Zwiastun rozgrywki "Death Stranding 2" oraz nowy projekt Kojimy

Gwiazdorska obsada w sequelu

Inne projekty Kojima Productions

Podczas wczorajszego pokazu State of Play Sony ujawniło nowy zwiastun gry, który rozpoczyna się od niepokojącej sceny operacji. Zwiastun, trwający blisko 10 minut, prezentuje wiele nowych lokacji poza USA oraz powrót złoczyńcy, który przeszedł metamorfozę niczym Joker (lub członek zespołu KISS). Oczywiście, nie zabrakło też ikonicznej już postaci – niemowlęcia, a także nowej, mówiącej lalki, która szturmem zdobyła serca internautów. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, sequel otrzymał oficjalny tytuł: " Death Stranding 2: On the Beach "."Death Stranding 2" zostało po raz pierwszy zaprezentowane na The Game Awards w 2022 roku i pojawi się na PS5 (przynajmniej na początku – oryginał trafił ostatecznie na PC i niedawno na urządzenia z systemem iOS). Gra ponownie może pochwalić się gwiazdorską obsadą ze świata Hollywood oraz przemysłu gier, w tym Normanem Reedusem Troyem Bakerem oraz Georgem Millerem Kojima Productions nie ogranicza się tylko do sequela. Studio współpracuje z A24 nad pełnometrażowym filmem opartym na " Death Stranding " oraz pracuje nad tajemniczą grą grozy na Xboxa zatytułowaną „ OD ”. Dodatkowo podczas State of Play ogłoszono powstanie "szpiegowskiej gry akcji", która będzie również całkowicie nowym IP i jednocześnie zwieńczeniem 40-letniej kariery Kojimy w branży gier. Death Stranding 2: On the Beach " zapowiada się póki co równie tajemniczo, co jej poprzednik. Premiera, zaplanowana na 2025 rok, z pewnością przyciągnie uwagę graczy na całym świecie, nie tylko fanów serii, ale i nowych graczy chcących zanurzyć się w odmęty "kojimizmu".