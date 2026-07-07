Recenzja filmu Vaiana (2026) Vaiana (2026) Thomas Kail Catherine Laga'aia

Déjà vu

W związku z tym, że nie zmieniono fabuły, aktorska "Vaiana" to wciąż przyjemna historia o odkrywaniu siebie i swojego powołania, nabywaniu przekonania o własnej wartości, odwadze, miłości do