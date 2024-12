Amazon MGM Studios

Tak jak z powyższego fragmentu wynika, sequel " Mojej winy " – o nieszablonowym tytule " Twoja wina " – to bezpośrednia kontynuacja dzikich i "kuszących" przygód Nick ( Nicole Wallace ) i Noah ( Gabriel Guevara ). Niby kolejny film, a my i tak na ekranie oglądamy to samo, czyli ekranizację twórczości argentyńskiej pisarki young adult fiction Mercedes Ron , która w swoich bestsellerowych, wattpadowych historiach opowiada o romansie przyrodniego rodzeństwa. Amazon zrealizował sequel w duchu jedynki: ma być pikantnie i niebezpiecznie, choć tak naprawdę to festiwal żenady – w formie współczesnej hiszpańskiej telenoweli – z ładnymi lokacjami w tle.Noah i Nick są parą, ale przeszkadza to ich rodzicom, czy nowo napotkanym (anty)bohaterom. Oboje stają się coraz mniej ostrożni, co w każdej chwili mogą wykorzystać ich adwersarze. Kiedy Noah pójdzie na staż prawniczy, a Nick rozpocznie oczekiwane studia na prestiżowej uczelni, coraz trudniej będzie im pogodzić życie prywatnym z zawodowym. Tak więc po raz kolejny mamy do czynienia z filmem skonstruowanym pod streamingowe algorytmy. Niby-zmysłowe sceny seksu na zmianę przeplatają się z pędzącą do przodu narracją i na swój sposób ma to jeszcze ręce i nogi. Tyle że " Twoja wina " przypomina produkcję Marvela, bowiem nie potrafi się zatrzymać; każda sekwencja wprowadza nowy wątek (albo poszerza poprzedni), przez co zwyczajny romans nastolatków zamienia się w naiwną grę o uczucia, a nawet i życie.Wymuszonych zwrotów akcji tutaj tyle, co na kilkuodcinkowy serial, a przecież metraż tego hiszpańskiegowynosi niecałe dwie godziny. Jedyne spokojniejsze momenty filmu to – paradoksalnie – sceny miłosne, więc całość i tak przypomina muzyczny teledysk z dopisanymi na siłę dialogami. Wygląda to tak, jakby twórcy zdawali sobie z braku sensownej fabuły, więc zapychają nas miłosnymi fajerwerkami tej problematycznej pary. Sama historia zaś zdaje się być kalką motywu o “kłopotach w raju zakochanych", który ostatnio eksploatował sequel " 365 dni " (!). Nawet składniki się zgadzają:a) Ktoś, komu nie pasuje związek Noah i Nick – w tym przypadku będą to ich rodzice, ale i tajemnicza Briar.b) Dwójka nowych postaci, Sofíai Michael (rzecz jasna zainteresowanych protagonistami), których zadaniem będzie posprzeczać zakochanych, a następnie zawładnąć ich sercami.c) Fabularne rozdzielenie bohaterów, które zaowocuje pierwszymi sprzeczkami i konfliktami – w tym przypadku mowa o związku na odległość.Tym sposobem ich wielka miłość (!) zostaje wystawiona na próbę.W " Twojej winie " znajdziemy momenty – o dziwo – nie wołające o pomstę do nieba. Jak choćby ten filmowy ogień między dwójką głównych aktorów. Niby grają sztucznie, a sceny z ich udziałem wyglądają niczym ze szkolnego filmu (nie ujmując!), aczkolwiek między nimi iskrzy; to taki płomyk, który uporczywie się pali i nawet potrafi rozgrzać. Podobno główni aktorzy ze sobą nie rozmawiają, a aktor grający Noah – Guevara – naśmiewał się z Wallace i stosował wobec niej mobbing. Dziś oboje nie obserwują się na Instagramie, a w XXI wieku to prawie jak zerwanie znajomości. Jeśli te spekulacje są prawdziwe, to tym bardziej brawa dla aktorów, że na ekranie zupełnie nie czuć tych animozji.Czas na wyznanie – każdy z tych pseudo-książkowych fragmentów, choć nawiązujący do poszczególnych scen z samego filmu, powstał specjalnie na potrzeby tej recenzji (zatem nie są to tłumaczenia). Powód? Pokazać, że za tego typu “wattpadowe” pisanie może zabrać się dosłownie każdy. I nie oznacza to, że taka osoba ma mandat do powieściopisarstwa i należy dawać jej platformę do rozgłosu. Już pal licho, że takie powieści stają się poczytnymi bestsellerami. W końcu Amerykanie mają " Greya ", my wspomniane " 365 dni ”, a Hiszpanie omawianą właśnie trylogię " Culpables ". Jakie czasy, takie harlequiny. Tylko po co tyle hałasu wokół tych wszystkich adaptacji? Walory artystyczne " Twojej winy " są takie, jak tych literackich wstawek. Czyli żadne.