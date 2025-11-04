Thomasin McKenzie jako Audrey Hepburn. W obsadzie Ansel Elgort i Michael Shannon

Nowy film "Dinner With Audrey" zapowiada się jak uczta dla fanów kina, mody i klasycznego stylu. Thomasin McKenzie ("Jojo Rabbit", "Ostatniej nocy w Soho") wcieli się w legendarną Audrey Hepburn, a Ansel Elgort ("West Side Story", "Baby Driver") zagra projektanta Huberta de Givenchy.
Getty Images © John Nacion
Ansel ElgortW rolach drugoplanowych może pojawić się Michael Shannon – aktor prowadzi rozmowy w sprawie udziału w produkcji.
"Dinner With Audrey" – co wiemy o filmie?
Film w reżyserii Abe'a Sylvii
("Już nie żyjesz
") opowie prawdziwą historię niezwykłej przyjaźni Hepburn
i Givenchy’ego
, która rozpoczęła się podczas jednej magicznej nocy w Paryżu. To właśnie wtedy narodziła się współpraca, która zdefiniowała styl aktorki na dekady – Givenchy projektował jej kostiumy do takich klasyków, jak "Śniadanie u Tiffany’ego
", "Sabrina
", "Szarada
" czy "Jak ukraść milion dolarów
". To w jego sukni Hepburn odebrała Oscara za "Rzymskie wakacje
".
Za scenariusz odpowiada Kara Holden
.
McKenzie wkrótce zobaczymy ją w "The Testament of Ann Lee
" i "The Uprising" u boku Andrew Garfielda
. Ansel Elgort
po pracy nad "Tokyo Vice
" przenosi się teraz na teatralną scenę – zagra w rockowym balecie Pete’a Townshenda "Quadrophenia" w Nowym Jorku. Michael Shannon
, znany z "Zakazanego imperium
" i dwukrotnie nominowany do Oscara za "Zwierzęta nocy
" oraz "Drogę do szczęścia
", pojawi się wkrótce w filmie "Nuremberg
".