuje podwójny świat, w którym żyją dorastające bohaterki: zawieszone pomiędzy naturalnymi potrzebami a narzucanymi prawami, pomiędzy sztucznością przyjmowanych w grupie rówieśniczej ról a niekontrolowaną siłą hormonów i emocji.
Na zakończenie wróćmy do początku: ciało to największy problem katolicyzmu. Dlatego jego potrzeby nie mogą być w pełni realizowane, a głównym tematem "Ciała" jest wypieranie pragnień i prawdy. Wszyscy są tutaj troszkę delulu. Znajdą każdy argument na potwierdzenie wygodnej narracji, w którą chcą wierzyć. Pozycja w grupie Anyi, przywiązanie do błędnego tłumaczenia Biblii św. Jakuba, przekonanie o byciu hetero – podtrzymuje je przy życiu tylko wiara, na której opierają się wszystkie społeczne hierarchie i umowy.
Netflix
Podobno gdyby Bóg nie istniał, musielibyśmy go wymyślić. Mieszkańcy miasteczka z "Ciała" wierzą w paranormalną naturę rozgrywających się wydarzeń, bo jest im to potrzebne. Jako dowód na istnienie siły wyższej, jako sposób na zaimponowanie koleżankom, jako metoda na zatuszowanie śladów popełnionych przestępstw. Przedmiot ich kultu staje się coraz bardziej pretekstowy, coraz bardziej oddalony od prawdy na temat realnej osoby, do której bluźnierczo się modlą.
"Ciało" chwyta rozpaczliwą naturę religijnych uniesień z siłą dostępną tylko bezczelnej młodości. Opowiada o kłamstwach, które sami sobie wmawiamy, byle tylko uczynić rzeczywistość bardziej znośną, a pełen absurdów świat – bardziej spójnym. Jednocześnie Shephard kręci narracją z tanecznym wdziękiem, drapieżnym humorem i ze świetnym wykorzystaniem młodej, zdolnej, nieopatrzonej obsady, dzięki czemu nie sposób oderwać wzroku od tego skąpanego w estetyce Y2K misterium.