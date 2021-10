Dwanaście prac Alex

Netflix

Człowiek może znieść tylko tyle, ile może znieść. Dlatego Alex zrywa się z łóżka nagle, bez żadnego planu, z dzieckiem na ręku i z prawie pustym portfelem. Siada za kółkiem i odjeżdża byle gdzie, przed siebie, oby z dala od faceta, który ciągnął ją na dno. Nie, niby Sean nigdy jej nie uderzył, zawsze kończyło się na krzykach i rzucaniu talerzami, lecz Alex jest świadoma, że może jeszcze nie jutro, może jeszcze nie za tydzień, może nawet jeszcze i nie za rok, ale któregoś dnia pięść jej chłopaka znajdzie drogę do celu. Dopiero z czasem odkrywane są przed nami kolejny karty psychicznego i ekonomicznego znęcania się nad dziewczyną. Przy czym Sean to nie figura demoniczna, bynajmniej, to facet złamany nałogiem i pogubiony, postać daleka od stereotypowego alkoholika i żonobijcy. Mimo wszystko pada tu niewypowiedziane pytanie: czy to jakakolwiek okoliczność łagodząca? Bynajmniej.Toksyczność międzyludzkich relacji, a zarazem niemożność odpięcia się od drugiego człowieka jest wiodącym tematem " Sprzątaczki ", która czerpie swój dramaturgiczny potencjał między innymi z owej niejednoznaczności charakterologicznego opisu. Bo przecież i sama Alex nie jest kryształowym zwierciadłem w złotych ramach, w którym zechcielibyśmy się przejrzeć z poczuciem moralnej wyższości nad całą resztą. Bywa krótkowzroczna, egotyczna i zupełnie nieracjonalna, ale przez to szczerze i po ludzku… ludzka. Łatwo z nią empatyzować, bo po ucieczce od faceta zostaje sama jak palec i w pojedynkę podejmuje herkulesowy wysiłek uniesienia świata na wątłych barkach. Alex z miejsca zderza się z biurokratycznym labiryntem rządowego programu pomocy socjalnej, a wyskakujący co chwilę na ekranie licznik przypomina, ile drobnych spoczywa na dnie jej kieszeni. Życie od wypłaty do wypłaty pozlepiane jest z ciągłych decyzji podejmowanych przy sklepowych półkach i wydaje się, że do szczęścia potrzebny jest dziewczynie tylko pieniądz, choćby i ten marny, zarobiony na sprzątaniu u lokalnych bogaczy.Choć "Sprzątaczka" próbuje usilnie udowodnić, że wszyscy, niezależnie od klasowego statusu i stanu posiadania, mamy równie istotne problemy, to nie udaje się tutaj uciec od nieuniknionej konkluzji, że jednak łatwiej mieć pieniądze, niż ich nie mieć. I właśnie o tym, jak mniemam, chciano tutaj opowiedzieć – o wykluczonych, o zdanych na łaskę częstokroć bezosobowego systemu, o pozbawionych twarzy tylko z uwagi na puste konto. Alex mimo wszystko częściej spotyka na swojej drodze ludzi chętnych wyciągnąć do niej pomocną dłoń, a niewielu obojętnych na jej krzywdę lub wrogich. Czasem jednak twórcy serialu aż za bardzo starają się podkreślić, że ich bohaterka zasługuje na otrzymywaną pomoc, bo to przecież bystra dziewczyna z talentem pisarskim, która od college’u odbiła się wyłącznie z powodu pustego portfela, pracowita, opiekuńcza i niesłusznie skrzywdzona przez los. Tym samym dokonuje się tutaj zupełnie zbędne usprawiedliwianie dobra, którego mimo wszystkich nieszczęść Alex również doświadcza. W związku z tym po głowie zaczyna krążyć niewygodna myśl: czy gdyby była inna, nie zasługiwałaby na ludzkie traktowanie? Niby nie powinienem czynić z tego zarzutu, bo przecież fabuła serialu bazuje na swoistym pamiętniku Stephanie Land, która faktycznie tę drogę przebyła, ale wypada zasygnalizować ten istny skutek uboczny scenariusza.Udana " Sprzątaczka " bliska jest rzeczywistości dzięki zastąpieniu czerni i bieli szarościami, daleko jej też do nihilistycznego zacięcia oraz wyeksploatowanego już przez Hollywood "poverty porn", czyli wizyty z kamerą pośród biedoty. To za to pełna nienachalnego optymizmu historia o trudnej podróży ku swobodzie, osobistej i ekonomicznej, najeżonej sądowymi przepychankami o opiekę nad dzieckiem i prozaicznymi kłopotami wynikającymi z niemożności organizacji czasu, czego przyczyną również są finansowe tarapaty. Cała ta sytuacja jest także dla samej bohaterki okazją do przeanalizowania swoich dotychczasowych relacji z bliskimi, ze szczególnym uwzględnieniem nieobecnego do tej pory ojca oraz cierpiącej na bliżej niesprecyzowane zaburzenia psychiczne matki (brawurowa, acz momentami karykaturalna Andie MacDowell ) i poukładania siebie od nowa. To wszystko nie powiodłoby się, gdyby nie świetna kreacja Margaret Qualley , której twarz jest jak otwarta księga, z której odczytać można najdrobniejsze nawet emocje. Nawet grubo ciosane sceny (jak chociażby rozmowa nad dziękczynnym ciastem, prowadzona z prawniczką Reginą, u której dziewczyna sprząta) zyskują dzięki niej naturalny blask niemalże dokumentalnej autentyczności. To dzięki fenomenalnej Qualley prędko przestaje przeszkadzać to, że " Sprzątaczka " łapie kilka srok za ogon, probując powiedzieć coś i o przemocy domowej, i o urzędowej matni, i o macierzyństwie, okraszając to klasowym komentarzem i lekkim humorem. Feel-good serial o zdecydowanie not feeling good sytuacji.