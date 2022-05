"Bajecznie bogaci Azjaci" doczekają się spin-offu. W rolach głównych Gemma Chan i Harry Shum Jr.

O czym opowie spin-off "Bajecznie bogatych Azjatów"



W wytwórni Warner Bros. trwają prace nad dwoma nowymi filmami z serii " Bajecznie bogaci Azjaci ". Prócz zapowiedzianej wcześniej kontynuacji kasowej komedii romantycznej z 2018 roku przygotowywany jest również jej spin-off.Głównymi bohaterami nowego filmu będą drugoplanowe postaci z oryginału - Astrid Young Teo ( Gemma Chan ) oraz Charlie Wu ( Harry Shum Jr. ). Astrid to słynąca z niezwykłej urody i nienagannego wyczucia mody, świeżo rozwiedziona kuzynka Nicka Younga ( Henry Golding ). Charlie był jej pierwszą miłością. Zakochani musieli jednak rozstać się po tym, jak rodzice Astrid sprzeciwili się ich małżeństwu. Gdy po latach bohaterowie spotkali się ponownie, okazało się, że dawne uczucie nie wygasło.Fabułę spin-offu stworzy Jason Kim , producent i scenarzysta nagradzanego serialu HBO " Barry ". Projekt znajduje się na razie na wczesnym etapie realizacji. Bajecznie bogaci Azjaci " to ekranizacja powieści Kevina Kwana . Główna bohaterka, pochodząca z Nowego Jorku Rachel Chu ( Constance Wu ), zgadza się pojechać ze swoim chłopakiem Nickiem Youngiem ( Henry Golding ) do Singapuru na ślub jego najlepszego przyjaciela. Rachel cieszy się, że po raz pierwszy zobaczy Azję, ale jednocześnie denerwuje się przed spotkaniem z rodziną Nicka. Ponadto zupełnie niespodziewanie dowiaduje się, że jej chłopak nie wspomniał o kilku kluczowych szczegółach ze swojego życia. Okazuje się, że to nie tylko potomek jednej z najzamożniejszych rodzin w kraju, ale także jeden z najbardziej pożądanych kawalerów. Fakt, że Rachel jest jego dziewczyną, sprawia, że biorą ją za cel zazdrosne panny z towarzystwa, a co gorsze — również niepochwalająca tego związku matka Nicka ( Michelle Yeoh ). Szybko staje się jasne, że chociaż miłości nie można kupić, pieniądze mogą jednak nieźle namieszać.Film w reżyserii Jona M. Chu okazał się hitem box office'u, zarabiając na całym świecie 238 milionów dolarów przy zaledwie 30-milionowym budżecie.