Rachel Zegler tłumaczy, że "Śnieżka" to jednak hit

World of Reel / autor: /
Rachel Zegler tłumaczy, że &quot;Śnieżka&quot; to jednak hit
źródło: Materiały prasowe
Disnejowska "Śnieżka", która kosztowała około 240-270 milionów okazała się box-office'ową porażką, nie zwracając w kinach nawet swojego budżetu. Klęskę filmu tłumaczono wieloma czynnikami, ale za jeden z nich uznano gwiazdę produkcji, Rachel Zegler, która miała zaszkodzić filmowi swoimi wypowiedziami. Teraz z perspektywy czasu aktorka ocenia to doświadczenie i argumentuje, że "Śnieżka" jednak znalazła swoich fanów.
     

Co dziś myśli Rachel Zegler o "Śnieżce"?




Przed premierą "Śnieżki" kontrowersje wzbudziły przede wszystkim wypowiedzi Zegler na temat oryginalnej disnejowskiej "Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków", konfliktu izraelsko-palestyńskiego czy wyborów prezydenckich w USA podczas kampanii promocyjnej.
    
W wywiadzie, który dla magazynu "Glamour" przeprowadziła z Zegler Helen Mirren, gwiazda "Śnieżki" opowiada, jak dziś widzi tamte wydarzenia.

Każde z moich dotychczasowych doświadczeń było wspaniałą lekcją, przyznała Zegler. Uwielbiałam pracować nad "Śnieżką" i kocham ten film. Widziałam go kilka razy, stał się streamingowym numerem jeden na Disney+, więc wiem, że jest popularny. To był jeden z tych przypadków, kiedy negatywne głosy są głośniejsze niż pozytywne.

Po roli w "Śnieżce" Zegler wystąpiła w spektaklu "Evita" wystawianym na londyńskim West Endzie.

"Śnieżka" – zwiastun




O czym opowiada "Śnieżka"?



"Śnieżka" Disneya to nowe, świeże spojrzenie na klasyczną filmową wersję tej baśni z 1937 roku. W roli głównej wystąpi Rachel Zegler, w jej macochę i złą królową wcieli się Gal Gadot. W magicznym świecie niezwykłych przygód towarzyszyć nam będą: Mędrek, Gburek, Apsik, Wesołek, Śpioszek, Gapcio i Nieśmiałek. Za reżyserię odpowiada Marc Webb, produkcją zajął się Marc Platt do spółki z Callumem McDougallem w roli producenta wykonawczego. Zupełnie nowe piosenki na potrzebę filmu stworzyli Benj Pasek i Justin Paul.

Śnieżka  (2025)

 Śnieżka

Królewna Śnieżka i Łowca  (2012)

 Królewna Śnieżka i Łowca

Łowca i Królowa Lodu  (2016)

 Łowca i Królowa Lodu

Królewna Śnieżka  (2012)

 Królewna Śnieżka

