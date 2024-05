Ridley Scott szykuje nowego "Obcego". Nie zobaczycie go w kinach

Ridley Scott i Obcy - co nas czeka?

Teaser filmu "Obcy: Romulus"

Jeśli wierzyć Richtmanowi,Nie jest to pierwszy tego rodzaju projekt. Noah Hawley szykuje na przyszły rok swój serial w tym uniwersum. Scott jest jego producentem. Richtman twierdzi jednak, że w nowy projekt Scott będzie dużo bardziej zaangażowany.Niestety Daniel Richtman nie podaje żadnych szczegółów projektu. Ostatnim serialem Ridleya Scotta , w który zaangażował się bardziej niż tylko jako producent, pozostaje ' Wychowane przez wilki ", choć w przygotowaniu jest też serial sensacyjny Apple'a " Sinking Spring ".Tymczasem serial, nad którym pracuje Noah Hawley , najprawdopodobniej będzie miał swoją premierę na FX (i Hulu) na początku przyszłego roku. Jego ostateczny tytuł nie został jeszcze ogłoszony.Wiemy za to, że będzie to prequel kinowego cyklu. Akcja serialu została bowiem osadzona pod koniec XXI wieku. Jedną z gwiazd jest Timothy Olyphant , któremu przypadła w udziale rola androida imieniem Kirsh, mentora i nauczyciela Wendy ( Sydney Chandler ), głównej bohaterki serialu.A już wkrótce do kin zawita, którego akcja rozgrywa się pomiędzy pierwszym a drugim filmem kinowym.