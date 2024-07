Mamy PRoblem

"Nasi chłopcy giną w Wietnamie, a tyle miliardów zielonych wydajecie na podbój Kosmosu". Pamiętny rok 1969. Zimna wojna nabiera temperatury wrzenia. Technologiczny wyścig zbrojeń między amerykańskim i radzieckim imperiami robi się coraz bardziej zażarty. Wszyscy są już tym doszczętnie wyczerpani albo bezgranicznie przerażeni. Rządowa maszyna, bez względu na koszta, nie może się oczywiście zatrzymać. Twórcy " Zabierz mnie na Księżyc ", zanim przejdą do rzeczy, zakreślają szerszy polityczny kontekst. Nie chodzi przecież tylko o historyczne osiągnięcie, jakim będzie wbicie flagi w powierzchnię srebrnego globu. To ma być zaledwie efekt uboczny dla ideologicznego zwycięstwa, przepraszam za zwrot, walczącego o pokój na świecie demokratycznego Zachodu.Na razie nic nie zwiastuje sukcesu. Kolejne nieudane próby lądowania na Księżycu sprawiły, że NASA nie cieszy się sympatią w oczach opinii publicznej. Notowania Richarda Nixona drastycznie spadają, a pole działania wyraźnie zawęża się. Jeśli więc nie można osiągnąć faktycznego sukcesu, to wielce prawdopodobną klęskę należy upudrować, pokolorować i okleić pstrokatą fasadą. Biały Dom oczywiście ma od tego ludzi. Moe Berkus ( Woody Harrelson ), szara eminencja amerykańskiego establishmentu i człowiek od zadań specjalnych, zatrudnia Kelly Jones ( Scarlett Johansson ) - święcącą triumfy specjalistkę od marketingu i PR-u. Kobieta dostaje zadanie, by wygenerować pozytywny szum wokół zbliżającego się startu Apollo 11. Wrażenie wstydu ma zostać zastąpione przez poczucie narodowej dumy, a aura straceńczych misji - przez obietnicę sukcesu wieńczącego imperialny konflikt . Jones dostaje, rzecz jasna, nieograniczone środki oraz administracyjne wsparcie. Wszystko poszłoby gładko, gdyby nie dyrektor ds. startów, Cole Davis (Channing Tatum) - rozpamiętujący tragiczną przeszłość idealista, który stawia zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo nad posłuch w prasie.W relacji Davisa i Jones twórcy znajdują pole dla żwawej, opartej na konflikcie osobowości, interesów i ambicji. Portretując ów duet, Berlanti razem ze scenarzystką Rose Gilroy potrafią wyjść poza powierzchowne przyciąganie się przeciwieństw. W utarczkach bohaterów udaje się wyrazić amerykańskiego ducha czasów. Davis to krystaliczny amerykański patriota i ważny trybik w administracyjnej maszynie. Jones to przesłodka marketingowa lwica - doskonale czuje społeczne nastroje i potrafi wszystko sprzedać. Posągowy, nieskory do żartów Tatum oraz Johansson jako przyparta do ściany zaradna oportunistka doskonale odnajdują się w tych rolach . Wojen nie wygrywa się tylko na froncie. Konieczna też jest mniej i bardziej dosadna podprogowa propaganda.Na pierwszym planie mamy więc iskrzące od emocji romantyczne zauroczenie, a na drugim - szereg wyrazistych postaci. Moe Berkus w wykonaniu Harrelsona to okrutnie śliski typ, przekonujący urokiem osobistym, świadomy swojej władzy i zręcznie nią dysponujący. Jeśli słodzenie klientowi przestaje działać, na każdego ma teczkę z obciążającymi kwitami. W kilku scenach pojawi się uzbrojony w kwieciste riposty reżyser Lance (Jim Rash), odpowiedzialny za realizację sfałszowanego księżycowego lądowania. W jednym olbrzymim hangarze na przylądku Canaveral trwają przygotowania do prawdziwego startu kosmicznej rakiety, a w drugim w nieco mniejszym - tworzy się fikcja. Dla ideologicznego triumfu Stanów Zjednoczonych obydwie operacje okazują się równie ważne Zabierz mnie na Księżyc " uderza celnie w kilka narodowych sentymentów. Patriotyczna duma z technologicznego przemysłu, spiskowa teoria wokół "wielkiego skoku dla ludzkości" i antyestablishmentowy brak zaufania do rządowych instytucji - wszystkie te tematy ewoluują i są ze sobą konfrontowane w kolejnych mięsistych, pełnych bon motów dialogach. Spektakularna rzeczywistość i pociągająca symulacja. Berlanti splata te sfery i w żartobliwym tonie konfrontuje dwa ontologiczne porządki. Prawdy może nie być. Fikcję zazwyczaj łatwiej udowodnić.