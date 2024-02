"Berlin", spin-off "Domu z papieru", będzie kontynuowany? Netflix podjął decyzję

Spin-off "Domu z papieru" hitem platformy Netflix

"Dom z papieru" - jeden z wielkich przebojów platformy Netflix

Zwiastun serialu "Berlin"

Niestety, na drugi sezon serialuprzyjdzie nam trochę poczekać.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiemy jednak, że w obsadzie ponownie znajdzie się Pedro Alonso w tytułowej roli oraz reszta jego ekipy: Michelle Jenner jako Keila, Tristán Ulloa jako Damián, Begoña Vargas jako Cameron, Julio Peña Fernández jako Roi oraz Joel Sánchez jako Bruce.Decyzja o kontynuowaniubyła w zasadzie formalnością. Netflix chwalił się bowiem tym, że serial okazał się globalnym hitem. Znalazł się w pierwszej dziesiątce oglądalności programów Netfliksa aż w 91 krajach., który okazał się jednym z największych hitów platformy Netflix.Oryginalnie nie była to jednak produkcja netfliksowa, lecz hiszpańskiej stacji Antena 3. Netflix kupił prawa do streamingu i kiedy popularność serialu eksplodowała, postanowił go kontynuować już jako własną produkcję.Serial dobiegł końca w 2021 roku.