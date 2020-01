"Bad Boys for Life" liderem zagranicznego box office'u

Getty Images © Jim Dyson



Za nami kolejny spokojny weekend. Ponownie niewiele trzeba było, żeby zająć pierwsze miejsce. I tylko sześć tytułów zdołało przekroczyć w skali całego globu (z wyłączeniem rynku amerykańskiego) pułap 10 milionów dolarów wpływów.Numerem jeden bez większego trudu została nowość studia Sony. Obraz zadebiutował w 39 krajach i jego weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ jednak w wielu miejscach miał swoją premierę w środę lub czwartek, to ogólnie na koniec tygodnia na jego koncie było co najmniej 38,6 mln dolarów.Najlepszym rynkiem dla trzeciej części cyklu, który zaczął się 25 lat temu, były Niemcy, gdziezarobiło 5,1 mln dolarów (wraz z pokazami przedpremierowymi). Również 5,1 mln dolarów pochodzi z 12 krajów Bliskiego Wschodu (wszędzie był numerem jeden). W Wielkiej Brytanii zajął drugie miejsce z wynikiem 5 mln dolarów. Solidne otwarcia zanotował też w Australii (3,9 mln dolarów), Meksyku (3,8 mln) i Korei Południowej (3,2 mln dolarów).Z czwartego miejsca przed tygodniem na drugie w najnowszym notowaniu wspięło się wojenne widowisko. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu filmu do kin we Francji (3,9 mln dolarów w pięć dni), Niemczech (1,9 mln w cztery dni) i Meksyku (1,4 mln). Obraz dobrze sprzedaje się również tam, gdzie miał premierę wcześniej. W Wielkiej Brytanii pozostał numerem jeden z wynikiem 8,4 mln dolarów. Utrzymał się też na szczycie w Holandii (1,6 mln dolarów), w Australii był numerem dwa (2,5 mln dolarów). Weekendowe wpływyszacujemy naTrzecie miejsce należy do drugiego tytułu Sony w naszym zestawieniu,. W utrzymaniu się na podium pomogła premiera w Brazylii, gdzie w cztery dni obraz zarobił 4,3 mln dolarów (+12% w porównaniu do startu poprzedniej części). Weekendowe wpływy szacujemy na. W skali całego globu stał się 11. hollywoodzką premierą 2019 roku, której wpływy przekroczyły 700 milionów dolarów.Na czwartym miejscu znalazła się kolejna nowość (choć technicznie była już notowana przed tygodniem, kiedy to weszła do kin w Korei Południowej). To familijne widowisko przygodowe. Film debiutował w ponad 40 krajach świata, ale zarobił w weekend słabiutkie. Najlepszymi rynkami były: Australia (2,4 mln dolarów w cztery dni), Korea Południowa (2,3 mln w pięć dni drugiego tygodnia wyświetlania) i Indonezja (2,1 mln w pięć dni).Dwie kolejne pozycje należą do tytułów Disneya. Na piątym miejscy wylądowałaz wynikiem. Na szóstej pozycji (spadek z miejsca pierwszego) znalazły sięz kwotą