"Killa Bee": Daisy Ridley zagra pielęgniarkę i zawodniczkę MMA. Prawdziwą legendę
"Killa Bee": Daisy Ridley zagra pielęgniarkę i zawodniczkę MMA. Prawdziwą legendę

Daisy Ridley wybrała sobie prawdziwe wyzwanie na swoją kolejną rolę. Aktorka znana z roli Rey w "Gwiezdnych wojnach" zagra pielęgniarkę pracującą na oddziale intensywnej terapii, która dyżurze w szpitalu wchodziła do klatki MMA. Historia, którą zobaczymy w "Killa Bee", oparta jest na życiu prawdziwej postaci. 

Daisy Ridley jako Ray

Film o pielęgniarce robiącej karierę w MMA



Bryony Tyrell – autentyczna postać – zaczynała od kickboxingu na studiach, a po zdobyciu czarnego pasa przerzuciła się na mieszane sztuki walki. Zaczęła jako amatorka, ale szybko trafiła do zawodowego świata MMA. Dziś uchodzi za jedną z najbardziej inspirujących postaci brytyjskiego sportu.
Historia Bryony to opowieść o niezwykłej odwadze i sile ducha. Głęboko mnie poruszyła. Nie mogę się doczekać, by przenieść jej energię na ekran – powiedziała Ridley o swojej nowej roli.

Za kamerą stanie Kenton Oxley, a scenariusz napisała Ruth Sewell. Samą Bryony Tyrell włączono w proces tworzenia filmu – konsultuje scenariusz i dba o autentyczność historii.

Zdjęcia do "Killa Bee" ruszą w drugim kwartale 2026 roku.

Daisy Ridley – gwiazda serii "Star Wars". Ostatnie role



Daisy Ridley, znana z roli Rey w "Gwiezdnych wojnach", niedawno zagrała w filmie akcji "Sprzątaczka" oraz biografii Trudy Ederle "Dziewczyna i morze". Wkrótce zobaczymy ją w romantycznej komedii "The Last Resort". 

Daisy Ridley w filmie "Dziewczyna i morze" – zobacz zwiastun








