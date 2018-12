ArteKino: Tajemnice i kłopoty

***









, rec. filmu, reż. Katharina Mückstein Mąż, żona, dorastająca córka. Nic nadzwyczajnego. Bohaterowie filmu Kathariny Mückstein początkowo wydają się bardzo typową rodziną. Mają swój bagaż przywar i problemów: trwająca od lat budowa domu, nastoletnia córka kumplująca się z grupą motocyklistów, którzy bywają agresywni wobec innych. To właśnie te "brudy" czynią ich zwyczajnymi ludźmi, bo przecież w życiu nie ma ideałów. Pozwalają też ukryć tajemnice, których ujawnienie zburzyłoby tak pieczołowicie budowaną iluzję. A jednak status quo jest bardzo delikatną rzeczą. Wystarczą głupstwa, by nim zachwiać: zapomniany portfel, wizyta u weterynarza...Tematem przewodnimjest problem bycia sobą i realizacji marzeń w świecie domagającym się kompromisów i koegzystencji z innymi ludźmi. Reżyserka, mówiąc o tym, nie bawi się w delikatność. Co druga scena wprost werbalizuje stawiany problem. W szkole nauczycielka przypomina uczniom o zbliżającej się maturze i konieczności wybrania dalszej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej. Jakby tego było mało, omawia właśnie lekturę, która bezpośrednio dotyka problemu realizowania własnego potencjału. Z kolei główna bohaterka, nastoletnia Mati, w domu przyuczana jest do zawodu weterynarza. Jej przyjaciel ma za to wbijane do głowy przez rodziców, że kiedyś z Mati się ożeni i przejmie po ojcu biznes. Indoktrynacja wydaje się tak skuteczna, że chłopak zaczyna podejmować kroki, by zmienić definicję relacji z Mati.Czytelność przesłania swego dzieła Mückstein zapewnia nie tylko ostentacyjnym powtarzaniem go przez połowę bohaterów filmu, ale również przez zestaw problemów, z jakimi muszą się oni zmagać. Jedynym ciekawym rozwiązaniem wydaje się punkt wyjścia, który czyni z Mati jedyną dziewczynę w grupie młodocianych motocyklistów-rozrabiaków. Choć zatem jej problemy okazują się filmową kliszą, to przez fakt, że sama się wyróżnia na tle podobnych bohaterek, z miejsca podnosi wartość, rec. filmu, reż. Cyril Schäublin Recenzent "The Hollywood Reporter" żartuje, że szwajcarskie biura turystyczne nie będą zachwycone reżyserskim debiutem Cyrila Schaublina . Rzeczywiście, po obejrzeniumożna by dojść do wniosku, że ojczyzna Rogera Federera Friedricha Dürrenmatta to smutna dystopia zaludniona przez pogrążonych w apatii samotników. Co z tego, że wskaźnik PKB przebija sufit, a poziom opieki medycznej stanowi niedościgniony wzór, skoro rzeczywistość wokół przywodzi na myśl "Nowy wspaniały świat". Cytując klasyka: jest super, więc o co ci chodzi?Alice ( Sarah Stauffer ) pracuje na infolinii wszechpotężnej firmy Everywhere Switzerland, gdzie sprzedaje m.in. ubezpieczenia emerytalne i usługi internetowe. Po godzinach dzięki pomocy znajomego pielęgniarza wyłudza metodą "na wnuczka" pieniądze od schorowanych emerytek. Ofiarą jej mistyfikacji pada m.in. pani Oberli. Śledztwo w sprawie oszustki rozpoczyna para detektywów. W tym czasie oddział policji w pełnej gotowości bojowej pilnuje bezpieczeństwa na ulicach. O dziwo, funkcjonariusze nie wydają się szczególnie podenerwowani stanem wyjątkowym. Większe poruszenie wzbudza w nich słaby zasięg w telefonie albo rozmowa o butach z rewidowanym przechodniem.Tytuł filmu ("Ci, którzy mają się dobrze") został zaczerpnięty z piosenki napisanej w latach 70. przez poetę i pieśniarza Maniego Mattera. W swoich dziełach z ironią opisywał on konsumpcjonizm i stagnację szwajcarskiego społeczeństwa. Jak pokazuje dzieło Schaublina , na przestrzeni kolejnych dekad negatywne postawy i zjawiska tylko się pogłębiły. Bohaterowie sprawiają wrażenie, jakby cierpieli na katatonię: reagują z lekkim opóźnieniem, nie okazują emocji, mówią, jakby mieli wbudowane w krtaniach syntezatory mowy. Pół ludzie, pół automaty. W dialogach co rusz wymieniane są hasła wi-fi, kody dostępu, numery kont. Zupełnie jakby cała egzystencja dała się zamknąć w zaklętym ciągu znaków. Oglądając film, trudno nie przypomnieć sobie słynnej kwestii z Carola Reeda : Włochy pod rządami Borgiów – wojna, przelew krwi i kłębowisko intryg, a wyprodukowali renesans, Leonarda i Michała Anioła. A Szwajcaria? 500 lat pokoju i demokracji i co mają? Zegar z kukułką.