Śląsk, drag & rock'n'roll

Słowo "baśń" zostało już odmienione przez wszystkie przypadki w kontekście serialu " Królowa " i trudno się dziwić. Opowieść o mężczyźnie ( Andrzej Seweryn ), który po wielu latach wraca na Śląsk, by ujawnić przed całą zacofaną społecznością, że choć jest Sylwestrem, czasami bywa Lorettą, brzmi przecież niewiarygodnie. A i sami twórcy nie starają się udowodnić, że ta historia mogłaby wydarzyć się naprawdę. Nie szkodzi - prawda czasu i prawda emocji to dwie różne rzeczy.

O ile stereotypy na temat życia Sylwestra we Francji kończą się na obrazku popijania kawy w iście paryskiej kawiarence, to stereotypy na temat Polski rozkręcają się w najlepsze już od początku. Najpierw widzimy najbardziej kliszowy (choć przecież nie nieprawdopodobny) wiejski pekaes, dziurawe ulice, pana Ziutka taksówkarza, który pije w pracy oraz obskurny hotel “delukse”. A później - całą masę bohaterów, którzy zdają się nie wiedzieć nic o świecie istniejącym poza ich małą miejscowością. Do pewnego stopnia te stereotypy są zabawne, zwłaszcza w zestawieniu z postacią zdystansowanego i eleganckiego Sylwestra. Mam jednak wrażenie, że twórcy posunęli się o jeden żart o soku z kapusty za daleko.







To przecież nie tylko kwestia kalibru żartów z zaściankowości, ale również problem kiepskiego fabularnego balansu. W całym serialu, który liczy tylko cztery odcinki, znacznie więcej jest pobocznych wątków niż samego "mięcha", samej Loretty. Jakby Sylwester przyjechał do Polski tylko po to, by grać drugi plan w historii własnej wnuczki, Izy. O samym krawcu dowiadujemy się stosunkowo niewiele. Jego relacja z Patrykiem jest ledwie nakreślona, podobnie zresztą jak przeszłość we Francji. Żałuję, że " Królowa " nie jest serialem dziesięcioodcinkowym. Może wtedy udałoby się opowiedzieć więcej o Sylwestrze, o jego relacji z żoną, a babcią Izy, o początkach życia we Francji. Odnoszę wrażenie, że wątek górników również by na tym zyskał. W czteroodcinkowym formacie te poszczególne tematy są jedynie rozpoczynane. Trudno prawdziwie zaangażować się w los Marka i Darka - dwóch rywali o serce Izy - skoro wszystko dzieje się tak szybko i niespodziewanie.







Tematu samego dragu w serialu też nie udało się twórcom rozwinąć. Oczywiście, piękne sceny tańca w bogato zdobionych kostiumach są również częścią tej kultury. Ale to decydowanie za mało, biorąc pod uwagę, jak zniuansowany potrafi być "dragowy folklor" - o bogatej i długiej tradycji, pełen wyjątkowego słownictwa. W serialu jest kilka scen, które pokazują "teatralne" życie Sylwestra - gdy precyzyjnie dekoruje suknię cekinami, lub gdy szyje stroje dla występujących górników. Takich momentów mogłoby być jednak znacznie więcej. Od Netfliksa dostaliśmy natomiast prostą historię z jeszcze prostszym morałem, w której znalazło się niewiele miejsca dla kultury dragu - w innym wypadku serial byłby zapewne mniej przystępny dla szerokiego grona odbiorców.







Moim ulubionym polskim akcentem w " Królowej " jest zdecydowanie ścieżka dźwiękowa. Choć warto podziękować twórcom za takie dragowe hymny jak "Holding Out For A Hero" Bonnie Tyler, mnie wyjątkowo przypadł do gustu dobór polskich piosenek. Twórcy zdecydowali się sięgnąć po nieco już może zapomniane, a przez młodszą widownię nieznane utwory, jak "Pocałunek Ognia" Violetty Villas, czy "Wielka dama tańczy sama" Anny Jantar. Mocną stroną serialu jest również chemia między najważniejszymi postaciami - zwłaszcza między Sylwestrem a Izą, graną przez Julię Chętnicką . Relacja dziadka z wnuczką oparta na pozornych różnicach i faktycznych podobieństwach łapie za serce, zaś Chętnicka w roli nieco nierozgarniętej nastolatki świetnie partneruje doświadczonemu Sewerynowi Maria Peszek również zaskakuje - nie spodziewałam się, że tak dobrze odnajdzie się w roli matki-tradycjonalistki. Portret rodzinnych więzi trzyma zresztą opowieść w ryzach i sprawia, że w tę baśń chce się wierzyć. Nawet pomimo wizji drag queens z całego świata, ratujących polskich górników, którzy jeszcze kilka dni temu byli homofobami, ale teraz tańczą w cekinowych strojach razem z Lorettą…