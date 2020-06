HBO GO: Oto seriale, które musisz nadrobić

Serial " Wielka " to nowoczesna opowieść o przeszłości, która w satyryczny sposób pokazuje drogę, jaką pokonała Katarzyna Wielka od nikomu nieznanej outsiderki do najdłużej panującej kobiety w historii Rosji. Produkcja to przede wszystkim fabularna historia o młodej romantycznej dziewczynie, która przybyła do Rosji, aby wejść w zaaranżowane małżeństwo z carem Piotrem. Katarzyna mając nadzieję na znalezienie miłości i szczęścia, odkrywa raczej niebezpieczny, zdeprawowany i zacofany świat, który postanawia zmienić. "Jedyne", co musi zrobić, to zabić męża, pokonać kościół, pokrzyżować plany wojsku i przeciągnąć sądy na swoją stronę. Autorem produkcji jest nominowany do Oscara Tony McNamara , w rolach głównych Elle Fanning