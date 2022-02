Koło fortuny

NEOPA

Srebrny Niedźwiedź, Złota Palma, Złoty Glob – ubiegłoroczny sezon nagród był całkiem udany dla Ryûsuke Hamaguchiego . Co ciekawe, laury te przypadły w udziale nie jednemu, ale dwóm filmom Japończyka. " W pętli ryzyka i fantazji " nagrodzono na Berlinale, a " Drive My Car " doceniło jury w Cannes i hollywoodzka prasa. Obydwa tytuły, które w krótkim odstępie czasu pojawią się na polskich ekranach, łączy (obok festiwalowych sukcesów) kameralność opowiadanych historii i czułe spojrzenie na postaci.W konstrukcję " W pętli… " wpisane są trzy zamknięte nowele. Na ich wspólny mianownik składa się kilka elementów: akcja rozgrywająca się we współczesnej Japonii, stojąca w centrum wydarzeń kobieta i rządzący światem przedstawionym – jak to często w życiu bywa – przypadek. Proste z pozoru fabularne punkty wyjścia rozwijają się jednak w niespodziewanym kierunku: rozmowa przyjaciółek o zakochaniu jednej z nich sprawia, że w drugiej odżywają uczucia do byłego partnera, miłosna pułapka zastawiona przez studentkę na wykładowcę prowadzi do nieoczekiwanego porozumienia, a dawna szkolna znajoma okazuje się obca i bliska zarazem. Brzmi enigmatycznie?W przypadku " W pętli… " szczegółowe opisy tylko zepsułyby efekt. Cały urok filmu autora dystrybuowanych w ubiegłych latach w Polsce " Happy Hour " i " Asako. Dzień i noc " tkwi bowiem w zaskakujących (ale – jak na skromną opowieść przystało – nie spektakularnych) zwrotach akcji i w targających bohaterami emocjach. Niejako wbrew temu, co deklarował twórca, w jego dziele najważniejszym nośnikiem znaczenia jest nie tyle ciało aktorów, co przede wszystkim poruszające i błyskotliwe rozmowy. W trakcie dwugodzinnego seansu postaci toczą je niemal nieustannie, ale wcale nie skutkuje to znużeniem na widowni.Określenie " W pętli… " filmem (prze)gadanym nie byłoby ani przesadą, ani przytykiem. Uprawnione byłoby też zapewne dopatrywanie się w nim inspiracji francuską Nową Falą czy porównywanie dzieła Hamaguchiego z filmografią festiwalowego ulubieńca Honga Sang-soo . Nawiasem mówiąc, najnowszy film Koreańczyka, " Film pisarki ", również zdobył Grand Prix Jury na Berlinale, a więc scenariusze oparte na kreacjach aktorskich i soczystych dialogach niezmiennie są w cenie. W każdej z trzech nowel japońskiego twórcy dialogi traktują o sprawach ważkich: ekscytacji towarzyszącej fazie zakochania i niezabliźnionych ranach po rozstaniu, poczuciu odrzucenia i niedopasowania, działaniu wbrew sobie i jego konsekwencjach, utracie wszystkiego, co ważne, przez brak działania lub rozsądku i wreszcie odnalezieniu ulgi i spokoju nie tam, gdzie się tego spodziewało.Reżyser i scenarzysta w jednym daje konwersacjom czas na ich naturalny rozwój, a jednocześnie precyzyjnie planuje ich strukturę i tempo; swoją drogą w sposób autotematyczny zwraca na nie uwagę jedna z bohaterek, mówiąc byłemu partnerowi, że nawet ich kłótnie mają pewnego rodzaju rytm. Owe wymiany zdań niosą za sobą spory ciężar emocjonalny – nie ulega wątpliwości, że rozpisane przez Hamaguchiego konfrontacje zaliczają się do najbardziej istotnych, zapadających w pamięć i przełomowych w życiu bohaterów. Będą figurować w ich wspomnieniach jako momenty, w których coś nieodwracalnie się zmieniło; w których w magiczny wręcz sposób doświadczyli oni głębokiego porozumienia nie tylko z drugą osobą, ale i z sobą samym. Co paradoksalne, prawdę odkrywa się tu najczęściej poprzez wybieg: formalny, jakim jest alternatywne zakończenie w ramach fantazji Meiko, czy też fabularny – odgrywanie roli w celu oszukania kogoś lub osiągnięcia katharsis. Ryûsuke Hamaguchi oddaje swoim postaciom całą ekranową przestrzeń. W utrzymanych w stylu zerowym kadrach Yukiko Iioki świat to tylko skromne i dość bezbarwne tło dla kipiącego od emocji powietrza. Okazuje się, że "większe niż życie" rozmowy mogą toczyć się w mało sprzyjających miejscach, takich jak wymarły biurowy open space czy zagracony uczelniany gabinet. Wypowiadane słowa większe znaczenie zyskują w ruchu: w taksówce mknącej nocą ulicami miasta, opustoszałym wieczornym autobusie czy nawet na ruchomych schodach – czyli w miejscach bez znaczenia i w czasie "pomiędzy", który w codziennym rozrachunku uznaje się zwykle za stracony. Japoński twórca w owych punktach styku dostrzega potencjał. W jego wizji to właśnie te spotkania niosą za sobą największą moc zmiany, to w nich najsilniej zaznacza się rola przypadku i to tutaj jak na dłoni widać, że fortuna – niewzruszenie i bez względu na skutki – kołem się toczy.