"Cyberpunk 2077" już do dostępny na Xbox Series X i PlayStation 5

Z okazji premiery aktualizacji przygotowano nowy zwiastun promujący.

Na powyższej grafice możecie zobaczyć jak prezentują się tryby graficzne między którymi będziemy mogli wybierać na nowych konsolach.

Podczas trwającej prawie godzinę prezentacji " Cyberpunk 2077 " na konsole Xbox Series X|S oraz PlayStation 5, CD Projekt RED ogłosił kiedy możemy spodziewać się ulepszenia gry do nowych konsol. Patch 1.5 dodający nowe elementy do gry oraz wsparcie XSX i PS5 dostępny jest... już teraz do pobrania za darmo dla wszystkich posiadaczy gry. Jakie atrakcje czekają na posiadaczy nowych konsol? Rozdzielczość 4K, tryb 60 klatek, lepsze tekstury i Ray Tracing.Jeśli macie zainstalowaną na Xbox Series X poprzednią wersję gry to konsola sama pobierze Wam aktualizację do ulepszonej wersji dedykowanej nowym konsolom. W przypadku posiadaczy PlayStation 5 jest trochę inaczej - jeśli mieliście pobraną wersję PS4, w którą graliście w ramach wstecznej kompatybilności, to musicie wejść do sklepu PlayStation Store i pobrać oddzielną wersję dedykowaną PlayStation 5.Na swoim kanale na YouTube CD Projekt RED umieścił też dwa 30-minutowe wideo z rozgrywki, na których możecie zobaczyć grę w akcji. Tu znajdziecie wideo z wersji Xbox Series X , a tu z wersji na PlayStation 5 Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście się na zakup " Cyberpunk 2077 " to na nowych konsolach dostępna jest wersja próbna gry, która pozwala na 5 godzin zabawy. Jeśli po tym czasie zdecydujecie się na zakup, to cały Wasz postęp przeniesie się do pełnej gry. Wersja próbna będzie dostępna do pobrania od dzisiaj do 15 marca 2022.Pełną (całkiem pokaźną) listę zmian jakie wprowadza aktualizacja 1.5 znajdziecie na oficjalnej stronie gry, klikając tutaj