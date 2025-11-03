"ARC Raiders" najgorętszym growym tytułem ostatnich dni. Serwery nie wytrzymały

Wygląda na to, że Embark Studios ma tytuł bardziej popularny od tego, na co producent był gotowy. "ARC Raiders" bije rekordy, czego nie wytrzymały ostatnio serwery.
Rośnie popularność "ARC Raiders". Rosną też problemy
Gra "ARC Raiders" to strzelanka, która miała swoją premierę 30 października. Z dnia na dzień jej popularność rośnie. Tylko na Steamie gra ustanowiła wczoraj nowy rekord - prawie 355 tysięcy równocześnie grających osób (piąty najpopularniejszy tytuł ostatniej doby).
Popularność gry przerosła możliwości Embark Studios. Zaczęły pojawiać się problemy z płynnością gry i kłopoty z serwerami. Aby powstrzymać całkowite załamanie się gry, Embark było zmuszone wprowadzić system kolejkowania i wyłączyć niektóre z opcji (jak crossplay).
Skąd te problemy? Gra niemal jednogłośnie uznali "ARC Raiders" za jedną z najlepszych gier w swoim gatunku, która ma szansę stać się tytułem ponadczasowym. Samo Embark Studios bardzo na to liczy i deklaruje utrzymanie wsparcia i wprowadzanie nowości przez kolejną dekadę.
Po znanym nam świecie nie zostało wiele. Tajemnicze maszyny ARC stanowią zagrożenie dla wszystkich osad na powierzchni, a społeczności, chcąc zapewnić sobie przetrwanie, uciekają pod ziemię. Większości ludzi wystarcza życie z dnia na dzień, ale ci bardziej odważni wstąpili na inną ścieżkę. Znani są jako łupieżcy.