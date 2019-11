"Call of Duty: Modern Warfare" powraca!

Stawka jeszcze nigdy nie była tak wysoka. Gracze wcielają się w rolę operatorów oddziałów specjalnych w przyspieszającej bicie serca historii, w trakcie której globalna równowaga sił zostanie zakłócona.wciąga graczy w niezwykle realistyczną, prowokacyjną historię, wprowadzającą niezrównaną atmosferę i rzucającą nowe światło na to, jak zmienia się współczesna wojna. Infinity Ward, studio, od którego wszystko się zaczęło, od podstaw stworzyło wizję legendarnej seriiW pełnej napięcia i dramatyzmu kampanii dla pojedynczego graczaprzesuwa granice i łamie zasady w sposób typowy dla tej innowacyjnej serii. Gracze wezmą udział w tajnych operacjach u boku członków różnych międzynarodowych sił specjalnych podczas działań w znanych europejskich miastach oraz na Bliskim Wschodzie.A to jeszcze nie koniec. Wgracze zostaną rzuceni w sam środek wciągającej historii, która obejmuje całą grę. Ruszaj do akcji na najwspanialszym placu zabaw w trybie wieloosobowym. Weź udział w klasycznej rozgrywce lub dołącz do oddziału i współpracuj z innymi w misjach dla elitarnych sił specjalnych, dostępnych dla wszystkich, niezależnie od poziomu umiejętności.