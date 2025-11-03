"ARC Raiders" najgorętszym growym tytułem ostatnich dni. Serwery nie wytrzymały

Rośnie popularność "ARC Raiders". Rosną też problemy

Zwiastun gry "ARC Raiders"

Grato strzelanka, która miała swoją premierę 30 października. Z dnia na dzień jej popularność rośnie. Tylko na Steamie gra ustanowiła wczoraj nowy rekord - prawieosób (piąty najpopularniejszy tytuł ostatniej doby).Popularność gry przerosła możliwości Embark Studios. Zaczęły pojawiać się problemy z płynnością gry i kłopoty z serwerami. Aby powstrzymać całkowite załamanie się gry, Embark było zmuszone wprowadzić system kolejkowania i wyłączyć niektóre z opcji (jak crossplay).Skąd te problemy? Gra niemal jednogłośnie uznaliza jedną z najlepszych gier w swoim gatunku, która ma szansę stać się tytułem ponadczasowym. Samo Embark Studios bardzo na to liczy i deklaruje utrzymanie wsparcia i wprowadzanie nowości przez kolejną dekadę.Po znanym nam świecie nie zostało wiele. Tajemnicze maszyny ARC stanowią zagrożenie dla wszystkich osad na powierzchni, a społeczności, chcąc zapewnić sobie przetrwanie, uciekają pod ziemię. Większości ludzi wystarcza życie z dnia na dzień, ale ci bardziej odważni wstąpili na inną ścieżkę. Znani są jako łupieżcy.