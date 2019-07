To już koniec

[Jakub Socha] $groupName $groupNameCode

Skoro jest coraz lepiej, to dlaczego większość z nas ma wrażenie, że jest coraz gorzej? Jakub Socha

"Zacznijmy od krótkiej lekcji historii: w przeszłości było tylko gorzej – pisze we wstępie do "Utopii dla realistów" Rutger Bregman. – Przez 99 procent historii świata, 99 procent ludzkości było biedne, głodne, brudne, przestraszone, głupie, chore i brzydkie". Kilka stron dalej dodaje: "Przez ostatnie 200 lat wszystko się zmieniło. W zaledwie ułamku czasu, przez jaki nasz gatunek istnieje na Ziemi, miliardy z nas stały się bogate, dobrze odżywione i ubrane, czyste, bezpieczne, zdrowe i czasami nawet piękne. Jeszcze w 1820 roku 84 procent ludzkości świata żyło w skrajnym ubóstwie. Do 1981 roku wskaźnik ten zmniejszył się do 44 procent, a obecnie wynosi poniżej 10 procent".Skoro jest coraz lepiej, to dlaczego większość z nas ma wrażenie, że jest coraz gorzej? Świat nie skończył się wraz z końcem poprzedniego millenium, przed czym nie tak dawno przestrzegano w niektórych aulach, gazetach, szkołach i filmach – nic straconego, on znowu się kończy. Rozpoczęło się finalne odliczanie, a może trwa ono od zawsze? Ktoś powie, że kryzys klimatyczny zmienił wszystko – perspektywa końca antropocenu, epoki człowieka, to jednak coś innego niż koniec kapitalizmu. Czy jednak nasz gatunek nie był od zawsze zagrożony, a przynajmniej od czasu wynalezienia energii atomowej (patrz:)? Co w takim razie sprawia, że świat, w którym – jak zauważa Bregman – "więcej osób cierpi z otyłości niż z głodu", wydaje się skazanym na klęskę? Może właśnie winien jest nasz niepohamowany apetyt, żarłoczność, brak umiaru? Lustrzanym odbiciem tych skłonności, mrocznym rewersem jest rzeczywistość, w której mierzymy się z katastrofą na wielu polach. Tak wielu, że nie ma od niej ucieczki.Nie trzeba bywać na festiwalach filmów dokumentalnych, żeby zdać sobie sprawę z obecnych zagrożeń, wystarczy internet. Trump, fake-newsy, alt-right, Putin, upadek systemu bankowego, Chiny, rosnące nierówności, wymieranie gatunków, klęski klimatyczne, plastik, kryzys imigracyjny, Google i Facebook, technologia. Do wyboru, do koloru, a przecież tę wyliczankę można by swobodnie kontynuować. Wszystko to w większym lub mniejszym stopniu przecieka do filmów i seriali, twórcy jednak najczęściej koncentrują się na pojedynczym problemie. Russell T. Davies , utalentowany brytyjski scenarzysta telewizyjny – to on napisał chociażby świetny, opartą na faktach historię zamachu na życie młodego geja, zleconego przez jego kochanka, zawodowego polityka – postanowił wrzucić je do jednego worka, a potem zrzucić jego zawartość na angielską rodzinę.Choć muzyka Murraya Golda – wybrzmiewająca w najważniejszych momentach serialu, do złudzenia przypomina tę, którą Kenji Kawai napisał do– wto żaden cyberpunk, nie przenosimy się do jakiejś odległej, wymyślonej przyszłości. Jest rok 2019, tylko trochę później niż teraz: rodzeństwo Lyonsów żyje swoim życiem, którego częścią są tradycyjne spotkania w domu u babci. Ich matka umarła, z ojcem nie utrzymują kontaktów, to babcia jest dla nich punktem odniesienie. Ona i małe urządzenia, które przypominają przenośny głośnik, a tak naprawdę są czymś na kształt obdarzonego sztuczną inteligencją i głosem komputera, zarządzającego całym domem i ułatwiającego życie. Oprócz Brexitu, który już stał się faktem, to w zasadzie jedyny element odróżniający serialowy świat od naszego, szybko jednak pojawią się nowe, bo wszystko tu leci na łeb, na szyję – w pojedynczym odcinku mogą minąć dwa lata z życia bohaterów, w trakcie sezonu mija 15 lat. W ciągu tych 15 lat rzeczywistość wywraca się do góry nogami, jedno wydarzenie uruchamia spiralę katastrof – wiadomości telewizyjne puchną od gorących newsów, Lyonsowie śledzą je z wypiekami na twarzy. Aż w pewnym momencie oni sami stają się ich głównymi aktorami.Jest ich czworo. Stephen wiedzie dostatnie życie, pracuje jako doradca finansowy, ma piękną żonę i dwie dorastające córki; Daniel zatrudniony jest w ratuszu, gdzie odpowiada za politykę imigracyjną, mieszka z partnerem; ich najmłodsza siostra kieruje stołówką w szkole, jeździ na wózku i wychowuje dwójkę dzieci; Edith próbuje zbawić świat, angażuje się w walkę z władzą i wielkim biznesem. Nie jest to więc do końca standardowa rodzina, przynajmniej z naszej, nadwiślańskiej perspektywy. Z pewnością jednak są to ludzie, dla których więzi rodzinne ciągle bardzo się liczą. Rodzeństwo dzwoni do siebie, wspiera się i pokornie przyjmuje połajanki od energicznej babci, która drze koty z synową, robi dobry użytek z angielskiego poczucia humoru i na każdy temat ma swoje zdanie. Jej wnuki dorabiają się, wiążą koniec z końcem, gonią za miłością albo marzeniami. Prawnuki uzależniają się od komputerów, szukają swojej tożsamości – w obrębie płci, ale i w obrębie techniki.Inaczej niż chociażby w, gdzie każdy odcinek skonstruowany jest wokół jakiejś nowej rewolucji technologicznej, ww centrum jest właśnie rodzina i jej trwanie. Nie tyle katastrofy, które na nią spadają – takie na przykład jak załamanie się rynków finansowych – ale to, w jaki sposób na nie reaguje. Doradca finansowy zostaje kurierem rowerowym; młoda dziewczyna zaczyna życie z implantem; aktywistka znajduje wreszcie miłość; urzędnik rzuca swoje wygodne mieszkanko i przedziera się do świata nielegalnego przemytu ludzi. Zmiany następują po sobie, ale życie ostatecznie toczy się dalej: kolejne imprezy w ogrodzie, kolejne uroczystości (śluby, pogrzeby), kolejne wybory. Serial Daviesa to także opowieść o tym, skąd bierze się w zwykłych ludziach bierność i co tak naprawdę popycha ich do działania; dlaczego właściwie prywatne zawsze jest polityczne. Ani razu jednak nie idzie na skróty, nie rzuca nam głodnych, publicystycznych kawałków. Może inaczej, rzuca je, ale chwilę później obudowuje je mięsem.W tle rozgrywa się historia niejakiej Vivienne Rook (w tej roli Emma Thompson ) – wygadanej i bezczelnej ekspertki dziwnego think-thanku, która gardzi polityczną poprawnością i uwielbia populistyczne hasła. Im bardziej świat staje w ogniu, tym bardziej gwiazda Rook zaczyna błyszczeć. Jest w tej postaci coś groteskowego i odpychającego, co chwilę popisuje się swoją niekompetencją, to bliska krewna Trumpa, Davies jednak nie nabija jej na pal, przynajmniej nie od razu. W fascynujący sposób pokazuje, jak uwodzi widzów swoją bezceremonialną retoryką i jak przyciąga kolejnych wyborców, w tym niektórych z Lyonsów, do tej pory głosujących raczej na Partię Pracy. Tych zmęczonych jałowością politycznych sporów toczonych przez członków establishmentu, tych, którzy w złotych receptach Rook szukają nadziei na odbicie się od dna, i tych, którzy wierzą, że dzięki niej stary świat wreszcie się rozpadnie.nie upaja się jednak wizją końca, nie więzi bohaterów w stuporze, każe im wstać z kanap, sprzed telewizorów, wyjść na ulicę i wziąć się za wprowadzanie zmian, a nie tylko ich żądać. Już nie pamiętam, kiedy widziałem serial, który byłby tak aktualny.