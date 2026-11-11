Recenzja serialu Ciało (2026) Ciało (2026) Quinn Shephard Kevin Phillips Kristina Bogic Sara Boustany

"Ciało" . Chyba cię opętało

Shephard jest bardzo zręczną portrecistką momentów przeostrzenia i zgrzytu. Miksuje "Diabły" Russella z "Wrednymi dziewczynami" Tiny Fey, "Benedettę" Verhoevena ze "Słodkimi zmartwieniami"