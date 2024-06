Travel & Work

See Saw Films



See Saw Films



See Saw Films



Australijskie pustkowia już chyba na zawsze kojarzyć się będą głównie z sagą " Mad Max George'a Millera . Ale to inny klasyk z tego kraju wydaje się starszym krewnym " The Royal Hotel ", najnowszego filmu Kitty Green . Chodzi o " Na krańcu świata ", psychodeliczną wędrówkę przez zapijaczone peryferia w reżyserii Teda Kotcheffa . Jedno z flagowych dzieł lokalnej Nowej Fali przedstawia Johna Granta, młodego nauczyciela z klasy średniej, który z powodu kłopotów finansowych zmuszony jest przenieść się do szkoły na Outbacku. Tam zaznaje całego spektrum przemocy, dziwności, szaleństwa i beznadziei.W kilku anglojęzycznych recenzjach można znaleźć porównania do obrazu Kotcheffa, z zaznaczeniem, że "The Royal Hotel" jest jego feministyczną interpretacją. Jednak takie postawienie sprawy wydaje się niesprawiedliwe dla obu utworów – "Na krańcu świata" analizowało przecież mechanizmy toksycznej męskości i efekty uboczne patriarchatu trafniej niż wiele współczesnych produkcji. Kitty Green czyni to samo, ale w jądro australijskiego prostactwa wrzuca dwie młode Kanadyjki, przemierzające interior w poszukiwaniu wakacyjnej przygody. Sama zmiana perspektywy na kobiece bohaterki nie wpływa jednak na wydźwięk filmu, historia nie staje się przez to bardziej aktualna czy emancypacyjna – morał i puenta z obu filmów płyną takie same. Nie warto doszukiwać się inspiracji, to po prostu teraźniejsza pocztówka z miejsc, które Kotcheff odwiedzał przed pięćdziesięcioma laty. Miejsc już wtedy opustoszałych i biednych jak mysz kościelna, a dziś tylko pogłębiających się w rozkładzie.Urodzona w Melbourne reżyserka nie przyznaje się do składania hołdu klasykom – wykorzystuje znane już umiejscowienie akcji z " Na krańcu świata " czy " Wolf Creek " do przyjrzenia się sile współpracy i mocy koleżeństwa. To w pewnym sensie modus operandi jej dotychczasowej twórczości, możliwy do zaobserwowania już w debiutanckim dokumencie, " Ukraine Is Not A Brothel " prezentującym działalność ukraińskiej organizacji feministycznej Femen. Najciekawsze rzeczy pokazała jednak w dwóch kolejnych projektach – netfliksowym true crime " Casting na JonBenét " o słynnym zabójstwie kilkuletniej miss, a także pierwszej fabule, " Asystentce ". Ten drugi film, z uwagi na przedstawioną historię, śmiało można określić dziełem kanonicznym dla kina epoki #MeToo, natomiast z miejsca stał się współczesnym klasykiem także ze względu na formę. To portret mobbingu i przemocy w branży filmowej, ale malowany bardzo cienkim pędzlem – nie rozkrzyczany, ale wyciszony, skupiony na małych detalach biurowej opresji.W "The Royal Hotel" Australijka ponownie zagęszcza atmosferę stopniowo, przy pomocy drobnych niesnasek i niezręczności. W centrum opowieści znajdują się tu Hanna ( Julia Garner znana m.in. z " Ozark " czy "Asystentki") i Liv ( Jessica Henwick ; " Gra o Tron ", " Matrix Zmartwychwstania "), dwie bagpackerki pośrodku wielkiego niczego. Wakacyjną podróż przerywa jednak pusty portfel, co zmusza bohaterki do podjęcia pracy – z braku laku zatrudniają się w obskurnym i lepkim od złotego trunku barze. To miejsce spotkań mieszkańców zapomnianego przez los górniczego miasteczka jakby wyjętego z klasyków australijskiego kina. Lokalsi przedstawiani są przede wszystkim jako zagrożenie, niekiedy głupkowate i wzbudzające politowanie, ale jednak zagrożenie. Green nie porywa się na głębszą analizę ich sytuacji ani szczególnie nie rozwija kontekstu społecznego, a szkoda, bo dałoby to wybrzmieć niektórym żartom jeszcze lepiej.Najciekawsza w tym filmie nie jest jednak historia, tę już znamy i wiemy, dokąd prowadzi, ani umiejscowienie, bo redneckowe oblicze Australii doczekało się wielu przedstawień. Green wespół ze swoim stałym operatorem Michaelem Lathamem po raz kolejny pokazują, jak świetnie radzą sobie w tworzeniu z przestrzeni osobnych bohaterów. W " Asystentce " było to biuro, w " The Royal Hotel " mamy bar. I tu, i tu, kamera wydobywa z każdej wnęki dodatkową głębię – albo mrok, albo humor. Wnętrza w jej filmach pulsują, tętnią niepokojem, potęgują ścisk, w jakim znajdują się postacie. W najnowszym projekcie ta klaustrofobia działa jednak nieco słabiej, być może przez to, że kontrastowana jest pomarańczowym bezkresem, a może dlatego, że przemoc staje się bardziej bezpośrednia i dosłowna.Mimo kilku niedociągnięć, uproszczeń i przedobrzeń, "The Royal Hotel" wypełnia artystyczne poszukiwania reżyserki – nie oferuje widzowi jednego punktu kulminacyjnego, a napięcie rozkłada w czasie. Niemała w tym zasługa ciągłej żonglerki konwencjami: od kina drogi przez komedie i filmy o przyjaźni po tropy rodem z thrillerów czy horrorów. Groza narasta tu niczym w najlepszych dreszczowcach i widać, że Kitty Green ma potencjał, by dalej rozwijać tę twórczą strategię. Już to zresztą czyni, nawet za większe pieniądze – niedawno wyreżyserowała dwa odcinki serialu " Servant " produkcji AppleTV. Teraz tylko czekać, aż ktoś przekona ją do nakręcenia filmu o pracownicy smażalni ryb w typie Januszexu na kołobrzeskiej plaży.