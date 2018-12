"Bajecznie bogaci Azjaci" dostaną od razu dwa sequele

3 2 1



okazali się wielką katastrofą finansową w Chinach. Po siedmiu dniach wpływy wynoszą tam zaledwie 1,6 mln dolarów. To jednak nie wpłynęło na plany dotyczące zapowiedzianej już kontynuacji. Co więcej, twórcy ogłosili teraz, że zamierzają od razu nakręcić dwie części, jedną po drugiej.Producenci zdecydowali się na taki krok, bo tylko on gwarantował udział w produkcji osób związanych z oryginałem. Dotyczy to zarówno obsady jak i reżysera, Jona M. Chu . Ponieważ jednak ten obecnie pracuje nad kinową wersją broadwayowskiego hitu, oba filmy będą kręcone nie przed 2020 rokiem.byli ekranizacją powieści Kevina Kwana . Książka doczekała się kontynuacji -- i to właśnie one będą stanowić podstawę scenariuszy filmowych sequeli.