Jeszcze raz!

Taki nie najgorszy. Dobrze zagrany. Miły dla oka i ucha. Realizacyjnie – zdecydowanie powyżej przeciętnej. Punkt wyjścia, a także odkrywanie niuansów przeszłości i konfrontacja ze splotem nowych problemów wokół głównej bohaterki – również niczego sobie. A mimo to " Powrót do życia " to serial niezborny i zatrzymujący się na poziomie "można obejrzeć, ale nie trzeba". Dopieszczone audiowizualnie dramedy o zamkniętej strukturze narracyjnej to oczywiście i tak wyższa półka niż cotygodniowe telewizyjne tasiemce czy niektóre miniseriale kryminalne ekranizujące kolejne czytadła od sztancy. I choć w mniej skonwencjonalizowanym dramedy prościej o potknięcia, łatwiej je też wybaczyć, jeśli w opowieści czuć pasję, lekkość, autentyzm oraz posmak tego, że twórcy szukają charakteru swoich opowieści, jak choćby w tegorocznym milenialsowym " Kiedy ślub? ". Polsatowski " Powrót do życia " wydaje się pusty w środku.W dużej mierze winię za to restrykcyjny zamysł adaptacyjny – serial jest polską wersją niedawnej, wysoko ocenianej brytyjskiej produkcji " Back to Life ". Historię Miri (u nas jest to Maja), która po dwudziestu latach odsiadki za zabójstwo przyjaciółki wraca do rodzinnego miasteczka i – mierząc się z ostracyzmem – starta się na nowo zacząć przerwane niegdyś życie, przepisano niemal jeden do jednego. Nie znam licencyjnych i produkcyjnych szczegółów tego projektu, ale pozostawienie formuły dwunastu zaledwie 22-minutowych odcinków nie przysłużyło się " Powrotowi do życia ". Brytyjski humor, często czarny i niezręczny, świetnie się w takim formacie realizuje, by wspomnieć choćby królową tej konwencji " Fleabag ". Polska wersja serialu sprawnie translokuje wszystkie wątki, postacie i kolejne gagi, ale nie udaje jej się pozbyć wrażenia odtwórstwa, niedopasowania, atonalności. Innymi słowy, zabrakło zarówno lepszej lokalizacji – czyli ufamiliarnienia – jak i przestrzeni na inwencję, własną tożsamość, chwilę oddechu, co być może umożliwiłyby nieco dłuższe odcinki.Jako się rzekło, nie jest jednak najgorzej. Solidny kościec pierwowzoru z marszu zaprzęga mieszankę wdzięcznych ekranowych tropów, nawet jeśli grzybów w tym barszczu pływa za wiele. Obrazek z retrospekcji – nastoletnia Laura leżąca martwa u stóp klifu – odsyła nas do osobliwości słynnego Lynchowskiego miasteczka. Inspirację " Twin Peaks " z domieszką humoru spod znaku braci Coen dostrzec można w safandułowatej policjantce, Martynie Barszcz, czy zaburzonej emocjonalnie i klnącej jak szewc wiedźmowatej sąsiadce, a przede wszystkim w kuratorce Mai, Milenie – do bólu szczerej, uzależnionej od podjadania łakoci egoistce z golfem wiecznie podciągniętym pod samą brodę.Chodzącą niezręcznością jest też sama protagonistka Maja, bardzo dobrze upostaciowiona przez Magdalenę Popławską . Aktorce udaje się wiarygodnie oddać złożoność bohaterki, która w pewnej mierze pozostała nastolatką w ciele 40-letniej kobiety. Popławska też harmonijnie wpasowuje się kontrapunktowe zmiany tonów serialu. Gdy ma być zabawna, faktycznie jest, a kiedy śmieszność przybiera ciemniejszy odcień – również szarpnięte zostają odpowiednie struny. Na powracającą do domu swoich rodziców Maję spada zresztą cała lawina problemów. Wymierzony w nią afront większości mieszkańców miasteczka urasta do gargantuicznych rozmiarów (Ludzie krzyczą do niej per "morderczyni", wypisują bezeceństwa na jej płocie, rzucają w nią kamieniami), co przekłada się na trudności ze znalezieniem pracy. Co więcej, dwie pierwsze dekady XXI wieku spędzone w celi skutecznie dystansują ekswięźniarkę – mentalnie zatrzymaną w roku 2001 – od realiów współczesności. Do tego dochodzi jeszcze jeden mały szczegół: matka Mai, Karolina ( Ewa Skibińska na pełnej), skupiona na utrzymaniu dobrej reputacji i z pozoru pryncypialna, ma pikantny romans z chłopakiem, z którym w nastoletnich czasach chodziła jej córka. Mąż Karoliny, Oskar ( Henryk Niebudek ), nic jednak nie podejrzewa, zajęty obsesyjnym dbaniem o środowisko i prawidłowe, ekologiczne wkładanie naczyń do zmywarki. W zasadzie każdy ma tu jakiś problem i tajemnicę, co nie byłoby złe, gdyby tylko serial nie był tak bezdusznie zapięty na ostatni guzik i zboczył choć trochę z brytyjskiego kursu.Ostatecznie otrzymujemy przyzwoity (ale przecież oczekujemy więcej) serial, z którego można wyłuskać niekiedy gorzkie, niekiedy krzepiące obserwacje i puenty. Jednak kryją się one raczej w zaadaptowanej fabule, gdzieś wokół samego serialu, który ogląda się raczej z dystansem i świadomością kalki. Za to na szczęście polsatowskiemu dramedy udaje się nie tracić równowagi między pierwiastkiem komediowo-obyczajowym, opartym na konfrontacji prostolinijnej Mai z nowym dla niej światem, a elementem kryminalno-dramatycznym, skupionym na kontekstach i konsekwencjach zabójstwa sprzed lat. Przez dobre kilka odcinków tajemnica pozostaje nieodkryta, długo nie wiemy, co zdarzyło się na bałtyckim klifie, albo raczej: dlaczego i w jakich okolicznościach doszło do śmierci Laury. Wszystko bowiem ciąży ku wybaczeniu, które jest warunkiem prawdziwego powrotu do życia.