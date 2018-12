"Bajecznie bogaci Azjaci" na Blu-ray i DVD już od 12 grudnia

to przebojowa komedia romantyczna oparta na motywach bestselleru autorstwa Kevina Kwana . Dowcipna i wzruszająca opowieść o miłości i wielkich pieniądzach, z Constance Wu Michelle Yeoh w rolach głównych, zadebiutuje na Blu-ray i DVD jużPochodząca z Nowego Jorku Rachel Chu ( Constance Wu ) jedzie ze swoim chłopakiem, Nickiem Youngiem ( Henry Golding ) do Singapuru na ślub jego najlepszego przyjaciela. Rachel cieszy się, że po raz pierwszy zobaczy Azję, ale jednocześnie denerwuje się przed pierwszym spotkaniem z rodziną Nicka. Ponadto zupełnie niespodziewanie dowiaduje się, że jej chłopak nie wspomniał o kilku kluczowych szczegółach ze swojego życia To nie tylko potomek jednej z najzamożniejszych rodzin w kraju, ale także jeden z najbardziej pożądanych kawalerów. Fakt, że Rachel jest jego dziewczyną, sprawia, że biorą ją za cel wszystkie zazdrosne panny z towarzystwa oraz niepochwalająca tego związku matka Nicka ( Michelle Yeoh ). W tej zabawnej i romantycznej historii, z którą mogą się z pewnością identyfikować widzowie na całym świecie, szybko staje się jasne, że rodzina może być bardziej szalona niż miłość.Komedięwyreżyserował Jon M. Chu , autor filmuoraz superprodukcji, który do współpracy przy produkcji zaprosił międzynarodową obsadę. W filmie wystąpili Constance Wu (serial), debiutant Henry Golding ), Lisa Lu ), Awkwafina ), Ken Jeong (trylogia) oraz nominowana do nagrody BAFTA Michelle Yeoh ). Film powstał na podstawie bestsellerowej powieści Kevina Kwana pod tym samym tytułem.Produkcjapokazuje w ujmujący, ciekawy i przezabawny sposób, co może się wydarzyć, kiedy na drodze miłości staną ogromne pieniądze. Ulubieniec Singapuru Nick Young, z dumą przywozi do domu swoją piękną, odnoszącą sukcesy dziewczynę z Nowego Jorku - Rachel, aby przedstawić ją rodzinie. Jednak panujące w niej relacje znacznie odbiegają od oczekiwań dziewczyny. Podróż rozpoczynająca się dla niej niczym wymarzone romantyczne wakacje z mężczyzną, którego ubóstwia, stanie się walką o to, aby pozostać wierną sobie samej i swoim korzeniom. Jednocześnie nie może dać się zaszczuć rywalkom, z których każda pragnie poślubić Nicka, ani potencjalnej teściowej, która uważa, że Rachel nigdy nie będzie dość dobra dla jej syna.Akcja tego współczesnego hollywoodzkiego filmu, którego obsada pierwszy raz od 25 lat składa się wyłącznie z aktorów azjatyckiego pochodzenia, rozgrywa się w Singapurze. Nieprzebrane źródło obecnego w nim humoru stanowi osobliwe zachowanie jednej rodziny, z którym mogą się identyfikować widzowie na całym świecie, bez względu na to, kim są, ile mają pieniędzy i skąd pochodzą. Produkcja zgłębia zagadnienie chęci dopasowania się przy jednoczesnym zachowaniu własnej tożsamości w erze mieszających się, a niekiedy ścierających się ze sobą, kultur.Na ekrany światowych kin komediaweszła w sierpniu 2018 roku z miejsca podbijając serca widzów i krytyków oraz notowania box office. Zrealizowany za zaledwie 30 milionów dolarów film w kinach zarobił 235 milionów dolarów osiągając status jeden z najbardziej dochodowych komedii romantycznych dekady.