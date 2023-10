Activision Blizzard w rękach Microsoftu? Brytyjczycy wydają zgodę

Bobby’s email to the company: pic.twitter.com/sh41rB3xI1 — Lulu Cheng Meservey (@lulumeservey) 13 października 2023

W mailu skierowanym do pracowników firmy Bobby Kotick poinformował, że CMA (brytyjski organ regulacyjny) zatwierdził umowę z Microsoftem. Teraz, posiadając wszystkie wymagane zgody, z niecierpliwością oczekują rozpoczęcia współpracy i dotarcie do jeszcze szerszego grona graczy na całym świecie. Zarówno przewodniczący zarządu, Brian Kelly, jak i Bobby Kotick, wyrażają dumę z dokonań ich zespołu przez ostatnie cztery dekady i są pełni entuzjazmu wobec nadchodzącego nowego rozdziału w historii firmy.Aktualnie nic nie stoi na przeszkodzie, by Microsoft dokonał przejęcia Activision Blizzard i włączył je do rodziny Xbox Game Studios. Portfolio giganta z Redmond wzbogaci się wówczas o takie tytuły, jak: " Call of Duty ", " Diablo ", " Crash Bandicoot ", " Guitar Hero ", " Warcraft ", " Starcraft " i wiele innych. Oficjalne ogłoszenie w tej sprawie powinno pojawić się w najbliższych godzinach.