Szok! Arnold Schwarzenegger powróci do "Predatora"?

Premiera najnowszego filmu "Predator: Strefa zagrożenia" to doskonały moment na podzielenie się tą informacją – Arnold Schwarzenegger może powrócić do serii o łowcy z kosmosu! Tak przynajmniej informują dziennikarze serwisu World of Reel, na dowód przedstawiając przepełnione nadzieją słowa producenta Bena Rosenblatta. Jesteście gotowi na taki powrót?
Arnold Schwarzenegger powróci do serii "Predator"?
Plan oczywiście miałby zakładać powrót Schwarzeneggera
do ikonicznej roli Dutcha, w którego wcielił się tylko raz, w oryginalnym "Predatorze
" z 1987 roku. Niedawny rozkwit franczyzy, na który składają się aż 4 filmy powstałe od 2018 roku sprawia, że kolejne części mogą pozwolić sobie na coraz to odważniejsze eksperymenty. Niewątpliwie takim właśnie ryzykiem byłoby zaangażowanie 78-letniego Schwarzeneggera
do roli w nowym "Predatorze
".
Getty Images © NurPhoto
Jak się jednak okazuje, taka perspektywa jest największym marzeniem aktualnych producentów w serii. W najnowszym wywiadzie Ben Rosenblatt
, odpowiadający za filmy "Predator: Prey
" i "Predator: Strefa zagrożenia
", w takich słowach opowiedział o nadziejach na powrót aktora do roli: Sprowadzenie Arnolda z powrotem byłoby niemal jak zdobycie Świętego Graala. Od zawsze mieliśmy z tyłu głowy, że niesamowitym byłoby zobaczenie jego powrotu do serii, którą sam uczynił kultową i która w zamian uczyniła kultowym jego samego
– powiedział niedawno Rosenblatt
. Arnold i Dan Trachtenberg
(reżyser filmu) spotkali się już kilka razy. Z tego, co wiem, jest prawdziwym fanem tego, co do tej pory zrobiliśmy. Po premierze "Strefy zagrożenia" wrócimy do rozmów. Mamy nadzieję, że uda się zrobić coś z Arnoldem, bo to byłoby niesamowite
– dodał producent.
Jak widać, intencja sprowadzenia Schwarzeneggera
ponownie do serii jest jasna. Teraz wszystko zależy od motywacji i woli samego aktora. 78-letni Schwarzenegger
wciąż jest aktywny zawodowo. Po występie w filmie "Terminator: Mroczne przeznaczenie
" z 2019 mogliśmy oglądać go w głównej roli serialu "Fubar
". W komedii kryminalnej partneruje mu na ekranie Monica Barbaro
.
"Fubar" – zwiastun pierwszego sezonu serialu