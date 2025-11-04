"Killa Bee": Daisy Ridley zagra pielęgniarkę i zawodniczkę MMA. Prawdziwą legendę

Daisy Ridley wybrała sobie prawdziwe wyzwanie na swoją kolejną rolę. Aktorka znana z roli Rey w "Gwiezdnych wojnach" zagra pielęgniarkę pracującą na oddziale intensywnej terapii, która dyżurze w szpitalu wchodziła do klatki MMA. Historia, którą zobaczymy w "Killa Bee", oparta jest na życiu prawdziwej postaci.
Daisy Ridley jako Ray
Film o pielęgniarce robiącej karierę w MMA
Bryony Tyrell – autentyczna postać – zaczynała od kickboxingu na studiach, a po zdobyciu czarnego pasa przerzuciła się na mieszane sztuki walki. Zaczęła jako amatorka, ale szybko trafiła do zawodowego świata MMA. Dziś uchodzi za jedną z najbardziej inspirujących postaci brytyjskiego sportu. Historia Bryony to opowieść o niezwykłej odwadze i sile ducha. Głęboko mnie poruszyła. Nie mogę się doczekać, by przenieść jej energię na ekran
– powiedziała Ridley
o swojej nowej roli.
Za kamerą stanie Kenton Oxley
, a scenariusz napisała Ruth Sewell
. Samą Bryony Tyrell włączono w proces tworzenia filmu – konsultuje scenariusz i dba o autentyczność historii.
Zdjęcia do "Killa Bee"
ruszą w drugim kwartale 2026 roku.
Daisy Ridley – gwiazda serii "Star Wars". Ostatnie role Daisy Ridley
, znana z roli Rey
w "Gwiezdnych wojnach
", niedawno zagrała w filmie akcji "Sprzątaczka
" oraz biografii Trudy Ederle "Dziewczyna i morze
". Wkrótce zobaczymy ją w romantycznej komedii "The Last Resort".