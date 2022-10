"Bella i Sebastian: Nowe pokolenie" z Julią Kamińską

Zwiastun filmu "Bella i Sebastian: Nowe pokolenie"



Piękna opowieść o przyjaźni chłopca i psa – " Bella i Sebastian: Nowe pokolenie " w kinach pojawi się, w polskiej wersji językowej, 18 listopada. W filmie, którego akcja toczy się w górskiej scenerii, usłyszymy między innymi głos Julii Kamińskiej (serial " BrzydUla "), która objęła rolę Noémie, cioci Sebastiana. –– mówi o swej bohaterce aktorka. –– uśmiecha się.To pierwszy film francuski, w którym Kamińska podkłada głos. Do tej pory brała udział w dubbingowaniu produkcji anglojęzycznych, co było dla aktorki o tyle łatwiejsze, że bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim. Tym razem, jak sama przyznała, wyzwanie było większe. –– żartuje. –Aktorka, grająca Noémie w wersji oryginalnej, to Alice David (" A oni dalej grzeszą, dobry Boże! "). –– podkreślał reżyser filmu Pierre Coré . Energii i intensywności na pewno możemy się spodziewać także w wykonaniu Julii Kamińskiej Dziesięcioletni Sebastian niechętnie spędza wakacje w górach u babci i cioci. Jego głównym obowiązkiem jest pomoc w owczarni, ale takie zadanie mało ekscytuje chłopca wychowanego w dużym mieście. Kiedy jednak poznaje suczkę Bellę, wielkiego, puchatego psa pasterskiego, postanawia uratować ją z rąk podłego właściciela. Sebastian jest gotów zrobić wszystko, aby ochronić swoją psią przyjaciółkę, dzięki czemu przeżyje najbardziej szalone lato w swoim życiu.