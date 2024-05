Prequel "Dextera" nadchodzi! Młody Dexter wybrany!

Patrick Gibson jako młody Dexter Morgan

Patrick Gibson jako Dexter (w oryginalnym serialu grał go

(w oryginalnym serialu grał go Michael C. Hall

Molly Brown jako Deb, siostra Dextera (w oryginalne grała ją

(w oryginalne grała ją Jennifer Carpenter

Christian Slater jako przybrany ojciec Dextera Harry (w oryginale grał go

(w oryginale grał go James Remar ).

Zwiastun serialu "Dexter"

Prequelowy serial nosi tytuł. Odpowiada za niego doskonale znający świat " Dextera . Będzie pełnił funkcje showrunnera i producenta wykonawczego.W głównych rolach wystąpią:Akcja serialurozpocznie się w 1991 roku w Miami. Zobaczymy w nim, jak Dexter ze studenta przeistacza się w seryjnego zabójcę. Kiedy pociąg do zbrodni staje się obezwładniający, Dexter znajduje ratunek w Harrym. To on wpoi mu zasady, które pozwolą mu realizować mroczne potrzeby z jak najmniejszą szkodą dla społeczeństwa oraz nauczy go, jak uniknąć schwytania przez wymiar sprawiedliwości. To ostatnie będzie o tyle trudne, że młody Dexter właśnie rozpoczyna staż w policji Miami...Gwiazda " Dextera Michael C. Hall będzie jednym z producentów nowego serialu.