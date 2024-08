Robić widły z igły

MPhilms

MPhilms

MPhilms

Trudno o lepsze umiejscowienie akcji dla inicjacyjnej opowieści, niż okres maturalny, gdy jedne kasztany kwitną w słońcu, a inne kasztany biegają na galowo, by udowodnić swą dojrzałość na papierze. Są i widoczki, i emocje. Głównym bohaterem " Wytłumaczenia wszystkiego " jest Abel – to ten kolega z klasy, który częściej niż o wyborze dalszej ścieżki życiowej myśli o letnim odprężeniu i miłosnych uniesieniach. Gábor Reisz zamyka go w potrzasku zawiłych relacji: rodzinnych, koleżeńskich, szkolnych i społecznych, balansując na granicy tego, co prywatne a tego, co publiczne. Reżyser prowadzi narrację wielotorowo i z kilku perspektyw, a pozornie prosta historia o dorastaniu z czasem przeradza się w starannie skomponowane studium przypadku – świeże, zaczepne i inteligentne.Węgierski twórca co rusz zatrzymuje się przy tematach rozgrzewających serwisy plotkarskie i debatę publiczną. Żadnego z nich nie stawia jednak na pierwszym planie – meandruje między cancel culture a domniemaniem niewinności, upolitycznieniem szkoły a wolnością nauczania, potrzebą bycia doinformowanym a powszechnym przebodźcowaniem treściami. Niczym we fraktalnej kompozycji każdy mały problem ciągnie za sobą kolejny; spory się zazębiają, a ich liczba rośnie wykładniczo. W społeczeństwie zafiksowanym na punkcie swoich korzeni równie łatwo stać się z miejsca narodowym zdrajcą, jak i wzorem patriotycznych cnót. " Wytłumaczenie wszystkiego " to trzeźwa obserwacja tego zjawiska, a zarazem przestroga, że żyjemy w czasach, w których z błahej sytuacji można stworzyć okładkową sensację – wystarczy medialna i polityczna wola. Brzmi znajomo?To nie nowość, że o Polsce najtrafniej opowiadają filmy z innych państw Europy Wschodniej. Z lubością przeglądamy się w produkcjach czeskich, rumuńskich czy węgierskich, niby w zwierciadle ukazujących nasze faktyczne przywary bez publicystycznego moralizatorstwa lub żenującego humoru żerującego na stereotypach klasowych. By wspomnieć tylko trzy lokalne dramy o uniwersalnych podziałach: " Właściciele Jiřiego Havelki , " Niefortunny numerek lub szalone porno Radu Jude promowany przez dystrybutora ironicznym hasłem "Ten film to obraza ojczyzny… dobrze, że nie naszej!" czy właśnie nagrodzone niedawno na Nowych Horyzontach " Wytłumaczenie wszystkiego ".Te tytuły (i jeszcze kilka innych) obrazują problemy obecne także nad Wisłą – skrajna polaryzacja, upadek pojęcia prawdy, kłótliwość, powierzchowność, et cetera – ale w sposób, jakiego w naszym rodzimym kinie szukać na próżno. Są blisko skóry i ulicy, a satyryczną brzytwą tną zarówno zacietrzewiony ciemnogród, jak i świeżo obudzonych libków. Cechuje je również bardzo naturalistyczny, "Sierranevadowski" sposób prowadzenia aktorów, dzięki czemu tak łatwo utożsamić nam się z każdą ze stron kłótni przy stole czy na wywiadówce, a także przyrównać postaci do prawdziwych osobników z codziennego życia.Przedstawieniu sylwetek bohaterów oraz ich życiowej, politycznej i społecznej sytuacji, Reisz poświęcił sporo czasu. Nie porwał się przy tym na dialektyczne zderzenie warunków bytowych – historię osadził w budapesztańskiej klasie średniej, uwypuklając jej ideologiczne antagonizmy. Ojciec Abela, dumny i rozgadany wyborca Fideszu skontrastowany został z progresywnym nauczycielem historii o zestawie opinii tożsamych polskim #SilnymRazem. Rewers apolitycznego maturzysty, który wciąż nie wyjął z kieszeni narodowego kotylionu po święcie niepodległości stanowi z kolei urocza staruszka z autobusu, doszukująca się patriotyzmu u młodego pokolenia w najprostszych gestach. Na szczęście znalazło się w tym politycznym rozgardiaszu miejsce na coś pomiędzy – osoby o giętkim kręgosłupie, wykorzystujące społeczne animozje do własnych celów, tutaj spersonifikowane w Erice, konserwatywnej dziennikarce szukającej sensacji w byle pierdnięciu.Za mozaikowy scenariusz " Wytłumaczenia wszystkiego " odpowiada sam reżyser oraz Éva Schulze , jego była nauczycielka i mentorka. Film powstał w geście twórczego sprzeciwu wobec polityki węgierskich władz w kwestii edukacji. Reisz uczestniczył zresztą w protestach ulicznych organizowanych w odpowiedzi na reformy rządu Orbána. Nic dziwnego zatem, że państwowe instytucje nie zdecydowały się wesprzeć projektu – finansowanie przyszło od prywatnych producentów i zza północnej granicy.Jednocześnie nie sposób zarzucić autorom czczego powielania opozycyjnych haseł; sposób przedstawienia obu stron jest ostry, ale też pełen zrozumienia dla ich opinii czy uczuć. Daleko temu do manifestu, wydźwięk polityczny co chwilę rozrzedza informacyjny zgiełk i zagłusza kakofonia prawd, bo przecież każdy ma swoją. Reisz Schulze umieją słuchać ludzi. Niektórzy nazwaliby to symetryzmem, ale właśnie w tym leży siła dobrej satyry – rozłożeniu ciosów po równo, bez uników i gryzienia się w język.Poza skrzętnie rozpisaną, epizodyczną fabułą zamykającą historię w sztywnych, ośmiodniowych ramach, główną siłą tego filmu jest strona wizualna. Rozedrgana kamera Kristófa Becseya znakomicie oddaje emocjonalny tumult towarzyszący sezonowi maturalnemu, a faktura obrazu nadaje każdej scenie – w zależności od kompozycji i oświetlenia – dodatkową atmosferę. Operator plącze się między bohaterami, refleksyjnie obija z nimi bruki i spogląda w niebo, by chwilę później szwenk po szwenku uwiecznić ich rozmowę niczym tenisowy pojedynek, pełen podskórnego napięcia i chaotycznej energii. Reisz niejednokrotnie przyznawał się do inspiracji kinem rumuńskim i madziarskim – wczesnymi dziełami Béli Tarra czy twórczością Pétera Gothára – co wyraźnie widać w jego sposobie operowania przestrzenią i czasem. Nie pozostaje przy tym odtwórczy, umiejętnie dostosowuje tradycję rodzimego coming-of-age do współczesnych czasów. Pozostaje Węgrowi pogratulować reżyserskiego kurażu, a także zacisnąć kciuki w nadziei, by polscy filmowcy częściej zaczęli brać przykład z braci po mieczu i szklance.