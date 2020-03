Stężenie Kojimy przekroczyło normę

Kiedy podczas E3 2016 na scenę Sony wyszedł Kojima i zapowiedział, że pracuje nad grą dla japońskiego giganta, świat oszalał. Oto parias powrócił po upokorzeniu jakie zaserwowało mu złe Konami. Z autorskim projektem, enigmatycznym trailerem i ogromnym kredytem zaufania. Czy kredyt ten spłacił? Cytując klasyka – no tak średnio bym powiedział. Średnio.Moje podejście do gry Kojimy ewoluowało przez cały okres promocyjny. Od obojętnego przy pierwszych zapowiedziach, po dość mocne zainteresowanie i oglądanie filmów rozkładających na czynniki pierwsze trailery i tweety Kojimy , analizujące szczegóły nietuzinkowego świata zaserwowanego przez twórcę MGS-ów. To podejście również zmieniło się mocno, gdy w grę już zagrałem i ewoluowało wraz z postępami w niej. Niestety chyba nie tak, jak życzyłby sobie tego jej twórca. Death Stranding " to gra przede wszystkim... nudna. Po ciekawym (choć przegadanym) początku, kilku pierwszych dostawach, starciach z BTs czy MUŁ-ami, gra staje się po prostu monotonna. Niektórzy powiedzą że ta monotonia to część subtelnie budowanej atmosfery i ukryta wiadomość od Kojimy , ale ja tego kompletnie nie kupuje. W czasach gdy "fedexy" są uznawane za najgorsze i najleniwsze możliwe rozwiązania w grach, Kojima serwuje nam jeden wielki "fedex" okraszony pretensjonalną fabułą o łączeniu rozbitej Ameryki. I robi to z gracją słonia w składzie z porcelaną.Kiedy mija pierwszy szok, spowodowany częściowo tym że świat " Death Stranding " w niczym nie przypomina klasycznego post-apo, a częściowo setkami rzucanych w naszą stronę pojęć i skrótów (BTs, BBs, MUŁy, Bridges, Fragile i tak dalej) odkrywamy smutną prawdę – król jest nagi. Fabuła " Death Stranding " i cały ten świat to wydmuszka uszyta pod tezę okraszona pseudofilozoficznym bełkotem i tanim efekciarstwem, które pasują raczej do anime dla nastolatków niż do produkcji aspirującej do bycia czymś na kształt kinowego blockbustera.Weźmy na przykład takie MUŁ-y – czyli tak naprawdę zwykłych bandytów, którzy występują jako standardowy przeciwnik w wielu grach. Kojima zamiast pójść sprawdzoną drogą, wymyśla sobie teorię o chorych psychycznie ludziach uzależnionych od dostarczania paczek, co jest wynikiem automatyzacji w XXI w. i utraty pracy przez pracujących w branży transportowej. Tworzy z dostarczania paczek niemalże religię i brnie w tę narrację, próbując uzasadnić istnienie w świecie gry bandytów. Jeśli to ma być komentarz do zmian zachodzących w naszym społeczeństwie, to jest on na poziomie nastolatka piszącego wypracowanie do szkoły. Nazywanie postaci Sam Porter-Bridges, Fragile (not so fragile – jedna z najbardziej cringowych scen w grze) czy prezydent Strand to kojimizmy, które można mimo wszystko wybaczyć.Nie można za to wybaczyć struktury rozgrywki. Pomijając jej fedexowość, warto zwrócić uwagę na obrzydliwie dużą liczbę menusów i mini-animacji, których przeklikiwanie zajmuje wieczność i śmiesznie niski poziom trudności. Szczególnie ten drugi, w połączeniu ze strukturą rozgrywki sprawia, że przy " Death Stranding " idzie zasnąć. Gromienie całych obozowisk wrogów przy pomocy wyrzutni bolasów czy karabinka w późniejszej fazie gry jest banalnie proste, a przekradanie się przez stada BTs, czy jak woli polska wersja "Wynurzonych", nie stanowi najmniejszego problemu. Nawet zostanie przed nimi złapanym to w najgorszym wypadku starcie z minibossem, w którego trzeba rzucać granatami aż padnie, lub po prostu uciec poza obszar jego występowania.Czy " Death Stranding " to gra słaba? Tego też bym nie powiedział. Jeśli chodzi o jakość wykonania to być może najlepsze co zobaczycie na tej generacji konsol (a przynajmniej aż do czasu aż magicy z Naughty Dog dadzą nam " Last of Us 2 "). Jeśli relaksuje was szwędanie się po świecie przy plumkającej muzyczce i nie przeszkadza pretensjonalna fabuła – to gra dla was. Reszta się pewnie odbije.