Rachel Zegler tłumaczy, że "Śnieżka" to jednak hit

Disnejowska "Śnieżka", która kosztowała około 240-270 milionów okazała się box-office'ową porażką, nie zwracając w kinach nawet swojego budżetu. Klęskę filmu tłumaczono wieloma czynnikami, ale za jeden z nich uznano gwiazdę produkcji, Rachel Zegler, która miała zaszkodzić filmowi swoimi wypowiedziami. Teraz z perspektywy czasu aktorka ocenia to doświadczenie i argumentuje, że "Śnieżka" jednak znalazła swoich fanów.
Co dziś myśli Rachel Zegler o "Śnieżce"? Przed premierą "Śnieżki" kontrowersje wzbudziły przede wszystkim wypowiedzi Zegler
na temat oryginalnej disnejowskiej "Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków
", konfliktu izraelsko-palestyńskiego czy wyborów prezydenckich w USA podczas kampanii promocyjnej.
W wywiadzie, który dla magazynu "Glamour" przeprowadziła z Zegler Helen Mirren
, gwiazda "Śnieżki
" opowiada, jak dziś widzi tamte wydarzenia. Każde z moich dotychczasowych doświadczeń było wspaniałą lekcją
, przyznała Zegler
. Uwielbiałam pracować nad "Śnieżką" i kocham ten film. Widziałam go kilka razy, stał się streamingowym numerem jeden na Disney+, więc wiem, że jest popularny. To był jeden z tych przypadków, kiedy negatywne głosy są głośniejsze niż pozytywne.
Po roli w "Śnieżce
" Zegler
wystąpiła w spektaklu "Evita" wystawianym na londyńskim West Endzie.
"Śnieżka" – zwiastun
O czym opowiada "Śnieżka"?
"Śnieżka
" Disneya to nowe, świeże spojrzenie na klasyczną filmową wersję tej baśni z 1937 roku. W roli głównej wystąpi Rachel Zegler
, w jej macochę i złą królową wcieli się Gal Gadot
. W magicznym świecie niezwykłych przygód towarzyszyć nam będą: Mędrek, Gburek, Apsik, Wesołek, Śpioszek, Gapcio i Nieśmiałek. Za reżyserię odpowiada Marc Webb
, produkcją zajął się Marc Platt
do spółki z Callumem McDougallem
w roli producenta wykonawczego. Zupełnie nowe piosenki na potrzebę filmu stworzyli Benj Pasek
i Justin Paul
.