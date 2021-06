Taniec z diabłem

Diabelsko ironiczny i uwodzicielski Lucyfer powraca – tym razem w drugiej ośmioodcinkowej części piątego sezonu. Na posterunku policyjnym w Los Angeles pojawia się długo wyczekiwany ojciec zwaśnionych braci, by zakończyć eskalujący między synami spór. Brzmi jak historia z życia wzięta, ale tylko przez chwilę – nieobecny patriarcha to przecież Alfa i Omega we własnej osobie, a serialowe rodzeństwo to grupka znienawidzonych aniołów (w tym jeden upadły) od lat próbujących przepracować kompleks ojca. W niebie, w piekle czy na ziemi, z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu.Słowem przypomnienia: Lucyfer Morningstar pracuje jako konsultant policyjny u boku inteligentnej i rezolutnej pani Detektyw Decker. I od kilku lat usiłuje zrozumieć, co tak naprawdę do niej czuje. Serial robi widzom psikusa, gdy w momencie wyczekiwanego miłosnego wyznania (liczba pojedyncza) czas staje nagle w miejscu, a policyjny posterunek zamienia się w pole bitwy. Michael – czarny charakter serialu oraz pozbawiony skrupułów zły brat bliźniak Lucyfera – wywraca świat bohaterów do góry nogami. W komitywie z demoniczną Mazikeen, której obiecał w zamian duszę, nieustannie mąci w życiu swojego rodzeństwa. Jednocześnie "ten dobry" wśród braci – poczciwy i honorowy Amenadiel – dowiaduje się, że jego dziecko, owoc romansu z kobietą, okazuje się zwykłym śmiertelnikiem pozbawionym nadnaturalnych mocy.W najnowszych odcinkach poznajemy bliżej najbardziej dysfunkcyjną familię we wszechświecie. Lucyfer straumatyzowany ciągłą nieobecnością i brakiem miłości ze strony Ojca nie potrafi wyznać Chloe magicznego "kocham cię". Nie potrafi tego oznajmić synom również sam Bóg, a jaw wychodzą powoli wszystkie niewypowiedziane przez lata smutki i żale. Nic dziwnego, że ich wieczerza przypomina polską wigilię – niewinny smalltalk kończy się słowną przepychanką, wino leje się strumieniami, a połowa biesiadników wychodzi po angielsku.Wezwijcie psychoanalityka! Skomplikowana więź z ojcem zaburza wszelkie relacje, jakie Diabeł usiłuje nawiązać na Ziemi, a w kolejce po miłość patriarchy ustawiają się również bracia Lucyfera – Amenadiel oraz Michael. Ta freudowska pogadanka o podświadomym wpływie dzieciństwa na kondycję psychiczną dorosłego człowieka okazuje się w sumie zabawnym paradoksem. Bo jak dowiadujemy się z serialu – aniołowie dzieciństwa nie posiadali, a Bóg stworzył ich od razu w pełnej, dorosłej postaci. Jako że w drugiej części 5. sezonu wybrzmiewa wątek wyścigu szczurów o boską posadę, wypada żałować, że sam Bóg pozostaje w serialu wielką enigmą. Obsadzenie w roli stwórcy czarującego Dennisa Haysberta było strzałem w dziesiątkę (a przy okazji – kostiumowo-scenariopisarskim hołdem złożonym Morganowi Freemanowi ), ale to przecież główny punkt odniesienia dla tytułowego bohatera. Jasne, niezbadane są wyroki pańskie, ale przed wiernymi wyznawcami " Lucyfera " mógłby uchylić rąbka tajemnicy.Osiem odcinków zaskakuje ciekawym gatunkowym miksem – nie brakuje musicalu z przewijającym się wątkiem kryminalnym, elementów ckliwego romansu, groteskowego humoru rodem z czarnej komedii czy melodramatycznych momentów roztrzaskujących serce w drobny mak. Słynny już musicalowy odcinek zostaje uratowany od banału przez fabularny koncept – nie jest to nagły przeskok w kiczowaty świat muzycznych pląsów, ale jedynie wynik boskich działań ojca Lucyfera. W rezultacie twórcy serwują nam cały odcinek muzycznych uniesień, pełen znanych i lubianych coverów. Obok niemal doszczętnie wyeksploatowanego numeru Queen "Another one bites the dust" oryginalnie wypada utwór "I had a dream", znany bardzo dobrze z oscarowego wykonania Anne Hathaway . Wzruszającą pieśń śpiewa duet Lucyfer & Bóg, których występ – mimo patosu i komizmu – tworzy piękną, metaforyczną klamrę dla skomplikowanej relacji ojciec-syn.Pomijając potraktowany po macoszemu wątek miłosny Chloe i Lucyfera, muszę przyklasnąć twórcom serialu za to, że zdołali w zaledwie ośmiu epizodach pogłębić tak wiele interesujących wątków. Poznajemy tu dalsze rozterki Maze – zimnej demonicy, w której kiełkuje dusza; powraca niebiańska Ewa, a wraz z nią wątek queerowy, który wcale nie wydaje się naciągany czy wklejony na siłę. Na pierwszym planie jest też często Ella – urzekająca i nieco dziwna medyczka sądowa, która mimo swojej ciągłej pogody ducha wewnętrznie walczy z kryjącym się w niej mrokiem. No i wreszcie możemy trochę bardziej zrozumieć intencje Michaela – głównego antagonisty, który planuje przejąć posadę swojego ojca i zostać… Bogiem. Nie wszystkich może przekonać jednak fakt, że obu zwaśnionych braci gra Tom Ellis , który pomimo występu na własnych, aktorskich wyżynach, nie do końca pasuje mi do roli skrzywionego i zawistnego Michaela. Doskonałym pomysłem okazało się umieszczenie nieogarniętego policjanta Daniela Espinozy na pierwszym planie jednego z odcinków – jego epizod jest najbardziej zaskakującym elementem całego sezonu. Mamy tequilę, meksykańskie rytmy i kilka trupów, a wszystko w oparach absurdu i komizmu. Podoba mi się również pogłębienie wątku boskiego rodzeństwa Lucyfera, które zstępuje z pól elizejskich na Ziemię, by wybrać się na rodzinnego grilla i zagłosować w wyborach na nowego patriarchę rodu. Panteon aniołów jest nakreślony lekką ręką i z pomysłem – widać, że twórcy bawią się biblijnymi konwencjami i nie boją się łamać starotestamentowych stereotypów.Atmosfera serialu zdaje się sięgać do czasów, gdy " Lucyfer " nie był jeszcze w rękach Netflixa, lecz debiutował w stacji Fox. Było wtedy trochę mniej lukru i bylejakości, a więcej mroku i czarnego humoru – nic dziwnego, że druga część piątego sezonu okazuje się o parę klas lepsza, spójniejsza i dopracowana od poprzedniej. Zaś z każdym odcinkiem – mimo ciągłych wstawek humorystycznych – robi się coraz poważniej i mroczniej. Oczywiście, skoro mrok triumfuje, jest i nadzieja na zwycięstwo dobra. Jak stwierdza wszechwiedzący ojciec Lucyfera: "Im ciemniejsza ciemność, tym jaśniejsze światło". Amen.