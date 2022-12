Jest tu ciemno, ale wszystko jedno

W grach wideo, jak w życiu, jedna dobra decyzja może unieważnić dziesiątki złych. Jednak im mocniej skodyfikowany gatunek, tym łatwiej o odwrotny wektor. Twórcy " Callisto Protocol " – pogrobowca serii " Dead Space " z nowoczesnym twistem – podjęli mnóstwo dobrych decyzji. Niestety, kluczowa okazuje się ta zła – w gatunkowej metce survival horroru zgadza się jedynie przymiotnik. Jeśli " Duchy marsa Johna Carpentera albo " Obcy: Przebudzenie Jean-Pierre’a Jeuneta są horrorami, to " Callisto Protocol " zapewne też. Jeśli natomiast przytomnie zakwalifikujemy produkcję jako grę akcji, dostajemy coś na kształt ruchomej okładki deathmetalowej płyty. Dymiące spluwy są, twardziel w kosmicznym skafandrze rownież, brakuje tylko uwieszonej u jego nogi półnagiej kobiety oraz stosu czaszek.Lamentowanie nad niespełnionymi oczekiwaniami względem samego gatunku jest oczywiście niepoważne. Sęk w tym, że podobne rozłożenie fabularnych akcentów nie wydaje mi się świadome. Na papierze bowiem wszystko się zgadza. Główny bohater, Jacob Lee, nie jest jednoosobową armią, tylko pilotem i przemytnikiem; pociągniętym noirową farbą everymanem, który w nieodpowiednim czasie trafia w nieodpowiednie miejsce. Zapachu napalmu facet nie lubi ani o poranku, ani pod wieczór, trapią go wyrzuty sumienia, prześladuje widmo zmarłego przyjaciela. Scenarzyści żonglują wątkami z filmowo-literackiej klasyki science-fiction, w grze znalazło się miejsce zarówno na akademickie rozważania o eugenice, jak i na wątek złowrogiej korporacji o strukturze religijnego kultu, a nawet – na buddy movie o dwóch, zdanych tylko na siebie skazańcach. A że jesteśmy w więzieniu o zaostrzonym rygorze na orbicie księżyca Jowisza, zaś wokół nas szaleje wirus zamieniający ludzi w zmutowane monstra, tłoki horroru powinny pracować na najwyższych obrotach. Obserwując jednak nonszalancję, z jaką Jacob odpiera ataki nacierających mutantów, trudno oprzeć się wrażeniu, że nie chodzi o to, co się mówi, tylko o to jak.Isaac Clarke, bohater " Dead Space ", również stawał do walki z gulgoczącą plątaniną wrzodów, szponów i macek. W papierach miał wpisane: "inżynier", więc twórcy (swoją drogą ci sami, którzy dziś sygnują swoimi nazwiskami " Callisto Protocol " z Glenem Schofieldem na czele) próbowali nas przekonać, że jego arsenał ma zastosowanie w czymś innym niż w eksterminacji kosmicznego pomiotu. Sam Isaac pozostawał zalęknionym facetem w futurystycznej zbroi, który wiedział doskonale, jaka odległość dzieli go od śmierci. Jacob tymczasem podwija rękawy, pręży mięśnie i tłucze potwory elektrycznym pastuchem. Rozłupuje czaszki, miażdży kończyny, unika ciosów niczym bokser, a zwłoki bezcześci obcasem (nawiasem mówiąc, konieczność dobicia w ten sposób każdego wroga w celu zebrania jego fantów to męczarnia). Hollywoodzki drugoligowiec Josh Duhamel ma i charyzmę, i prezencję, ale Jacob w jego interpretacji zachowuje się tak, jakby odbijał kartę na szychcie. Po wydrukowaniu sobie w trójwymiarze karabinu pulsacyjnego, oporządza go z wprawą starego wiarusa. Po wyfiletowaniu kosmicznej pijawki, która przyssała mu się do czaszki, rzuca spojrzenie w stylu: "Byle do weekendu i jakoś to będzie".Łączy się ten wizerunek z ambitnym w założeniach i niedoskonałym w praktyce systemem walki. Wędrując korytarzami więzienia Black Iron, stajemy oko w oko z powykręcanymi na cztery strony świata dziećmi Cronenberga , Boscha, Beksińskiego i Bóg wie, kogo jeszcze. Gra włącza wówczas rodzaj miękkiego lockowania na celu, kamera zbliża się do naszej potylicy, a lewą gałkę analogową wykorzystujemy do blokowania ciosów oraz do kierunkowych uników. Narzucony rytm blokowania i kontrowania ataków premiuje nie tyle refleks, co spostrzegawczość i cierpliwość, z kolei broń palna ma tu ciekawe zastosowanie defensywne – poza ostrzałem z dystansu możemy używać jej do wybijania przeciwników z rytmu i puentowania rozbudowanych serii ciosów. Natomiast unieruchamiająca wrogów staza pozwala nieco rozrzedzić ich szeregi – bezwładne ciało warto cisnąć na wystające ze ścian kolce, można też potraktować maszkary "wybuchającą beczką". Możliwości jest sporo, arsenał można ulepszać za zbieraną walutę, a ponieważ każda czynność – od samoleczenia po zmianę modułu broni – zajmuje sporo czasu, istotna jest strategia oraz ciągłe przewartościowywanie priorytetów na polu walki. Elegancko komponuje się to z minimalistyczną strategią narracyjną – tzw. diegetyczny HUD usuwa z ekranu zbędne informacje, a wskaźnik zdrowia wyświetlany jest bezpośrednio na karku Jacoba. Gorzej współgra niestety z obowiązkowymi sekcjami skradankowymi. Niektórzy wrogowie są ślepi, co jest świadomą decyzją scenarzystów. Wszyscy natomiast są głusi, więc ich eliminacja jest równie ekscytująca co drylowanie wiśni.Gdy zmagamy się z pojedynczym wrogiem, system sprawdza się doskonale, a kinetyczny balet przemocy sprawia mnóstwo frajdy. Jacob uchyla się razem z kamerą, wrogowie tracą kończyny, by po chwili zmutować i wykształcić nowe, a dzięki kapitalnej animacji oraz ścieżce dźwiękowej czuć impet każdego uderzenia i wystrzału. Kiedy jednak robi się gorąco (a wierzcie mi – temperatura potrafi tu wybić poza skalę), całość rozłazi się w szwach. Brak jakiekolwiek sygnalizacji ataków z boku i z tyłu jest wpisany w definicję zabawy – niczym w najlepszych horrorach, odpowiednie pozycjonowanie się względem przeciwników i wyczucie przestrzeni są kluczem do sukcesu. Ale skoro tak, to nie rozumiem, dlaczego twórcy oddali pod nasza kontrolę tak nieruchawą postać. Zanim bohater zdoła się obrócić, zdążycie wyjść z psem, każda próba zmiany pozycji to obietnica rychłej śmierci, z kolei brak najzwyklejszego uniku zamieni wszystkie maszkary atakujące z dystansu w zmorę Waszej marnej egzystencji. Gra bywa nieznośna nawet na niższych poziomach trudności, co jest pokłosiem wątpliwych decyzji designerskich. Na wyższych z kolei jest najgorszym przykładem arytmii – problemy z tempem i dramaturgią mają swoje źródła w systemie walki, przez który możemy zakleszczyć się w miejscu na długie godziny.Ze swoją liniową strukturą, stosunkowo krótkim czasem rozgrywki (niecałe 10 godzin na liczniku na najwyższym poziomie trudności, choć bez wliczania zgonów) oraz zrębem intrygującej fabuły " Callisto Protocol " jest czymś na styku gry wideo oraz smaganego bacikiem ironii "filmowego doświadczenia". Jasne, to granica, na której da się tańczyć – można pozwolić sobie na artystyczne eksperymenty albo scementować gatunek. Cała reżyserska para Schofielda poszła w nakreślenie sugestywnego świata i nie da się ukryć, że jest to wizja imponująca plastycznie. Walka z lovecraftowskimi stworami na skutej lodem pustyni, widok zawieszonej w kosmosie gotyckiej wieży pokrytej żarłoczną "pleśnią", zadymione tunele serwisowe, przez które czołgamy się z duszą na ramieniu… Sporo rzeczy zostanie pod Waszymi powiekami, niektóre ze scen zechcecie odtwarzać w zapętleniu. Całość jest bezdyskusyjnym popisem grafików i animatorów, a jaskrawość kiepskiego aktorstwa to najlepszy dowód talentu magików od performance capture. Mam jednak wrażenie, że twórcy zbyt często pukają nas młotkiem w kolano w oczekiwaniu na odruch bezwarunkowy. Horror to nie nauka ścisła, nie jest sumą odpowiedniej atmosfery, ikonografii oraz fabularnego rozdania. A jeśli gracz ma się bać, nie może usychać z tęsknoty za kolejną potyczką, za konfrontacją ze źródłem własnego lęku. W tym najtrudniejszym gatunku bywa to aż tak proste.