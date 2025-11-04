Newsy Filmy Thomasin McKenzie jako Audrey Hepburn. W obsadzie Ansel Elgort i Michael Shannon
Thomasin McKenzie jako Audrey Hepburn. W obsadzie Ansel Elgort i Michael Shannon

Thomasin McKenzie jako Audrey Hepburn. W obsadzie Ansel Elgort i Michael Shannon
Nowy film "Dinner With Audrey" zapowiada się jak uczta dla fanów kina, mody i klasycznego stylu. Thomasin McKenzie ("Jojo Rabbit", "Ostatniej nocy w Soho") wcieli się w legendarną Audrey Hepburn, a Ansel Elgort ("West Side Story", "Baby Driver") zagra projektanta Huberta de Givenchy

W rolach drugoplanowych może pojawić się Michael Shannon – aktor prowadzi rozmowy w sprawie udziału w produkcji.

"Dinner With Audrey" – co wiemy o filmie?



Film w reżyserii Abe'a Sylvii ("Już nie żyjesz") opowie prawdziwą historię niezwykłej przyjaźni Hepburn i Givenchy’ego, która rozpoczęła się podczas jednej magicznej nocy w Paryżu. To właśnie wtedy narodziła się współpraca, która zdefiniowała styl aktorki na dekady – Givenchy projektował jej kostiumy do takich klasyków, jak "Śniadanie u Tiffany’ego", "Sabrina", "Szarada" czy "Jak ukraść milion dolarów". To w jego sukni Hepburn odebrała Oscara za "Rzymskie wakacje".

Za scenariusz odpowiada Kara Holden.

Thomasin McKenzieThomasin McKenzieAnsel Elgort i Michael Shannon – ostatnie role



McKenzie wkrótce zobaczymy ją w "The Testament of Ann Lee" i "The Uprising" u boku Andrew Garfielda. Ansel Elgort po pracy nad "Tokyo Vice" przenosi się teraz na teatralną scenę – zagra w rockowym balecie Pete’a Townshenda "Quadrophenia" w Nowym Jorku.

Michael Shannon, znany z "Zakazanego imperium" i dwukrotnie nominowany do Oscara za "Zwierzęta nocy" oraz "Drogę do szczęścia", pojawi się wkrótce w filmie "Nuremberg".

Thomasin McKenzieThomasin McKenzie w filmie "Joy" – zobacz zwiastun





